AI也能幫你找對象？俄羅斯男子善用ChatGPT成功找到真愛
文／EZ TALK 編輯部
一名俄羅斯軟體研發人員發現了尋找理想伴侶的新方法——把約會過程外包給先進的人工智慧語言模型ChatGPT。23歲的亞歷山大．扎丹過去採用傳統約會方法，卻難以找到合適伴侶，於是他決定讓人工智慧幫點忙。
扎丹提供自己過去的對話範例，訓練ChatGPT用他獨特的風格和聲音與人溝通。再讓該人工智慧到交友軟體Tinder上面，和可能的配對人選進行超過5000則對話，時間持續12個月。ChatGPT會根據對方的回應，把最好的人選傳達給扎丹，以便進一步互動。
最終，人工智慧選上了一名叫做卡莉娜的女子，認為她和扎丹最速配。ChatGPT協助他們對話一年後，確定兩人的關係「既平穩且深厚」，甚至建議扎丹向對方求婚。他也聽從了人工智慧的建議，兩人如今已經訂婚，準備要結婚了。卡莉娜說他們會利用ChatGPT協助規畫婚禮。
起初卡莉娜並不曉得人工智慧扮演了媒人的角色，事後扎丹把真相告訴她時，她倒是泰然自若。扎丹認為他的約會奇招也許可以發展成人工智慧媒合服務，不過目前這個系統仍屬於他的「個人產品」。
這個獨特的愛情故事讓我們看到，像ChatGPT這樣的人工智慧模型處理複雜社交任務的能力與日俱增。隨著人工智慧持續進步，將可能在我們的約會生活和人際關係中扮演更重要的角色。
●本文摘選自EZ叢書館／日月文化出版之《英文時事閱讀選2025版》。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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