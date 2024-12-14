12/15世界貓奴日！貓咪愛獨處還是陪伴？5招減少貓咪焦慮

文／林子軒

貓咪到底是獨行俠還是喜歡有人陪伴？

豆豆剛出生不久就被母貓遺棄，被現在的飼主發現時還沒斷奶，因此選擇帶回家照顧。豆豆有很多行為都像是一個沒有安全感的孩子，例如只要飼主在家，豆豆便要全程跟隨、窩在一旁，就連洗澡、上廁所時，豆豆都要盡可能地待在浴室內。只要飼主在家的時候，豆豆都很乖巧，總是靜靜地待在一旁，從未調皮搗蛋。

但讓人困擾的是，每當飼主一出門，豆豆便會非常緊張，持續地在窗邊放聲大叫，直到飼主回到家的那一刻才停止……

貓醫生的病歷簿 ￭徵狀 飼主一出門，貓咪便會持續放聲大叫，直到飼主回家。 ￭問題 貓咪獨自在家孤單又焦慮，只能放聲大叫，希望獲得關注。 ￭處方 轉移貓咪的注意力，讓貓咪孤單無聊時也有事情可做。

五個小技巧，幫焦慮貓咪轉移注意力

或許大家或身邊養貓的朋友都曾有過這樣的經驗，只要飼主一出門，家裡的貓咪就會持續嚎叫一整天，直到飼主回家。後來聽從他人建議，再養一隻貓咪來陪伴，問題也不見解決，究竟該如何是好？

有部分品種的貓咪有這種愛講話的特性，如東方貓、暹羅貓、緬甸貓、東奇尼貓都是話匣子一族，而暹羅貓更容易產生過度尋求關注所導致的行為問題，例如焦慮、過度舔舐、異食癖等。因此當貓咪出現這類問題時，建議大家可用以下幾種方式分散貓咪的注意力，並適時解除焦慮。

貓醫生這麼說

但請特別注意，這些舒壓方式僅適用於已排除貓咪有生理疾病為前提，並不能代替醫療行為，若貓咪發生疾病及相關行為問題，還是應立即帶貓咪前往動物醫院進行檢診，避免延誤。

1.貓音樂

目前國外的動物行為學家開發的「貓音樂」，主要訴求是讓貓咪的心情愉悅、緩和。若較難取得「貓音樂」，也可以讓貓咪聆聽豎琴演奏的古典音樂，因豎琴的波長與貓咪腦波相近，故也有緩和的效果。

2.貓電影

所謂的貓電影（Video for Cats）中沒有驚心動魄的特效場面，僅是一些小魚、松鼠、鳥兒活動的畫面，卻讓不少貓咪看過之後無法自拔、目不轉睛。除了貓電影之外，也可以在家中窗台設置餵鳥器，讓貓咪也有些「餘興節目」可以觀賞，但前提是務必將窗戶關好（只關上紗窗是不夠的），避免貓咪破窗而出。

3.互動遊戲

好的互動遊戲除了可以轉移貓咪的注意力之外，更能讓貓咪在遊戲過程中釋放安定情緒的費洛蒙，有助於減緩緊張、焦慮。我最推薦跟貓咪玩的是釣竿式玩具（Fishing Toy），不只讓貓咪獲得捕抓獵物的成就感，更透過運動讓貓咪身心更加健康。

4.費洛蒙

費洛蒙並非萬靈藥，比較像是點一盞柔和的燈，讓氣氛變得更加溫馨、自在。當貓咪處於焦慮、恐懼的情緒時，使用費洛蒙會有安定的效果。目前多半可以在寵物店及部分動物醫院買到人工費洛蒙，若貓咪緊張，可以在貓咪所在的房間、毛毯、玩具上噴一點費洛蒙，但切記不可直接將費洛蒙噴在貓咪身上。

5.陪伴

若貓咪有情緒問題，其實最不可缺的就是飼主的陪伴。飼主每天都應該花一些時間陪伴貓咪，對貓咪輕聲說說話，或是輕輕按揉貓咪的臉頰、背部，這些動作都可以讓貓咪感到安心自在，但切記不要急於讓貓咪開心而表現出誇張的聲音及動作。

●本文摘選自讀書共和國／野人出版之《貓邏輯：亞洲第一位國際認證貓行為諮詢師，教你用貓的邏輯思考，就能輕鬆解決貓咪行為問題》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！