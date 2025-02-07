聯經50週年 X 集英社95週年鉅獻《亞洲人物史》：顛覆傳統史觀，塑造全新亞洲視野

「對我而言，人類的強項是對很多事情都有好奇心。但其中最強烈的，是對『人』產生的好奇心。」日本集英社總編輯，落合勝人受訪時如是說。

《亞洲人物史》是日本集英社為慶祝創社95週年，歷時十年精心籌備的重磅叢書，內容涵蓋神話信史，以至當代世界。該書在台由聯經出版發行，全套12冊，將近五百萬字。前二冊《神話世界與古代帝國》和《世界宗教圈的誕生與群雄割據的東亞》已於日前台北國際書展正式發表，總編輯落合勝人也出席了新書發表會，並在會前接受了「琅琅悅讀」的採訪。

書名：【亞洲人物史1】神話世界與古代帝國〔神話－6世紀〕

作者：古井龍介

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版日期：2025年02月04日

他告訴我們出版《亞洲人物史》的起點可追溯至2007年，那是落合勝人第一次參加東亞出版人會議。該會議匯聚來自不同國家和地區的出版人，討論各自出版業面臨的挑戰，共同尋求解決之道。當時許多出版前輩的開闊視野和胸襟都讓他大開眼界——他一直以為編輯的工作僅僅是製作書籍並送到讀者手中，卻發現實際上遠不止於此。那次會議成為了落合勝人出版生涯的轉捩點。

回到日本後，落合勝人開始思考如何製作出能吸引到這些前輩青睞，並願意在其國家發行銷售的書籍。「我們最後想出來的答案就是這一套《亞洲人物史》。」

與諸多歷史類書籍以國內讀者為主要受眾的作法不同，《亞洲人物史》在企劃階段想像的讀者群便納入日本周遭國家。可以說，該套書是以「未來一定會被翻譯吧！」的前提製作，於是問題就成了要採什麼樣敘事角度，才能廣泛地被日本以外地區的人們所接受——答案就是人物史，並且「交流」是其中最重要的關鍵字。

「我始終認為人對於其他人一定是感興趣的。喜歡的、討厭的都是如此，即使你對某某人抱持深刻的敵意，這種憎恨也是一種興趣。我希望將這種難以磨滅的好奇心導入歷史當中，因為瞭解歷史，就等同於瞭解人類。」

《亞洲人物史》前二冊已經發行，後續冊數將陸續出版。圖片／聯經出版 提供

日本集英社以漫畫出版聞名，是以落合勝人在向社內高層提報《亞洲人物史》企劃時，特別強調每位經過遴選的人物都有獨特的人生故事，有成為未來漫畫題材的潛力，還可能啟發新一代的漫畫家和小說家，進而促進出版文化的蓬勃發展。他表示年輕讀者在閱讀時不必按部就班，拘泥年代順序，反而應該從感興趣的人物開始，逐步探索與這些人物相關的故事，如此更能獲得全面的理解和發自內在的共鳴。

在2月6日的發表會上，擔任對談人的聯經出版發行人林載爵提到，《亞洲人物史》的一大特色是對傳統歷史觀的翻轉。亞洲由於幅員遼闊，各地的歷史、社會文化、經濟狀況及政治結構存在顯著差異，以致過往的歷史著作常以「衝突」為焦點，強調國家間、信仰間和人民間的紛爭，彷彿亞洲史就是一系列層出不窮的動亂。然而《亞洲人物史》以人物評傳串起歷史，用交流取代衝突，藉此帶給讀者全新視野。

這視野乍看下可能令人咋舌——開始翻閱《亞洲人物史》的前兩冊的讀者可能訝異於目錄裡眾多聞所未聞的人名，甚至為陶淵明與穆罕默德被編入同一冊中感到驚豔／驚嚇。然而那也意味著該系列在人物選擇上是規避以西方為中心的視角，更加回到亞洲本身。

落合勝人談到，他們的確考慮過將該系列定名為《亞洲偉人傳》，但在幾經討論後便放棄這個想法。「因為只要稍事研究，就會發現歷史裡並不存在完美的正人君子。」的確，每個為人物作評傳的學者都對他所選擇的對象懷抱熱誠，但也只有忠實地披露其缺點及偏差行徑，才可能完整彰顯當事人是如何受到他所生活的時代的影響。

「我們的目的不在於彰顯或表揚特定人物，而是通過這些人的生平，讓後人更清楚看見他們生活在一個什麼樣的時代。」

《亞洲人物史》的撰寫重心是人物——他們出現帶給當時的社會及文化哪些改變。落合勝人認為，以人物為軸心詮釋歷史的好處，正在於我們可以從中窺得歷史的偶然。名人都有生死，但在一生中，他們的每個決斷無不受到外在等因素左右，此後的一舉一動即使不帶意圖，都可能改變歷史的走向，成為改革的推動者，抑或者是人禍的導火線。當人物評傳累積、堆疊至某個數量的時候，歷史的呈現便是有機的，能揭示更豐富的脈絡，並且反映一整個時代不同文化與社會之間的聯繫及互動，是遠遠超出了國家的邊界。

「以往的歷史書籍經常是建立在概念上，比如政治、意識形態或文化。但這些概念卻有侷限性，也許自身國家的人會贊同附和，拿到鄰國卻只換到反感。但如果我們把各國的重要人物做統整，也許就能構成一套所有人都願意閱讀的書籍。」

《亞洲人物史》發表會現場。圖片/聯經出版 提供

《亞洲人物史》的一大特色是將各時代的人物按重要性層級進行分類。在每個章節中，人物被分為A、B、C三個等級。落合勝人認為，羅列出這些核心與周邊人物的目的，是為發現其中存在的清晰連結，並據此形成各冊主題。

然而我們也不禁困惑：難道以人物為中心的歷史敘事沒有落入英雄主義的嫌疑嗎？那會不會暗示著，歷史僅僅是少數菁英的意志而向前滾動？

落合勝人回應，這確實是他們在策畫該套書籍時慎重考量的問題。也因此，《亞洲人物史》的十位編輯委員進行了長時間的討論，以確定人物的主次排序，這個過程持續一整年的時間。其次，為了確保人物形象的真實性，編輯委員均是來自不同國家的權威學者，人物的遴選及影響力排名，端視最新的歷史研究成果而定。

「我們面對的不僅是日本讀者，想呈現的觀點也不會是泛泛而論。」落合勝人說：「編輯委員會非常清楚自己的評價會受到檢視，大家都做好這樣的心理準備了——《亞洲人物史》是一套開放的作品，歡迎讀者提出看法，也許在未來改版時，就會呈現不同的人物排序。」

「但不能否認，我們這套書仍存在阿基里斯腱——女性的占比實在太少了！」在過往歷史紀錄中，往往是男性更容易在史書上留下名字，女性的存在總是被忽視。因此在編輯們也致力於挖掘歷史上的女性人物。「在後續的冊數裡，讀者可能會發現隨著時間點接近現代，女性的出場次數是逐步提升，但在古代或中世紀，我們同樣有意識地將當時的女性人物納入書中，如李清照、武則天，以及日本歷史中的女天皇。有沒有可能以其他人物描述類似事件？有，但我們會刻意選擇女性角色來呈現。」

原因無他，就是為了避免歷史的片面性，為《亞洲人物史》提供更為多元的歷史視角，而不僅僅聚焦於少數英雄和男人。這樣的編輯理念旨在讓讀者理解歷史的廣博度，並鼓勵進行多樣解讀。

《亞洲人物史》發表會現場。圖片/聯經出版 提供

落合勝人認為，本系列書籍的最佳閱讀方式是「對照式欣賞」，即將自身接受的歷史教育與書中評價進行對照。「我們期待讀者即使不認識目錄中的每個名字，在看到熟悉的人名後，能夠好奇與他同時代的人物及其事蹟。編輯與學者的觀點可能與讀者的認知有落差，但讀者也不妨思考一下，我們是基於什麼樣的觀點認為一個人物是重要或不重要？那也是閱讀這套書的趣味所在。」

「其實『集英社95周年鉅獻』只是名目。」在採訪接近尾聲時，落合勝人忽然提起當初企畫命名的考量，並半開玩笑地說那是為了更容易申請到預算。

不過，這依然是一份有價值的紀念——落合勝人強調，基於《亞洲人物史》對整個亞洲地區的象徵性意義，這套書籍絕對擔當得起週年鉅獻的桂冠。尤其在21世紀，亞洲已成為全球關鍵詞，集英社能適逢其會，何其有幸。

「亞洲不僅是一個地理概念，對亞洲人而言，那是親切且具廣度的格局。」他提到，過去200年中，歐洲歷史被視為主流，而亞洲歷史則相對被忽視。一旦人們真正將視角轉向亞洲，他們必然會讚嘆這個地區的豐富多樣性，「從世界史的脈絡來看，21世紀是亞洲在全球舞台上具有顯著影響力的時代，但危機同樣如影隨形。這也是為什麼我們不能只著眼於當下，而必須回顧歷史，唯有如此才能更精準地理解當前亞洲所面對的問題，有可循的歷史經驗回應挑戰。

「如果想的再更廣一點，透過亞洲的視角來分析如烏俄戰爭、加薩戰爭等事件，有沒有可能揭示出不同的成因呢？我想，這就是集英社在籌備《亞洲人物史》過程中所追求的現代意義了。」