琅讀金句／希望你的一句「你好嗎？」，是真的有勇氣接住我

琅琅悅讀／ 琅讀金句
圖／琅琅悅讀
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【琅讀金句】

：「你好嗎？」

：「還好。」

：「…………」

希望你的一句你好嗎？

不是口頭禪、

不是基本的禮貌、

不是單向的句子。

只願我認真回覆好不好時，

你是真的有勇氣接住我。

『晚安，謝謝那些不安』

『再相信一次，明天會是新的自己』

☆人氣插畫家爽爽貓by SECOND療癒之作☆

#給喜歡的人 #給好朋友 #給自己 #給未來的我們

『生命精彩就在於某些接近失去的瞬間——

人與人相見後的分離、太陽的死亡、日與夜的交接，

在告白與告別之後，才懂得珍惜那些習以為常的一切。』

☆ 晚安是睡前的最後一聲問候

☆ 晚安是想念最偷懶的濃縮

　　

這本書想講的晚安，是一種夕陽的感覺

從淺藍色的憂傷，到粉紅色的喜歡

我想在一天之中，當最後一個跟你說晚安的人

我想在離去之時，能好好的跟你說一聲再見。

【編輯推薦】

每一天的結束，都是一場與世界和自己的溫柔告別。《我與我們之間，只差一句晚安》收錄了100則細膩動人的晚安告白，提醒我們即使在最平凡的日子裡，也能用一句話帶來慰藉、理解與陪伴。這本書適合在夜晚思緒萬千、渴望一點溫暖的人，讓你在睡前感受文字的撫慰，學會好好說再見，也為明天留下更美好的期待。

●本文摘選自出版之《我與我們之間，只差一句晚安：100則晚安告白，好好向所有的今天告別》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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