是誰發現「圖坦卡門」？揭開極具魅力與饒富趣味的考古學面紗

文／艾瑞克．克萊恩

「美妙的東西」：圖坦卡門與他的陵墓

一九二二年十一月二十六日，霍華德．卡特第一次窺視圖坦卡門的陵墓。他瞇著眼睛，試圖從他鑿出的小開口看進去，唯一的光源是他伸出的一隻手上握著的蠟燭。他發現自己正看進一個從地面到天花板都塞滿了物品的房間，包括黃金製品，因為到處都可以看到黃金的光芒。認捐這趟挖掘所有費用的卡納芬伯爵(earl of Carnarvon)猛拽卡特的外套，焦急地跳上跳下。「你看到什麼了？你看到什麼了？」他迫不及待地想知道。卡特回答：「我看到了美妙的東西。」

當時，卡特和他的贊助人卡納芬已經耗費了五年的時間，只為尋找圖坦卡門的陵墓。結果陵墓竟然就在他們每季考察所設置的營帳正下方，位於現今路克索(Luxor)尼羅河對岸的國王谷(Valley of the Kings)。他們並不知道墓就在那裡，因為圖坦卡門的陵墓深埋在一層岩石碎片之下，那些石片是稍晚兩百年左右，在附近建造拉美西斯六世(Ramses VI)墳墓的工人們所堆棄的。

卡特花了十年才挖到這座陵墓。墓穴裡的物品都被帶到開羅的埃及博物館(Egyptian Museum)收藏，至今仍然在那裡展示。然而，卡納芬未能親眼看見這一切發生，因為他在一九二三年四月初，陵墓開啟後不久就過世了。他的死亡是一場意外──他在刮鬍子的時候不小心劃開了一個蚊子叮咬的腫包，引發敗血症而身亡。謠言很快就散布開來：這座陵墓一定受到了詛咒，所以任何人在任何時刻只要在陵墓開啟時在場，都會隨後喪生，這件事被媒體大肆報導。可是，卡特自己在找到陵墓後又活了十七年，因此這個謠傳的故事似乎不可能有任何真實性可言。諷刺的是，現在推測圖坦卡門死因的理論中，最可信者是他同樣也因蚊子的叮咬，而染上瘧疾身亡。

圖坦卡門在位期間正處於古埃及的新王國時期(New Kingdom period)。他是第十八王朝的統治成員之一，第十八王朝約於公元前一五五○年開始，持續到公元前一三○○初即覆滅。古埃及最著名的幾位統治者都是出身於這個時期，包括遠近馳名的女法老王哈姬蘇(Hatshepsut)，在位約二十年；她的繼子圖特摩斯三世(Thutmose III)，征服了今日的以色列、黎巴嫩、敘利亞和約旦的多數地區；阿肯那頓(Akhenaton)，人稱異教法老，因為他可能是我們現今所謂一神教的發明者；以及阿肯那頓美麗的妻子娜芙蒂蒂(Nefertiti)。而最後這兩位最有可能是圖坦卡門的父母。

圖坦卡門在公元前一三三○年左右登上古埃及王位，當時他年約十八歲。十年後，他意外身亡，並被埋葬於國王谷，他的陵墓被隱埋而遺忘，直到三千五百年後才再度為人發掘。

卡特第一次造訪埃及時年僅十七歲。到了一九○七年，他已經是個受人敬重的埃及學家。不過，卡納芬第一次聯繫卡特時，脾氣不好的他正好丟了飯碗，早些時候他拒絕為某個牽涉到法國觀光團的問題道歉，因此失去他的公職。於是，卡特成天畫水彩風景畫打發時間。至於卡納芬，他正遵從醫師的指示，離開英格蘭到埃及過冬休養，因為他在一場車禍中刺穿了他的肺部。

這兩名男子在各地共事了十年之後，決定在國王谷搜尋圖坦卡門的陵墓。約從公元前一五○○年開始，多數新王國時期的古埃及法老都埋葬在這個乾燥少雨、岩石密布的山谷，就在今日路克索城的對岸。幾世紀前，許多開鑿在山腰的陵墓都已在古代被發掘並遭洗劫一空，但仍有幾座尚未被發現。圖坦卡門的墳墓就是其中之一。

在漫長的五個年頭裡，他們幾乎無所斬獲，卡納芬的資金將近消耗一空、興趣漸失，卡特突然發覺國王谷有個地方他們尚未調查過──他們每年紮營的地點。他們在一九二二年十一月一日開始發掘工作。僅僅三天後，在十一月四日星期六的早上十點，他們就發現了通往圖坦卡門陵墓的第一道臺階。

當天整天及翌日，卡特順著臺階往下走，來到了陵墓的入口。十一月五日的日落時分，他已經可以看見封閉門面上的灰泥印有王室墓地的標誌，表示裡頭埋葬的是重要人士。卡特暫且停工，發了一封越洋電報給人在英格蘭的卡納芬。在他的日記裡，他一字不差地記錄下這封電報的內容：

終於在山谷裡找到美妙的新發現 一座封印完好的宏偉陵墓 在你抵達前維持原狀 恭喜你

他沒告訴卡納芬的是，他其實很擔心陵墓裡空無一物。雖然門上確實有墓地守衛的完好封印，他仍能從封閉門口的上方看出，這道門分別被打開又闔上了兩次。他相當肯定這座陵墓曾經在古代遭竊，問題在於墓裡是否有留下任何東西供他們發掘。

卡納芬在十一月二十三日抵達挖掘現場，工人們又立刻開挖。到了隔天，他們已經能夠確認是圖坦卡門的陵墓，因為能夠清楚看到印有他名字的封印，就位於王室墓地的封印下方。

他們終於在十一月二十五日打開沉重的石門，一道長廊出現在他們眼前，裡頭刻意填滿了土壤、石頭、灰泥和各種瓦礫碎石。這道入口走廊近三十英尺(約九．一四公尺)長。隔天，他們鎮日清理無止境的碎片殘骸，工人們挖出的瓦礫在陵墓入口外堆起了一座更大的石堆。到了下午兩點，他們抵達第二道封閉的門口，通往我們今日稱之為前廳(Antechamber)的房間。

書名：《三顆石頭就是一堵牆》

作者：艾瑞克．克萊恩

出版社：臺灣商務印書館

出版時間：2025年3月12日



不過，他們仍然不知道門的另一頭會是世紀大發現，還是被古代盜墓者搬空的陵墓。他們唯一能確定的是卡特說得沒錯，這座陵墓曾在古代被二度闖入。第一次顯然是在最初埋葬後不久發生的，當時入口的走廊依然空無一物，只放了幾樣物品，如幾個盛裝屍體防腐材料的罈罐。第二次入侵則是在走廊被填滿白色石片之後。卡特和卡納芬在移除瓦礫時可以清楚看出，當時的盜墓者沿著左上邊緣挖出一條隧道，因為在某個時間點這條隧道又被填滿了深色的火石和燧石片。

從他們在第二道門上鑿出的小洞中看進去，卡特如釋重負，因為他看見前廳裡仍堆滿了物品。他在之後寫下：

起初我什麼都看不見，從墓室裡竄出的熱氣令燭光閃爍，但不久後，當我的眼睛習慣那道光，墓室內的細節就從薄霧中緩慢浮現，有奇特的動物、雕像和黃金──到處都是黃金的閃爍光芒。一時之間──站在一旁的其他人一定覺得漫長無比──我被驚豔得啞口無言，而當卡納芬閣下再也無法忍受懸念，焦急地詢問：「你有看到任何東西嗎？」我只能說出這幾個字：「有，我看見美妙的東西。」

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《三顆石頭就是一堵牆：從圖坦卡門到納斯卡線，考古學的故事》。

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