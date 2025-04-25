白沙屯和大甲媽祖遶境差在哪？鑽轎腳的意義與禁忌有哪些？

文／柿子文化、黃健原（淼上源）

大甲媽遶境進香和白沙屯媽進香比較

每年度媽祖進香最受矚目的兩大重頭戲，就是苗栗白沙屯拱天宮徒步進香與臺中大甲鎮瀾宮的媽祖進香遶境。兩大活動同列為文化部「國家重要無形文化活動資產」，但仍有不同，各有特色。

圖／柿子文化

遶境隊伍有玄機

媽祖遶境的陣頭可以說是一個重頭戲，陣仗也相當龐大，其中每個角色都扮演著不同的功能，有的可以保平安，有的可以求姻緣，有的賜福賜財，有的避邪，有的討吉利。當然，主角還是媽祖鑾轎。

媽祖遶境時，廟方先會在預定經過路線上貼上香條。遶境前會誦經、讀出巡牒文。接著鳴炮，陣頭、神轎等依序出發。遶境出巡的隊伍主要有前鋒陣隊與主神陣，中間穿插熱鬧陣隊。

書名：《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》 作者：柿子文化、黃健原（淼上源） 出版社：柿子文化 出版時間：2025年3月20日

一、前鋒陣隊：負責引路、導引及通報，隊伍領頭為「報馬仔」，及鼓吹陣頭所組成。

二、熱鬧陣隊：通常會安排在中間串場的陣隊，使整個隊伍更加熱鬧、更引人注目。

三、主神陣隊：陣隊以神轎為中心，是最後壓陣的主神轎伴隨與神明相關人事物，後面跟隨主事者，許願隨香者則多會跟在神轎之後。

由於各地風俗民情差異，遶境巡行隊伍的組成也有所不同，轄區廣大的，遶境要一、兩天，甚至更多天，才能巡視完畢，然後，鑾駕回宮、誦經、過爐安座。

什麼是躦轎腳？

躦轎腳又稱「稜轎腳」，指信徒趴跪在媽祖進香、遶境的神轎下，希望得到平安的庇佑，或是信徒還願。為了表示最誠摯的感恩，有些信徒會帶著家人的衣物、嬰兒用品，跪伏在地，無視地面泥濘，成為媽祖的踏腳椅；甚至有家屬扶著病患，或推輪椅到轎底，抬轎人會舉起神轎或讓病患能親觸神轎，使其獲得媽祖的賜福。

躦轎腳是一種宗教儀式，也是一種內在的修練，以五體投地的方式謙卑跪拜，恭敬至誠，禮敬媽祖，臣服於媽祖神轎之下，去除內在傲慢心，全心全意的託付，才能在媽祖的護佑下，跨越種種心理上的障礙，並以感恩的心來領受媽祖所賜予的福德。

躦轎腳。圖／報系資料庫

躦轎腳有一些禁忌要注意，例如手上不要拿進香旗和香，身上的平安符要拿下，脫帽並卸下背包，表示尊敬。此外，神轎下不得起身，也不要碰觸神轎。

◆藝閣：源自中國傳統民間的技藝表演，從福建泉州、廈門等地引進臺灣，藝閣與陣頭可合稱「藝陣」。這是由小朋友打扮成神話或民間故事人物，乘坐在花車上遊行，會準備許多糖果沿途發給民眾分享，代表賜予平安好運，是非常受信眾喜愛的陣頭。據說坐在藝閣上可保佑孩童，所以每年報名非常踴躍。

◆八家將：是民間信仰的陣頭，一般認為起源於五福大帝駕前，專責捉拿鬼怪妖邪的將軍。逐漸轉變為王爺、媽祖等廟宇的開路先鋒，擔任主神隨扈，屬於武陣，能解運祈安、安宅鎮煞。後來廟會中的信士，裝扮成「八家將」，演變為一種臺灣民間信仰活動。

◆大神尪仔：大仙尪仔又稱「大仙翁仔」，是臺灣廟會、遶境常見的陣頭表演，配合北管或鑼鼓演奏，在街上遊行或進入廟宇。演出者會將自己套入常見的神祇造型人偶中，如：范謝將軍、千里眼、順風耳、四大元帥、五營神將、中壇元帥、二郎神君、彌勒、濟公、土地公、鍾馗等。大仙翁仔平時在廟內，會擺放在神祇左右、當護法將軍等，大仙翁仔面前均有供桌，供人祭拜。

圖為媽祖安座示意圖。圖／聯合報系資料照片

媽祖遶境的陣頭和種種表演，充滿了濃濃人間情味的溫暖，神明的護佑讓人心有了慰藉。人們心中總是有很多的祈求，有人求平安，有人求健康，有人求消災，有人求財富，有人求長壽，有人求姻緣，而在我們苦樂參半的人生中，媽祖和護法神眾總是與世人相隨相伴……

●本文摘選自柿子文化出版之《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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