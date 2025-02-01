軟體開發者得精通英語嗎？想跳槽知名企業，IT也要學英文

文／崔煕哲

軟體開發者也要精通英語嗎？

對軟體開發人員來說，英語是不可或缺的。不僅程式語言是英語，新技術或是開源 (open source) 資料大部分也是以英語撰寫。因此，要成為一名開發人員，必須具備基本的英語能力。那麼，開發人員的英語實力需要到什麼程度呢？只要學習像多益檢定這樣的英語程度就足夠了嗎？

英語與開發實力同等重要

在韓國大學畢業後，我開始自學程式開發。在上大學之前，我就對軟體開發很感興趣，但因為依照學測成績落點選擇主修，以至於浪費了不少時間。不過，學習程式設計 (programming) 幫助我進入一家韓國大型資訊科技 (information technology，簡稱IT) 公司工作，從此正式展開我的開發人員職業生涯。

書名：《軟體工程師的英語使用守則》

作者：崔煕哲

出版社：EZ叢書館／日月文化

出版時間：2024年12月31日



在剛成為開發人員時，我的英語能力只勉強超過公司要求的多益 700 分。在韓國讀小學、國中、高中和大學的我，生活中幾乎不需要使用英語，身邊的前輩和同事也大多和我有類似的情況。其中，有些人乾脆不再學習英語，也有人持續下班後到補習班上英語課。

我從新進員工時期開始就認為英語很重要，經常抽空學習英語。但是繁忙的工作和加班，總是迫使我中斷學習。儘管如此，我並沒有因此放棄學習英語，經過不斷努力後，我終於有機會在美國從事自由接案的開發工作。

自從我開始從事開發工作以來， 13 年裡遇到的同事中，有一些人持之以恆地投資自己學習英語，如今他們已經跳槽到谷歌 (Google)、微軟 (Microsoft) 和甲骨文 (Oracle) 等全球性的科技公司，或者獲得在海外工作的機會，賺取高薪。相反地，那些忽視英語學習的同事們，往往還停留在類似的工作環境，拿到的年薪只能隨著服務年資調漲。

●本文摘選自EZ叢書館／日月文化出版之《軟體工程師的英語使用守則》。