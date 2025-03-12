琅讀金句／希望你的一句「你好嗎？」，是真的有勇氣接住我
【琅讀金句】
：「你好嗎？」
：「還好。」
：「…………」
希望你的一句你好嗎？
不是口頭禪、
不是基本的禮貌、
不是單向的句子。
只願我認真回覆好不好時，
你是真的有勇氣接住我。
『晚安，謝謝那些不安』
『再相信一次，明天會是新的自己』
☆人氣插畫家爽爽貓by SECOND療癒之作☆
#給喜歡的人 #給好朋友 #給自己 #給未來的我們
『生命精彩就在於某些接近失去的瞬間——
人與人相見後的分離、太陽的死亡、日與夜的交接，
在告白與告別之後，才懂得珍惜那些習以為常的一切。』
☆ 晚安是睡前的最後一聲問候
☆ 晚安是想念最偷懶的濃縮
這本書想講的晚安，是一種夕陽的感覺
從淺藍色的憂傷，到粉紅色的喜歡
我想在一天之中，當最後一個跟你說晚安的人
我想在離去之時，能好好的跟你說一聲再見。
【編輯推薦】
每一天的結束，都是一場與世界和自己的溫柔告別。《我與我們之間，只差一句晚安》收錄了100則細膩動人的晚安告白，提醒我們即使在最平凡的日子裡，也能用一句話帶來慰藉、理解與陪伴。這本書適合在夜晚思緒萬千、渴望一點溫暖的人，讓你在睡前感受文字的撫慰，學會好好說再見，也為明天留下更美好的期待。
●本文摘選自大塊文化出版之《我與我們之間，只差一句晚安：100則晚安告白，好好向所有的今天告別》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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