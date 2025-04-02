琅讀金句／當一個地方對我有了連貫的意義，我就不再是過客

「在臺灣以外的地方，平淡地、普通地生活，不在我們的想像範圍之內。這本書記錄了許多像這樣因為把一處新的地方住成了舊的，而對我產生連貫意義的細小事物。」──陳偉棻

出國八天，十二天，一個月，總叫人依依不捨地想，再待久一點就好了，下次要規畫更長的假期。然而，不斷延長旅外的時間，到了極限，是否就是落地生根？想像中帶著滿腔抱負跋山涉水的跨國冒險，其盡頭，或許也只是就地安身立命的庸庸碌碌。

到達與啟程，開箱與打包，適應與陌生，輾轉與安頓，反覆的過程中，動搖了陳偉棻對故鄉與他鄉的恆常想像，只剩下無限放大的過渡狀態。而在那些難以定義邊界，說不清出國還是回國，只是來去穿梭的往返中，同樣存在著看似稀薄的意義與稍縱即逝的幸福。

在這種似乎比進修或旅遊走得更遠，卻又不至於把異鄉化為故鄉的生活方式中，旅途中的人情，搬家、求職、簽證申請等苦差事如何具體呈現虛無飄渺的「漂泊」二字，曾有的新鮮感與不安怎樣成為瑣碎的穩定日常……

《入境大廳》，一本給心在他方、曾經或正旅居異鄉，以及將遠行者的安頓之書，紀實雋永、收斂、乾淨、妥貼，關於那些未能在外地落地生根的過渡期，一份平實而溫柔的全球遊牧世代自白。

【編輯推薦】

當新鮮感隨著時間逝去，因身處異地而生的陌生感轉由不安，漂泊的人生如何嘗試安心落根，和腳踏著的土地產生連結？看陳偉棻作家寫人與人之間的互動，會有許多眼角閃水光的時刻，不論是描寫機場上演的重逢、擁抱和激動，或是走在寬敞異國街道體驗到的孤獨、巧遇和善意，陳偉棻作家細微的觀察力帶出了許多奇蹟般難以忘懷的瞬間，平穩、清麗而真實的文字，讓生活在異國的軌跡和觀察都精準地被留下、看見。

「這本書記錄了許多像這樣因為把一處新的地方住成舊的，而對我產生連貫意義的細小事物。」陳偉棻作家將日子過成「可以過」的生活，並分享最重要的收穫：不是遠方才令人嚮往，也並非只有家鄉才是自在的居所，無論在哪裡，只要能活出屬於自己的穩定日常，這樣子就可以了。

●本文摘選自時報文化出版之《入境大廳》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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