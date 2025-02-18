為什麼投資須用閒錢？避免遭遇風險時，讓虧損嚴重影響生活

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文/李寧子（栗子拿鐵）

為什麼投資一定要用閒錢

大家都聽過「槓桿」這個詞，什麼是槓桿呢？可以用阿基米德的一句名言解釋：「給我一個支點，我就能撬起整個地球。」槓桿就是以小放大，透過借錢的方式增加自己的本金，試圖增加額外的收益。

有人會想，銀行貸款利率相對比較低，那我去銀行借錢然後用於投資獲得高於貸款利率的回報，豈不是空手套白狼，賺得超爽？從數字上來說是有可能，但投資理財之所以有趣，就是因為它不只是一個計算數字的遊戲。

書名：《為什麼你學不會理財》 作者：李寧子 出版社：春天出版社

出版日期：2023年5月25日



槓桿對應的獲利模式就叫「套利」，比如前面說的這種從銀行借錢、然後轉投到預期回報率比貸款利率更高的地方，如此一來，不需要本金就能賺到錢。然而，實際上能成功套利的人少之又少。絕大部分以為自己在用槓桿套利的人，更有可能是在「套損」。

因為任何投資的預期回報率，都不是定值，而是一個會變化的變數，但銀行的貸款卻是百分之百一定要還的。

當你投入了本金，接下來會產生多少收益，是由市場來決定的。即使你可以透過分析、預估，算出期望的報酬，但市場瞬息萬變，「黑天鵝」隨時可能到來，你投資獲得的實際收益結果會受到市場變化、真假消息、行業發展、公司營運、政治環境、國際金融事件等因素的影響，沒有人能夠準確預測。當你的投資以虧損收場，銀行也並不會因此少收你一分錢的利息。

事實上，槓桿本身只是一個工具，只有極少數人擁有正確合理運用財務槓桿的本事和具備承擔這個槓桿所帶來的風險的能力。

因此，有一個理財的基本原則，大家必須要記住：投資一定要用閒錢！

所謂的閒錢，必須滿足兩個條件：你短期內不會用到；即使這筆錢沒了，也不會影響到你的正常生活或是降低你的生活品質。只有這樣的錢，才可以用來投資。

為什麼必須用閒錢投資？

首先，因為投資是一項週期很長的工作。

任何一種投資方式都有一定的週期性，很難一夜暴富。例如中國國內的股票市場，一個完整的牛熊週期大致需要5～7年，且波動很大、風險極高，短期的市場漲跌都是正常的。你入場開始投資的時候，是完全無法預測市場漲跌的，因此你唯一能掌控的就是，降低你投入的這筆錢對你的影響。

如果你用來投資的這筆錢是閒錢，即使短時間內出現虧損，也不會影響你的正常生活，你可以從容不迫地持續投資，獲得長期收益；但如果不是閒錢的話，你可能會戰戰兢兢、憂心忡忡，如果你提前離場就可能導致虧損。

對我們影響最大的，不一定是投資能獲得多高的回報，而是在遭遇風險的時候，我們能承受多大的傷害，讓自己還可以繼續留在市場上等待下一次的機會。就如同巴菲特說過的這句話：「只要你不犯太多錯誤，人的一生只需要做對幾件事就好。」

其次，因為投資是一件高風險的事。

投資和理財不同，因為投資的目的是追求收益，自然也伴隨著風險。

如果你投入的真金白銀不是閒錢，而是你用來買房、裝修、看病、結婚甚至是用來當作孩子學費的錢，那麼這筆錢一旦出現虧損，可能會嚴重影響你的生活。

天有不測風雲，人有旦夕禍福，誰也不知道明天會發生什麼事。你可能會突然發生交通事故，可能會忽然病倒，可能會因為公司不景氣突然被裁員……這些意外都有可能讓你突然失去收入。因此，開始投資前，必須先留出一定金額的「緊急備用金」，就是救急用的、隨時需要就能隨時拿出來的一筆錢，需要保證錢的本金安全並且能夠靈活地隨取隨用。這筆金額最好是3～6個月的生活費，也就是能給自己留3～6個月的緩衝期。即使遭遇突發意外，3～6個月沒收入，也不會影響你的生活。

當然，你需要透過記帳知道自己到底一個月需要多少生活費，這樣才能有目標地存錢。存下的這筆錢無論如何不能輕易動用，也不能用於投資或做其他事情。存夠這筆錢後多出的錢，才能算作閒錢。

如果手上還沒有閒錢，那就別急著投資。因為投資不是比速度，不用心急，也不要妄想一夜暴富。投資就好像蓋樓，想把樓層蓋得更高，你的地基需要穩。這個地基，就是投資前的各項準備，包括理財、存錢和還債。

我曾經看過一句話，印象很深刻：「有兩件事將會定義你：當你一無所有時你所擁有的耐心，和你擁有一切時你對別人的態度。」

對剛開始理財投資的新手來說，就是當你處於一無所有的狀態時，你必須有耐心去學習、摸索、糾正錯誤。很多人羨慕別人投資賺到了錢，害怕自己再不參與就來不及了，基於「怕錯過」的心理，急匆匆掏出口袋裡的錢跟著去投資，結果很可能欲速則不達。

投資不是在你能拿出錢的時候才開始，而是在你做準備的時候就已經開始了。所以，不管是還債、存緊急預備金還是準備閒錢的過程，其實都是理財投資的一部分。在這個過程中，你最需要的就是耐心。

當你還清你的債務，並且存夠至少6個月的生活費後，剩下的錢才算閒錢，你拿去投資賺到的收益，才是真正屬於你自己的財富。

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