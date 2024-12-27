那些年，我們走過的台南：內海消逝與城隍信仰的傳承

文／吳建昇

「滄海桑田」，這是指大海變為陸地，或稱陸地淪為大海，這是指一地環境有巨大變化，或引申比喻為世事無常，人事變動劇烈。

大臺南海岸線的地理環境變遷，可以說是「滄海桑田」的最佳案例，過往臺南西側近海地區曾有兩大內海──即「台江內海」與「倒風內海」，不過這兩大內海卻在19世紀以後已陸化成地，過往曾經浩瀚千里、商艘雲集的潟湖水域，隨著歷史發展而逐漸消失，原有環境地貌被聚落、魚塭、農田所替代，原來依附兩大內海生活的民眾百姓，有的跟著海岸線西移遷徙到近海地區，更多的是與大環境變遷而共生共存。此外，過往在臺南外海曾經有許多大大小小的離岸沙洲，早期較著名的有北鯤鯓、南鯤鯓、馬沙溝、青鯤鯓、加老灣、隙仔、北汕尾、一到七鯤鯓，近百年則有王爺港汕、青山港汕、網子寮汕、頂頭額汕與新浮崙汕等，不過隨著數百年的歷史發展，目前僅存網仔寮汕仍屬離岸沙洲，其他大小沙洲或已經與陸地相連，亦有已消失不存。這是臺灣歷史上地理環境變動最激烈的地方，這些地景、地貌與人群生活的改變，可以說是大臺南、或說是整個臺灣島的「滄海桑田」。

台江內海。圖／台南社大台江分校提供；聯合報系資料庫 鄭惠仁

然而，有關台江內海與倒風內海的消失，乃至於離岸沙洲的消失，一般認為這與臺灣西南沿海洲潟地形的演變模式有關，亦即這是自然環境緩慢改變的結果，其變化過程不易被時人所發現，原因有應為地震、土石流、山洪暴發、河流堆沙、潮汐漂沙等，甚至可能受到氣候變遷所造成的海平面上升；不過實際上，人類活動卻可能加速這些自然作用的變化，或者就是造成這些環境變遷的主因，像是：上游過度開發卻未做好水土保持，在內海周圍進行魚塭、鹽田等侵入性的開發，溪河上游興築水庫以致減少下游的泥沙堆積，沿海居民抽取地下水造成地層下陷，防風林被砍伐導致沙源吹向內陸，在沿岸興築堤岸或消波塊以減少海浪衝擊等。尤其，近年來伴隨著大型公共建設的興建，像是嘉南大圳、鐵路、高鐵等工程，這些工程都容易破壞原有的地形、水文，造成自然環境的劇烈改變。換言之，造成一地環境變遷的因素很多，有些與自然因素有關，有些是受到人類活動的影響，不過最有可能是同時受到自然或人類活動的多重影響。

書名:滄海桑田-大臺南兩大內海的環境變遷 作者:吳建昇 出版社:暖暖書屋文化 出版日期:2024年12月26日

本書以「滄海桑田」為名，就在於呈現臺南兩大內海－倒風內海及台江內海的環境變遷，也就是由水域空間浮覆成為陸地的過程，嘗試以時間為縱軸，從歷史文獻或地圖資料，盤點臺南兩大內海在地理環境上的變化，顯示在地形地貌的改變及其影響，讓讀者對古今大臺南的地理變化有初步的認識與了解，本書十分仰賴方淑美《南瀛地形志》、黃文博《南瀛探索》、楊宏裕《大臺南的地形》、顧雅文《尋溯：與曾文溪的百年對話》等書籍，以及李文良、曾品滄、戴文鋒等的論文，希望在諸多前輩學者的研究基礎上，對大臺南兩大內海有更多的認識與了解。而除前言與結語外，本書大抵分為三個章節：首先探討早期的地質歷史與環境變遷，即探討大臺南早期「嘉南內海」的形成，乃至荷治初期以前兩大內海的大致情況；第二章先以「台江內海」為主體進行論述，首節從17世紀荷治時期的發展變遷談起，而因1823年曾文溪改道造成台江內海的大規模陸浮，之後兩節就以此為斷限，分別探討1823年以前及1823年以後台江內海陸化及其影響；最後在第三章以「倒風內海」為主題進行論述，一樣從17世紀荷治時期的發展變遷談起，不過因倒風內海未有明確大範圍改變的時間點，因此就只敘述倒風內海逐漸陸化及其後續發展影響。然本書受限於研究時間、文獻史料和個人能力不足，文中遺漏舛誤之處必然不少，當有待將來進行田野調查及更完整深入的研究工作，惠請諸位先進前輩不吝指教。

書名:爾來了-四百年來臺南城隍信仰的發展與變遷 作者:謝貴文 出版社:暖暖書屋文化 出版日期:2024年12月26日

「城」與「隍」分別指城牆與城溝，在中國南北朝時即已形成城隍信仰，最初為土地神分化而出的自然崇拜，後來逐漸轉化為人鬼信仰，具有與州縣長官相似的多元職能，而朝地方守護神演變。五代時開始賜封城隍神，宋代更將其納入國家祀典，使其神格大為提升。明代則將此一信仰制度化，太祖大封天下城隍，令都、府、州、縣皆在治所依官署形式建廟，官員上任宿廟、朔望謁廟，一年三次迎請城隍祭厲，該神成為與現世行政機構對應的冥界行政官，亦扮演陰間司法審判官的角色。清代延續明制，城隍的官僚形象更加深入人心，各地皆有功烈忠臣或清官能吏死後出任城隍之傳說，廟堂的空間陳設與部屬配置猶如森嚴衙門，發揮燮理陰陽、賞善罰惡的功能。

不過，在城隍信仰日益官方化、制度化的同時，也在基層社會出現民間化、地方化的現象，不僅一般士民會進入官祀城隍廟祭拜、立誓、行善、招魂及議論公眾事務，並將迎城隍祭厲轉化為熱鬧的「三巡會」活動外，縣級以下的市鎮村落也出現許多民祀城隍廟，建廟的背景原因各有不同，江南地區多與商業發達而造成市鎮的擴展及整合有關；山東、陝西地區則因軍事或防禦目的，在村鎮建造城牆或堡寨而來；閩臺等東南地區則是透過特有的分香途徑，將該神香火向外地擴展。

臺灣於鄭氏時期即在府城東安坊建有首座城隍廟，清領時期改為臺灣府城隍廟。隨著清代全臺行政區的建置，各府、縣、廳幾乎皆設有官祀城隍廟，甚至有一縣或廳有兩座者；而各地也出現不少民祀城隍廟，香火之盛不遜於官祀者，如嘉義鹿草中寮安溪城隍廟、彰化鹿港城隍廟、臺北大稻埕霞海城隍廟等。進入日治時期後，城隍信仰已不再有官方支持，但多數官祀城隍廟都能順利保存下來，甚至成為所在縣市的信仰中心，如嘉義市、新竹市城隍廟等。另外，透過分香或境主公、土地公、有應公轉化等途徑，全臺的民祀城隍廟大為增加，初步統計已高達一百六十餘座，顯示該信仰不僅未見衰退，反而更形蓬勃。

臺南是全臺城隍廟數量最多、歷史最久、類型最多元的地區，包括有創建最早、位階最高的臺灣府城隍廟；首座縣級的城隍廟，即臺灣縣城隍廟（今稱「全臺首邑縣城隍廟」）；唯一一座由駐地武官所建的安平鎮城隍廟；從福建泉州石獅分香的米街忠澤堂；供奉福建安溪城隍的白河內角太城宮、鹽水竹安宮等；奉祀「城隍境主」的七股頂潭寮永安宮、佳里四安宮、將軍檳榔林昌安宮等。此外，還有許多由孤魂轉化而來城隍廟，有的狹隘陰森、人煙罕至，仍維持著有應公廟的形式；有的在外觀上已與陽廟無異，甚至改建成巍峨開闊的大廟；有的則將城隍神與歷史名人相附會，或為其「創造」忠義英勇的來歷。不論是何種性質、來歷與形式，這些廟宇都見證城隍信仰的發展與變遷，也承載所在地方的歷史記憶與文化軌跡，值得全面而深入地探究。

有鑑於目前學界尚無對臺南城隍信仰做全面的研究，而2024年欣逢臺南建城四百周年，藉由與城關係最密切的城隍信仰之討論，不僅能發掘這座城市的內在精神與文化底蘊，也可以看見各廟轄境的開發歷程與風土民情，格外具有意義。本書即透過文獻史料的考證分析及實地的調查訪談，探討四百年來臺南城隍信仰的發展與變遷，就各廟的歷史沿革、奉祀神明、重要人物、建築空間、匾聯文物、傳統藝術、神蹟傳說、管理組織、祭祀範圍、祭典儀式、宗教服務、交陪宮廟、社會公益等進行全面的調查，再找出本地信仰的重要特徵及演變軌跡，並觀察其在城市發展過程中所具有的作用與意義。

全書除前言、結論外，第一章先概述城隍信仰的起源與發展，釐清其原始型態與意義，及從自然崇拜到人鬼信仰的演進歷程，尤其著重於明清時期的官方化與制度化，及其在地方實際執行的分歧與落差。接著梳理臺灣城隍信仰的發展歷程，包括自鄭氏時期在府城興建首座城隍廟，到清領時期各廳、縣興建官祀城隍廟，地方則出現民祀城隍廟，再到日治時期官祀轉型為民祀，及戰後各類型城隍廟的大量出現。最後討論臺南以外的幾座重要城隍廟及其活動，包括興建年代僅晚於臺灣府、臺灣縣的諸羅（嘉義）、鳳邑（左營）舊城城隍廟；有「都城隍」稱號及眾多分香子廟的淡水廳（新竹）城隍廟；離島的澎湖、金門城隍廟，及這些廟宇所舉辦的中元祭典、迎神出巡遶境等活動。

第二章討論臺南曾經具有官祀性質的臺灣府城隍廟、全臺首邑縣城隍廟、安平鎮城隍廟。這三座城隍廟皆在明清時期由官方所建，但進入日治時期以後，依然能夠延續香火，成為地方重要的公廟。本章將分析其創建的動機與目的、由官祀轉型為民祀的過程、官民在其中的互動表現、如何能在現今社會維持民眾對城隍的信仰，而不為其他神明所取代等問題。此外，臺灣府城隍廟獲指定為國定古蹟，保存有許多重要文物；臺首邑縣城隍廟的夜巡、安平鎮城隍廟的公普，則皆登錄為直轄市民俗。這些珍貴的有形與無形文化資產，亦將在此做重點考察。

第三章討論臺南的民祀城隍廟，將其分為安溪城隍、石獅城隍、城隍境主、孤魂轉化等四個類型。安溪、石獅城隍皆從福建泉州分香而來，本章將著重探討各廟的分香過程、信仰型態與奉祀形式，及其與 原鄉祖廟的互動交流等問題。城隍境主為臺南地區特有類型，本來「城隍」、「境主」分指兩神，但此處卻將其合而為一，其由來、神格、職掌、管轄範圍等亦將詳加考察。孤魂轉化是數量最多的類型，大多經歷由陰廟轉化為陽廟的過程，本章將就其內在神性與外在形式進行重點考察，以掌握此一轉化的原因、方式及各個階段。

第四章則歸納臺南各城隍廟的神格形象、奉祀形式及儀式活動，與傳統的城隍信仰相比較，找出其變與不變之處。傳統的城隍神為冥界行政官、陰間司法審判官，負責理陰贊陽、福善禍淫，依其行政層級而有不同封號，廟內空間陳設猶如陰森衙門，又配祀有文武判官、捕快衙役、各司幕僚等，並固定舉行迎神祭厲活動，亦不時上演神判儀式。這些在現今各廟是否依然存在？或是有所轉化、調整及創新？不同性質或類型的城隍廟是否有各自的偏重與表現？本章將會就此深入討論，從中觀察整體城隍信仰的延續與變遷。

期待透過本書的調查研究，一方面能從巨觀角度看見自古以來城隍信仰的演變歷程及區域特色，尤其對其在臺灣的發展軌跡與整體樣貌有更清楚的掌握；另方面則能從微觀角度，深入臺南各城隍廟的歷史脈絡與文化內涵，找出此一信仰與城市、地方及民眾的互動關係，從中見證四百年來臺南的風華歲月。

●本文摘選自暖暖書屋出版之《滄海桑田：大臺南兩大內海的環境變遷》。

（圖／暖暖書屋提供）

新書發表暨新書分享講座 一、活動主題：「大臺南文化叢書第十三輯」新書發表暨講座 二、主辦機關：臺南市政府文化局、臺南市立圖書館新總館 三、活動日期：2024年12月28日（星期六）下午2時至4時 四、活動地點：十八卯茶屋（700台南市中西區民權路二段30號，吳園藝文中心內） 五、場地座位以30名為限。 六、來賓與講者─ 臺南市政府文化局 謝仕淵局長 大臺南文化叢書召集人 黃文博校長 主 講 人：吳建昇（《滄海桑田：大臺南兩大內海的環境變遷》作者） 謝貴文（《爾來了：四百年來臺南城隍信仰的發展與變遷》作者） 欲詳細活動內容，敬請點閱報名網址:https://reurl.cc/zpDkVN