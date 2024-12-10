不只京都排外？旅客被討厭之因：太重視體驗、忽視文化習俗

文／EZ TALK 編輯部

歷經疫情荒年，旅遊業終於在2024年恢復生機，卻開始出現一個令人擔憂的趨勢─觀光客在世界各地熱門度假勝地的破壞與犯罪行為急遽增加。從在公共場所喝醉酒，到亂丟垃圾和破壞公物，部分觀光客的惡劣行徑，讓努力在觀光經濟收益和社區保護需求之間取得平衡的當地政府頭痛不已。被觀光客塞爆的威尼斯為了管理大量湧入的人潮，開始實施旺季收取五歐元的一日入城費。

圖／shutterstock

威尼斯人口僅五萬，每年來訪的觀光客卻約有三千萬人，當中很多對當地經濟沒太大貢獻。這項費用的目的是勸退一日遊的遊客，有訂旅館則免付，收入將用於保存城市的文化遺產和基礎設施。

日本因日圓貶值，預計2024年湧入的觀光人數將創新紀錄。

祗園出現不少遊客堵在茶室門口，未經許可隨意對藝妓或舞妓拍照。（圖／聯合報系資料庫）

京都已經禁止遊客進入藝伎區的小巷，政府也限制攀登富士山的人數。觀看富士山完美錐體的最佳地點富士河口湖町，市政官員已在一座停車場架設巨型黑幕，防止該處被遊客擠爆。

日本富士山被山腳居民搭起黑幕，阻止遊客湧入拍攝。（圖／美聯社；聯合報系資料庫）

阿姆斯特丹則採取更為直接的手段，推出「stay away」的廣告活動，目標直指以行為不檢點著稱的英國年輕男性。

英國觀光客上網搜尋像是「阿姆斯特丹男子告別單身派對」或「阿姆斯特丹串酒吧」的關鍵字時，就會出現一個廣告影片，警告他們飲酒過量、吸毒或從事其他違法行為可能產生的後果。「我們還是歡迎遊客來，但如果行為不端、造成滋擾，就不歡迎。」副市長索夫揚‧姆巴基說，「如果是那樣，作為一個城市我們要說：最好別來，請遠離。」

書名：《英文時事閱讀選2025版》

作者：EZ TALK 編輯部

出版社：EZ叢書館／日月文化

出版時間：2024年12月5日



社群媒體的興起助長了惡質的觀光行為，很多人為了在Instagram上曬出完美照片而罔顧當地習俗。最近就有一名俄羅斯觀光客在峇里島一處聖地裸體拍照引發眾怒。專家認為這類問題是對文化差異缺乏意識所造成的。聖地牙哥州立大學的艾拉娜‧迪萊特博士指出，很多觀光客只顧他們的個人體驗，沒有考慮到他們對這些地方造成的影響。聯合國已經警告過度旅遊對地方社區、經濟和環境所產生的負面影響，強調必須採取永續的做法。很多景點現在提倡「優質旅遊」，鼓勵遊客在旅遊期間多一點體貼和尊重。這種轉變旨在讓遊客和當地社區之間關係更和諧，確保所有參與的人都能從觀光中受惠。

●本文摘選自EZ叢書館／日月文化出版之《英文時事閱讀選2025版》。