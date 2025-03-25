這些傳說讓你更懂土地公！祂喜歡吃什麼？全台哪間最靈驗？

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文／林金郎

▌土地公的老婆、兒女和坐騎

南宋之後，有的土地公祠開始多了土地婆。城隍爺、土地公是人間神職的職稱，由不同的賢靈調任，並非天神（但為正神），所以凡人便順理成章地認為祂們應該有個夫人，尤其元朝皇帝還曾賜婚京都城隍爺（見「月下老人、城隍夫人等」章），相較之下，土地公這樣親近百姓的伯公仔，幾乎跟人類沒有距離，有個伴似乎也更符合人間的家庭倫理象徵，而地方一些土地公主動託夢要娶土地婆的故事也時有所聞。

「小鼻子小眼睛」的土地婆

土地婆表現出的「風範」，正是漢人眼中婦道人家眼光狹小的偏見。

話說有一回，玉帝問土地公和土地婆「政見」，土地公是儒家理想主義者，說要人人都賺大錢；土地婆則認為貴賤自取，如果人人都有錢，那麼誰來抬轎子、誰來挑大便？因此，百姓都喜歡土地公，不喜歡土地婆，而讓土地公坐中間大位，土地婆坐旁邊小位。

不過，一山本來就不容二王，土地公是主神、土地婆是配祀，本就該坐小位，有些土地祠將兩者塑成一樣大小並坐反而是錯的，漢族數術裡，奇數屬陽、偶數屬陰，正神應該奇數尊，不能偶數尊。

書名：《神靈臺灣．第一本親近神明的小百科（暢銷紀念版）：長輩沒教，但你一定要知道的神明微歷史、拜拜小知識》 作者：林金郎 出版社：柿子文化 出版時間：2024年11月13日

正確的祀位，土地公應坐中間大位，土地婆坐旁邊小位。

蛇是土地公的兒女？

城隍爺相傳有兩位公子，但土地公、土地婆這對「老尪老某」倒未傳出有子女。

不過，民間一般都認為蛇是土地公的兒女，因為蛇沒有腳，全靠腹部在土地蠕動而行，所以跟土地最親。其中，黃頭蛇（草尾仔蛇，學名草腹鏈蛇）便是土地公兒子的化身，俗稱土地公蛇，因為黃頭蛇性情溫和、無毒，還會吃掉蛙類與昆蟲，被視為莊稼的「益蛇」；一般的雌蛇則被視為土地公的乾女兒，雄蛇則是祂的使者。

臺灣土地公名廟南投竹山紫南宮一九八○年開挖整修時，發現地底下有個藏有千隻草花蛇的蛇穴，地理師說這裡是蛇穴靈地，這些蛇是土地公的護衛，所以僅將蛇穴上鎖，沒有封死。

以虎爺為坐騎

土地公的坐騎是虎爺。許多土地神都以老虎為坐騎，以便巡視鄉野以及驅逐妖孽，如城隍爺、王爺等，所以祭祀土地公時應該注意供桌底下是否有虎爺，若有，不妨以雞蛋祭拜。

（圖/柿子文化）

許多土地神都是以老虎為坐騎，以便巡視鄉野、驅逐妖孽。

打牙祭─土地公的祭祀

祭祀檔案 土地公官銜雖最小，但因為最接近百姓，祭拜的情況反而最頻繁。不過，一般家庭與商家祭拜土地公的時間可是不一樣的！ 一般人家於每月的農曆初一與十五會準備豐富一點的菜餚祭拜祖先神主牌，後來便與土地公一起祭拜；至於商家，則選定初二與十六，以與民家區隔。

商家拜土地公稱為「做牙」，「牙」這個字的由來說法不一，有說是商業模式裡的居中介紹人，有說是祭旗時旌旗上面的獸牙，有說是古代以象牙祭奉祖先，有的說法更是直接，祭拜時有好料理可以祭祭牙齒、打打牙祭。

後來社會商業化，就都把祭拜土地公稱為做牙，農曆二月二日是土地公生日，為每年祭拜土地公的開始，稱為「頭牙」，十二月十六日是最後一次，稱為「尾牙」，現已變成全民活動，不分農家、民家或商家了。

除了重大節日祭拜土地公必須三（五）牲四果外，其餘時間一般菜飯即可；漢族民間習俗，階級愈低的神明供品愈生活化，以示親民，不用每個月兩次，還都要大費周章。

不過，土地公是老者，有些老頑童的習性，尤其喜歡酒（久）、花生（生）、麻糬（黏）等庶民美食，除了美味還有吉祥的意思。

此外，老人家返老還童，喜歡甜食，也可以拜甜粿、糕點、糖果、米粩等，但老人家牙齒不好，供品選軟一點的為佳。

（圖/柿子文化）

民間祭祀土地公，除了一般祭品之外，還會以花生（生）、麻糬（黏）等庶民美食祭拜。

▌臺灣三大土地公廟

全臺有登記的神廟，數目最多的便是土地公廟──嚴格說來應該是「土地公祠」，也就是村里等級的祀廟，而且這還不包括未登記的。早期物資缺乏，加上是以農業為主的社會型態，許多人家就在自家稻田旁奉祀土地公，把守水源與農田，而土地公祠就在大樹底下用幾塊石頭與石板簡單堆疊而成，隆重一點的則像一張茶几或矮桌大小的磚屋，因為簡單隨和，所以處處可見。

後來的人在改建土地公祠的時候為了保持其原貌，就把原廟也保留在新廟裡，或把原龕置在新龕裡，形成現在土地公祠常見的廟中廟景象，如新北市烘爐地南山福德宮、九份福山宮、臺中牛埔仔土地公廟、彰化社頭張厝土地公廟（永安宮）等。

臺灣土地公廟以北部新北市南山福德宮、中部南投紫南宮、南部屏東車城福安宮為代表，稱為「臺灣三大土地公廟」。有趣的是，人們是把三大土地公廟當成財神廟在拜，二○一五年網路調查十大財神廟，它們囊括前三名，分別為第二、一、三名。

新北市烘爐地南山福德宮是北部知名廟宇之一，該宮的土地公甚至被稱為「土地公王」，清朝乾隆年間以簡單的石板堆疊成祠，祭祀由漳州府紹安縣帶來的土地公香火，因為靈驗，所以歷經改建，終成今日規模。

南山福德宮主祀土地公，財神爺玄壇真君與文昌帝君等反而成了配祀。

福德宮最大的景觀，便是在一九九六年營建的土地公大神像，立於山巔守護大地，同時在平地就可遠遠望見。南山福德宮因為全天開放，很多特殊行業者晚上會來此祭拜，加上另一山頭便是春秋墓園，令膽小者生疑。

南投竹山紫南宮建於清乾隆年間，宮內有土地公、土地婆，還有百年的石製香爐和石頭公，因為借發財金給信眾而極富盛名，成為觀光市集。

紫南宮的服務中心前還有一隻碩大的「紫南宮金雞」，不但會生金蛋，還可供人撫摸求財、貼金雞金箔呢！

屏東車城福安宮前身敬聖亭建於明鄭時期，後來瘟疫流行，便從中國迎來土地公祭祀，歷經改建後，目前共有六層樓，完全是大廟格局，號稱東南亞、甚至全世界最大的土地公廟。

清朝名將福康安在車城先後平定莊大田和林爽文之亂，乾隆皇帝賜封福安宮土地公，現在的土地公神像不但大尊，而且著王冠、龍袍，位比王爺，「神氣」非凡，可謂是全臺神階最高的土地公！而廟前的兩隻大型石獅，也是全臺罕見的純石雕石獅，是稀有的傳統工藝。車城有三大名產：綠豆蒜（綠豆仁）、鴨蛋（鹹鴨蛋、皮蛋）、洋蔥，來這裡，不妨也都三個願望一次滿足！

南山福德宮正殿全部由石板所砌成，原是民國四十一年重修的舊廟，後來再重修時，直接在舊廟上蓋新廟，形成「廟中廟」的景象。圖為原始小廟。

▌晉升王爺戴官帽的土地公

如果地方子弟考上進士，所在地的土地公可以戴官帽，這官帽稱為「宰相帽」，以和王爺帽有所區別，這時，祂就不是村里長，而是王爺或城隍爺等級了！

新北市蘆洲區的土地公王，是蘆洲區最早的土地公，管轄十九個里，轄區占蘆洲區之半，但因馬路拓寬，土地公祠被拆，金身在外寄放二十多年，但仍於地方廟會時擔任重要角色，所以被稱為土地公王。二○一三年，地方人士找到廟地重建土地公廟，並於該年農曆二月二日土地公王生日，請嗣漢天府第六十四代張天師為土地公王進行晉升法會，上疏天庭封為伯爵（神階相當縣級城隍），張天師是除了皇帝之外唯一能敕封神明的人，所以這個神階是被道教承認的。

彰化花壇鄉白沙村文德宮建於清康熙年間，是臺灣罕見的烏面土地公。相傳清道光時有「開臺翰林」之稱的曾維楨高中進士，皇帝因而敕封土地公為「欽點翰林院」、「賜進士出身」。文德宮的土地公會出巡，行城隍爺職務，但這些官銜可能是曾維楨的功名，是他把榮耀獻給土地公。

（圖/柿子文化）

宜蘭四結福德宮有全臺最高十二•六臺尺的屋頂銅雕土地公像，主祀的土地公也是王爺造型；除此之外，嘉義市北安宮、雲林斗南小南天福德祠、南投草屯慶安宮、臺中犁頭店福德祠、苗栗竹南保民宮、新北市九份侖頂福山宮等的土地公，全都是加等過的，但尚查無敕封記錄。

雖然這頂宰相帽可能是信徒戴上的，但如果神力不夠，還是不能隨便亂戴，相傳南投市內轆的福德宮，二○○七年爐主幫土地公兩度戴上宰相帽，翌日卻發現宰相帽被放置一旁，經擲筊請示後才知道，土地公自認官小不敢踰越身分，百姓無不嘖嘖稱奇，可見神界也很講究「官場倫理」！

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