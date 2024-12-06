林禹瑄／這是我能找到最好的公寓，我不知道能搬去哪裡。

文／林禹瑄

又想搬家了。

明明當初也是歡歡喜喜搬進來的。棲居異國的第七年，人際網路終於輾轉觸及到像擁有燈飾一樣燦燦亮亮有著過剩空間的屋主，不管月薪也不看居留證到期日，幾分鐘內帶我看完了公寓後只問：你是他的好朋友？我說是。她就決定租給我了。好像要住的人其實並不是我。

他是她朋友的兒子，頂樓另一間公寓的前房客。我在深冬的雪地裡遇見他，初夏的一個早晨他說這輩子不可能愛人，於是我們分開，又成了朋友，每天傳不著邊際的文字謎語，偶爾見面擁抱。與他相處的時候我總感覺自己在排練一齣永遠不會上演的話劇，而他是寫劇本的人。作為角色，我只能盡責地用該有的情緒，唸出該講的台詞。他說想念，我才放心地說想念。他久久回覆一個字，我便強壓著怒氣和委屈，極盡溫柔地問出了什麼事。愛人的姿態注定卑微，種種這些在諮商室裡靠著抱枕說都顯得乏味，當然不適宜對第一次見面的房東說。他跟她說我們是好朋友，於是我說我們是好朋友，說完才想起那是舊時法國男子稱呼情人的詞，然後卑微地被那個想法絆住。還好我什麼也沒說。

幾個月之後他來新安頓好的公寓找我，臨走時忽然大力拍了一下頭，動作誇張彷彿在演一齣滑稽默劇：噢忘了告訴你我要當爸爸了，那是一個我故意弄出的意外。他語氣堅定，眼神飄忽，笑的時候嘴角每一條肌肉都非常用力。我知道他知道我知道那不是他故意要的，也不能算是意外。恭喜。我吐出兩個很輕的字，用盡了全力，從此沒再回覆他的任何訊息。

也沒再愛上過任何人。

那是一年多前的事了。我已經可以不帶怨恨地看街上初生的孩子，當然不可能為此想要搬家。人到中年，談失戀和談一見鐘情一樣令人羞恥，更何況是這樣俗濫的失戀和一見鍾情，必須像描述一個孩子如何因為聖誕老人送錯了禮物而沮喪那樣疏離且戲謔地談論，把情感當成廉價塑膠玩具在字詞間踩過來踢過去。不能說「不要相信我的眼光我總是看錯人」。那太自賤，而當代幸福要領是不要把自我價值建立在別人身上，好像他人即地獄只是一句咒語，幸福是一個終會從樹上落下的蘋果不容質疑。不能說「我只是心疼那個小孩」。沒有人會真的關心一個從未見過面的人勝過自己。也不能說「我得到了此生最好的單身公寓，而他得到了一個破碎的家庭」。那對比恨意太深，深得可以看到見骨的愛。於是我說，我搬進那間公寓的時候，就知道自己終有一天會再搬走的。

我喜歡我是那句話裡唯一的主詞，承擔所有責任，義無反顧，像一頭固執的犀牛，體型龐大得可以讓人忘記牠的影子，忘記遷徙真正的意思是：沒有任何空間屬於自己。是我決定要經過，要進出一個居所像進出一個城市。國家。感情。工作。人生。把自己打包成一個行李箱，被掃瞄機吞進去再吐出來，期間發生的所有傷害、浪費、徒勞、缺憾，都因而可以不是我的。

不是我的，也不可以是房子的。十多年來搬了十多次家，合約上寫得清清楚楚，怎麼租的就怎麼退還，於是搬出的時候冷凍庫裡經年累積的冰層得鑿開，牆上不知道什麼時候弄出的擦痕必須刷掉，馬桶夾層的尿垢和浴室排水孔下混著黏稠物質的頭髮只能捏著鼻子去清，燈罩上窗縫裡櫥櫃內外要一點灰塵也不留。把所有生活的痕跡都抹去之後，房子又逆轉時光，回到空空蕩蕩的原貌，清潔而令人生厭，像有人說了殘忍的話讓你痛苦多年，終於鼓起勇氣攤開傷口對質的時候對方卻說忘了，一張空洞的臉輕輕巧巧地就讓你連回憶都失去了資格。如果比故意更惡毒的是不以為意，那麼比獨自一人吞安眠藥片般默默反芻著傷害更低賤的是什麼？什麼也沒有。

什麼也沒有的房子。搬進去以前以為那是鼓脹的希望什麼都有可能，搬走的時候只感覺自己像喉嚨裡一根魚刺必須被用盡全力吐出來，落到街上那麼輕那麼可疑。交回家門的鑰匙之後，家門就成了別人的家，陌生的門。再前一次搬家是搬離兩人公寓，看房子的時候前房客一男一女顯然已經分手，冷著臉各自佔據偌大客廳的一頭，彷彿一個烏雲盤踞的不祥預兆。當時我隱隱感覺不安，但看上公寓的挑高天花板和剛好能容納一桌兩椅的愜意小陽台，最後還是租了。房子裡發生的事情，和房子一點關係也沒有。只是過了兩年果然怎麼來怎麼離開，兩個人交疊在一起的物品又一一拆分開來，臨別時仍然想不明白，整整兩年裡為什麼只在小陽台上一起吃過一次飯。空空的房子在門後面板著臉說：都是你自己的想像。房子裡發生的事情，和房子一點關係也沒有。

書名：《夢遊的犀牛》 作者：林禹瑄 出版社：潮浪文化 出版日期：2024年11月27日

確實都是我自己想的。想搬家的時候看什麼都反感，像關係走到盡頭的時候看情人的臉。面牆的大書桌終日不見陽光無論做什麼工作都像在地底挖礦，廚房流理臺太窄擺不下幾乎不曾用過的熱水壺烤麵包機大同電鍋，隔鄰教堂像從中世紀傳來的鐘聲每半小時催趕一次時間趕得人心慌，後院裡花開得太豔但更令人氣惱的是我有離花園最近的窗卻不能擁有花園。還有門前的電車，日夜不間斷轟轟開過的時候整棟公寓便和地面一起無法遏制地顫抖。心情明朗的時候那讓我想起塔可夫斯基電影裡昏黃濾鏡下隨火車經過搖搖晃晃美得讓人心傷的木頭房子；心情低落的時候我感覺身上每塊骨頭都在震動、碰撞，無處可逃地疼痛起來。

都不過是藉口。

十八歲時認識的友人從遠方的早晨打電話來，聽我在深夜回家的路上說著這些。隔著時差和衛星訊號，她的語氣顯得遲疑而困惑：但你要搬去哪裡？

這是我能找到最好的公寓，我不知道能搬去哪裡。我悶悶地說，我只是不想再被吐出來。

●本文摘選自潮浪文化出版之《夢遊的犀牛》。

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