琅讀金句／大谷翔平的成功心法！努力沒有回報就停止，正是平凡的原因
【琅讀金句】人生本來就有許多事情是徒勞無功的，許多人在努力沒有獲得回報之後就不再努力，這是他們只能成為一般人的原因。
這本書完整記錄大谷翔平人生與職業生涯的專書，揭開這位百年一遇的天才如何以投打二刀流改寫棒球歷史。
以48篇動人故事和200多則大谷翔平的金句語錄，呈現他的家庭教育、成長背景、棒球啟蒙、人格養成及成功心法。
書中不僅重現每場關鍵比賽、全壘打與勝投紀錄，更深入探討大谷的目標設定、逆境力與決斷力。他以「曼陀羅計畫表」和「成長型思維」從高中開始規劃人生，突破各種限制，成為棒球界無法忽視的傳奇人物。
這本書不僅是棒球迷的珍藏，也是一部激勵人心的人生勵志指南，啟發讀者不要放棄追逐夢想。
【編輯推薦】
來自日本的大谷翔平，是當代棒球界最具代表性的明星運動員！他的傳奇人生故事就像日本熱血運動漫畫，在真實世界中上演。以「投打二刀流」的驚人實力，在美國職棒大聯盟多次創下歷史紀錄。透過這本書，讀者不僅能見證他場上的亮眼表現，還能深入了解他背後付出的努力和時間，以及為人謙遜和自律的態度養成、追逐夢想的堅持精神，讓小編領悟到「天才是不會因為有才能，就停止渴望進步」！
●本文摘選自奇光出版之《大谷翔平：天才二刀流挑戰不可能的傳奇全紀錄》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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