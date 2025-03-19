琅讀金句／原本以為自己失去一切，回過神時，才發現原來自己擁有這麼多
【琅讀金句】
我努力擠出笑容對她說：「真的很感謝妳，多虧有妳，我又能夠繼續向前走了。」
美晴揚起笑，緊緊抱住我。「明天要離開的時候，一定什麼都說不出來，而且會捨不得走，所以我趁現在告訴妳。妳是我最重要的好朋友，比任何人都更重要，以後遇到問題時，不要猶豫，儘管告訴我，無論妳在哪裡，無論什麼時候，我都會馬上趕到，不管發生任何事，我都會助妳一臂之力，所以妳就在這裡，要一直像現在一樣開心地笑。」
我們抱在一起哭。我很幸福，我真的覺得自己很幸福。原本以為自己失去一切，但回過神時，才發現原來自己擁有這麼多。
52赫茲的鯨魚，是世界上最孤獨的鯨魚。其他鯨魚無法接收到牠發出的高頻率叫聲。雖然有很多同伴，但其他同伴都聽不到牠的呼喚，牠也聽不到其他同伴的聲音。就像總是無比孤單、無人理解，無人在乎的「我」⋯⋯沒有人能理解、無法將內心呼喊、求救傳達出去的「你」啊，其實並不孤單喔。「我會傾聽你那無法傳達給任何人的52赫茲的聲音。」
《52赫茲的鯨魚們》發生在日本九州一處偏遠的海邊小鎮，已經斷絕所有一切、獨自移居此地的三島貴瑚，在某個下雨天裡遇到了跟自己一樣散發孤單感的一名少年。「他身上有和我相同的氣味。那是沒有父母關愛的孤獨氣味。這種氣味很棘手，無論再怎麼仔細清洗都洗不掉。孤獨的氣味不是滲進皮膚或是肌肉，而是滲進內心。」
貴瑚彷彿從少年身上看見當年的自己──悲慘、絕望、被踐踏、了無生趣，當時的貴瑚是因為遇見了這世上唯一能聽到她求救呼喊的人，才得以倖存至今。於是，貴瑚想要對少年伸出援手，一如當年她的孤獨被聽見，她想要告訴少年，她聽見了他。於是兩個人相遇，步伐踩在憂慮之上，並肩左右，試著一步步朝未來前進。
《52赫茲的鯨魚們》一書為暖心治癒系日本作家町田苑香首部出版即獲「本屋大賞」首獎的長篇小說作品。町田苑香老師在本書中其實探討到擴及社會、家庭、青少年及性別等相關議題，是部讀來並不輕盈的小說，但藉由書中主角逐漸被聽見、被看見的過程，就彷彿時常感受到孤獨、不受群體接納的心情，漸漸能再次流動。
【編輯推薦】
為什麼明明發出了52赫茲的頻率，卻無法被任何生物觸及？當你發現自己的感受，沒有人接得住、沒有人能同理，你還會選擇繼續傾訴嗎？也許大部分的我們，會沉默地選擇將想說的話沉寂於大海，但卻始終無法裝作沒看到海面上最後的泡沫。若是感覺孤單，不妨翻開《52赫茲的鯨魚們》，也許就能發現遠方傳來52赫茲的回聲。
●本文摘選自春天出版社出版之《52赫茲的鯨魚們》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
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