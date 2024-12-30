跨年訂餐，好戲在8點後！外送界流傳著一句話：「今年訂，明年到」

●本文摘選自大是文化出版之《兩輪江湖的真相： 你的美食正在路上，我的人生也在前進，為了更快達成夢想，外送員是我必須繞的路。》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

書名：《兩輪江湖的真相：你的美食正在路上，我的人生也在前進，為了更快達成夢想，外送員是我必須繞的路。》 作者：林昱樹 出版社：大是文化 出版時間：2022年7月28日

文／林昱樹

狂歡夜，我們的樂子不一樣

做了外送工作之後，我開始覺得，臺灣人越來越會享受生活，以往聖誕夜、跨年夜、除夕夜，大家多半是親朋好友找餐廳聚會狂歡，現在有便利的外送服務，在家訂餐點過節日，比出門去人擠人更舒服。

過年扮財神，送餐也送財

過年期間的外送員和店家都比往常少很多，但是外送公司還是會順應我們的民俗，過年期間接單會多給獎金，累積起來可以拿到五百元至六百元不等。但是最讓我們期待的不是有多少訂單、多少獎金，而是客戶給多少紅包和小費，如果運氣好拿得多，就可以少跑一些單。我曾聽說過，有夥伴在過年期間，一天就拿到兩千元至三千元的紅包，比收到薪水還要開心。

有些夥伴還會精心設計，故意打扮成財神爺的樣子再跑外送，實際送餐，象徵送財，給客戶留下難忘的經驗，收到紅包的機率也多一些。而且既然有財神爺送餐，就也會有聖誕老公公送餐，這些特別裝扮都是外送員自掏腰包準備，所以別看外送員都是面無表情的樣子，其實會搞怪的也很多，就看有沒有機會遇到。

聖誕夜，賓果夜

聖誕夜對我們來說，或許不是最浪漫、最溫馨、最high的夜晚，但肯定是找樂子的夜晚。回想二○二一年的聖誕節有寒流，下著大雨，颳著寒風，路上的夥伴少得可憐，但是訂單多得爆炸，這時就是「樂子時間」了。

那天的晚餐時段我準備去一家小火鍋店取餐，我還在距離店家不遠的路口等紅燈，就已經可以看到外帶窗口聚集了一堆人，不知道狀況的人還以為大家是在排隊等位子，但其實那都是等著取餐的各家夥伴們。我邊等紅燈邊數，一、二、三……七、八，總共有八個外送大箱，再加上我手上也有這家店的訂單，一起來湊熱鬧。

會有這麼多外送員在等，想必是店家餐點做不出來，這時就會像在玩賓果遊戲，店家做好餐點會喊訂單的後三碼，被喊中單號的夥伴就像中獎一樣開心，其他人則會道賀：「中獎了！恭喜！」聖誕夜的外送員，被冷風吹到有點凍傷腦袋了，但我們的快樂就是這麼簡單。

跨年訂外送？今年訂，明年到

聖誕夜後一週就是跨年夜，但情景卻大不相同，因為很多外送員也會去跨年，所以很容易看到店家的架上堆得滿滿都是等待外送的餐點。在我們外送界裡流傳著一句話：「今年訂，明年到」，而且餐點還是冷的，如果有客戶抱怨「八點訂的，都十一點了還沒到！」那很正常。

外送公司在跨年夜也會加發獎勵，加發時段是晚上八點到十一點，順應跨年夜越晚越熱鬧的氣氛。但是這天的外送員還是和平常一樣，會集中在晚上五點到八點的餐期時段出來跑單，過了八點之後，就有的去跨年，有的收工回家休息，跑單的人立刻少一半。跨年夜才要進入高潮，外送員卻變少，店家又爆單，想當然做好的餐點沒人送，等外送員送達客戶處，年都跨完了。

不過忙歸忙，跨年夜也是收小費的好機會，我自己收到過兩百元的小費，當下就很開心，聽說有外送員接到的單是外國人訂餐，小費直接就是一千元，也是羨煞不少夥伴。

跨年夜，好戲在八點之後

因為我一直都只跑晚上五點到八點的晚餐時段，所以跨年夜對我的影響其實不大，頂多就是遇到店家拖餐。二○二一年的跨年夜，我接到兩張單是同一家火鍋店，當時我已經先送完一單，再接單又是同一家店，回到店家時餐點還沒做好，我就乖乖的坐在一旁等。等了將近十分鐘，這時我的手機響了，有疊單，是離火鍋店不遠的雲南料理訂單，心想拿到火鍋的餐點後再去雲南料理店，時間很剛好，就接下訂單，然後去問店家餐點做好了沒。

我還沒開口，旁邊一個已經等得很不耐煩的夥伴先問了：「請問○○○號還要多久？」店家頭也沒抬：「還沒好，要等。」我偷瞄到店員手上的平板，上面顯示大概還有十張訂單，我很猶豫要不要退單，因為我已經疊單了，而且每個來問餐點進度的外送員，都得到同一句回答：還沒好，要等。

又等了將近十分鐘，這段時間裡火鍋店一直沒出餐，我終於決定棄單，趕快衝去下一家店取餐，當時心裡真的很想跟這兩張訂單的客戶說抱歉。拿到雲南料理的餐點後，在送餐途中還在紅綠燈巧遇剛剛一起在火鍋店等餐的夥伴，看他一臉怒氣的樣子，大概也是等不下去棄單了。

現在回想起來，當時也才快要六點而已，根本還不到吃飯時間，只是「開胃菜」就已經耗時成這樣，無法想像八點之後的「主菜」會有多煎熬。

TIPS 外送心聲 雖然過年期間公司會加發獎勵，但跟正式的年終獎金相比，還是差很多。什麼時候我們才會是外送公司「雇傭」的員工？能領到真正的年終獎金？能得到該有的保障？

●本文摘選自大是文化出版之《兩輪江湖的真相： 你的美食正在路上，我的人生也在前進，為了更快達成夢想，外送員是我必須繞的路。》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！