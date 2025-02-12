流感好發於冬季和初春！專業醫師解答流感的三大疑問

文／羅仕寬、羅際竹

流感的三個大哉問

在我行醫三十八年期間，常遇到病人問我三個大哉問，而這也是許多人想知道的，我就試著為各位解說。大哉問一：流感為什麼這麼可怕？大哉問二：感冒就是上呼吸道急性病毒性感染嗎？大哉問三：為什麼我每次感冒都會很嚴重？為什麼別人都不會？

大哉問一：流感為什麼這麼可怕？

為什麼流感跟一般感冒不一樣，開宗明義當然要先了解感冒。

首先，要知道會造成感冒的常見病毒大約有一百五十多種到二百種。

感冒病毒包括：剛出生的嬰兒容易被呼吸道融合病毒感染，和成年人最常見的鼻病毒，其他常見的有腺病毒、冠狀病毒、副流行性感冒病毒1、2、3、4型，腸病毒等等；再加上流行性感冒病毒A、B、C三型。

然而，以A、B兩型在醫學上有嚴重臨床症狀，其中又以A型流感病毒因具有動物宿主和各種變異亞型，這多變性（也就是喜歡變來變去）讓人類生命健康飽受考驗，百年來也讓科學家加倍重視與研究。

根據美國疾病管制與預防中心（ C D C ）最新資料，光是H A表面抗原血球凝集素（ H抗原，Hemagglutinin ）就有一到十八共十八種；N A神經胺酸酶（ N抗原，Neuraminidase ） ）則有一到十一共十一種；H 7 N 9就是H 7型抗原配對N 9型，不同的H A和N A蛋白可以互相重組，H A十八種乘以N A十一種，也就是一百九十八種變化，因此，病毒會如何突變、感染何種家禽、鳥類甚至人類，以及其強度與嚴重性等，均難以捉摸，短短幾年數據就有很大的變化。

其實，人類永遠是在流感病毒突變腳步後面追，加上今天基因組兩倍大的新型冠狀病毒疫情，其研究的困難度更是大大過之而無不及。

大哉問二：感冒就是上呼吸道急性病毒性感染嗎？

感冒就是病毒感染後開始產生的上呼吸道急性症狀，主要侵犯鼻（咽）腔、喉嚨（扁桃體）以及鼻竇腔。症狀一般於暴露病原後兩天內開始出現，也就是有人把感冒病毒傳給你了，初期症狀主要是喉嚨痛、流鼻水、打噴嚏、頭痛、發燒等，而流行性感冒的症狀就是激烈快速又變本加厲，容易危及生命健康。新型冠狀病毒感染更是另一個嚴重症狀的新感冒！

書名：《治咳寶典【暢銷新裝版】：臨床38年名醫：預防與照護感冒、流感、黴漿菌感染、新冠肺炎和各種肺炎必讀（增訂精采內容影音QRCode）》 作者：羅仕寬、羅際竹 出版社：幸福綠光 出版時間：2023年12月28日

一般而言，大部分感冒病毒在氣溫低時比較活耀，因此好發於冬季和初春的季節，尤其在天氣忽冷忽熱、氣溫回暖、日夜溫差過大、陰雨轉晴時，就是診所感冒病人爆發的天候。至於夏天的時候，則很容易被腺病毒感染，主要原因是在頻繁進出冷氣房冷熱交錯、和人多擁擠之處接觸傳染，或是吃太多冰寒涼食物，讓身體冰火交融難以適應。其中一個有名的病就是游泳池熱，就是在游泳兩三天後開始打噴嚏、鼻塞、喉嚨痛、發燒，特點就是會紅眼睛就是結膜炎，由於很容易造成群聚感染，症狀有時也會很嚴重。

大哉問三：為什麼每次自己感冒都很嚴重？

我認為要先反省自己的生活作息與免疫力是否健康，因為感冒的症狀可輕可重，不可忽視否則一般感冒也可以變得很嚴重，健康的人則最嚴重的A型流感也可以輕輕帶過，這完全根據當事人飲食習慣是否均衡、平日整體健康狀況，以及生活作息規律與否。

加上這些年來全面推廣流感疫苗注射和抗流感藥物的投藥，很多人覺得流感沒什麼大不了，甚至有一點輕忽流感的厲害。然而，千萬要記得感冒病毒是會不斷進化突變以求生存繁衍，生命永遠會尋找出路，長期全面阻擋之後的病毒大突變，是我一直以來擔心的。

沒想到二○一九年這一次竟然是一個全新的新型冠狀病毒，我的擔心真實發生，讓全人類措手不及。

●本文摘選自幸福綠光出版之《治咳寶典【暢銷新裝版】：臨床38年名醫：預防與照護感冒、流感、黴漿菌感染、新冠肺炎和各種肺炎必讀（增訂精采內容影音QRCode）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！