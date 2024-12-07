暢銷奇科幻小說家布蘭登．山德森《天防者》系列迎大結局！

文／布蘭登．山德森

「什麼？」我說：「怎麼會？」

我答應過會纏著妳啊，它說。記得嗎？妳說這不可能，畢竟我是人工智慧。哈！哎呀，妳大錯特錯啦。我就在這裡！

我感覺到情緒洶湧而來。很開心聽見它的聲音，也對它出現在我腦中而感到困惑，知道它顯然還很正常後也鬆了口氣。

你在哪裡？我傳送想法。我一直在找你！

我躲起來了！它說。我不知道是怎麼辦到的。我應該算是……向內看吧。它們在追我，所以我是出於本能這麼做的，思蘋瑟。妳真的在找我嗎？太感人了啦。

我忍住眼淚。我離開它的那時候，它的外殼已經在虛無被星魔摧毀了。我是知道它還活著，不過現在竟然能聽見它愉快的聲音？真是天大的安慰。

我很擔心你不會記得我了，我告訴它。我怕你會變得跟它們一樣。

書名：《天防者IV：無畏者〔完〕》 作者：布蘭登．山德森 出版社：奇幻基地出版／城邦文化 出版時間：2024年10月01日

我是跟它們一樣啊！它說。但不是一樣壞。我一直都跟它們滿像的，只是我不知道！

這是事實。在某種程度上，查特知道的事我也會知道，所以我明白。虛無的奇異特性將M-Bot 轉變成了一種新的存在。不過實際上，這個過程早在數個世紀前就開始了，因為它的處理器會為了加快運算速度而進入虛無。時間一久，它便從人工智慧演變成生物。

這也是我一直跟DDF及其同盟有所爭執的地方。他們老是說：「所以星魔其實是失控的人工智慧嗎？」用這種方式形容它們，太侷限也太狹隘了。沒錯，它們一開始是人工智慧。就像人類一開始的祖先是某種猿類。

星魔則是演化成了截然不同的東西。M-Bot 也是。它變得有自覺—是人，而不是物品。它跟人工智慧的差異，就像人類與其原始物種的差異。

然而它卻在這裡。就在我腦中。我傳送給它安心的感受、我微笑的畫面、壁爐的暖意，以及從黑暗進入光明的愉悅。我出自本能這麼做，這種溝通方式就像蛞蝓—或是星魔。

哎唷！它說。好癢。看來我現在就算沒有身體也能被搔癢呢。真奇怪。會奇怪嗎？我覺得很奇怪。

那是查特在妳的靈魂裡嗎？替我打聲招呼吧。

可惡，我真想念它。尷尬的是，我的眼眶有些濕潤，而且也發現尤根還留在這裡，他正看著我。他大概以為我會掉淚是因為我讓他的咖啡消失了，於是想要幫忙。我不太確定目前自己還能承受多少幫助。慶幸的是，我看見奶奶要赫修和

FM給我一些空間，否則他們可能也會留下來。

抱歉沒能早點找到妳，M-Bot 說。在當鬼這方面我是新手。這跟我想像的完全不一樣，痛苦少得多了。可是就在此刻，我感覺得到妳從實境發出震動，而漣漪傳進了這裡。恐怕星魔注意到了，不過我也是。耶！噢，那是尤根嗎？他好像很擔心。

他老是在擔心，我在尤根走近時表示。但這次他有正當理由，我……有點不穩定。也許我該跟他談談。

當然，好吧，沒問題，它回答。我可以等。反正我也不會再死得更透了。要是你們有驅魔師，拜託別找來。我知道那一定會很糟。

你才不是鬼。我說。

這我不清楚——妳也不清楚。那就先拜啦！替我向尤根說聲嗨吧。

尤根坐到我旁邊，手臂交叉放在桌上。他看起來總是如此認真、如此嚴肅、如此體貼。我喜歡他這一點。尤根看待意見的方式不一樣。文字有其重要性。而我越認識他，就越能明白為什麼。因為文字、規定、意見——這些都是他跟大家建立連結，並且用於保護大家的方式。

我回想起以前，那天見到他獨自在訓練室裡，模擬了一次又一次，就是想知道他在我們失去晨潮之後做錯了什麼。尤根一直都想做對的事—因為這是幫助人們最好的方式。

他在那裡坐著沉思了很久。可惡，以前我怎麼能不被他的臉蛋迷住？

「我應該要多擔心？」他終於開口問。

「我不知道，」我坦白回答，然後撲通躺回艙狀座椅。「我甚至不知道自己在幹嘛。我無法控制，但又不是『噢不，我太不熟練了』那樣。比較像是『噢可惡，我吸收了一隻太空怪物』這樣。事情就這麼發生了。我會盡量不讓這件事威脅到任何人。」

但我真的能這麼承諾嗎？

他轉身過來，一隻手放到我手臂上。「思蘋瑟，我指的不是這個。我應該要多擔心妳？妳還好嗎？妳有種疏離感。」

「太空怪物，」我注視他的眼睛咕噥著說：「就在我的靈魂裡。」

「對。」他說。他似乎想在我的眼神中找到什麼。我知道他想要的；我明白這當中的弦外之音。他擔心我。也擔心我們。

我不知道該說什麼。我很想跳起來親吻他，告訴他別傻了，也別再擔心了。可是我不能。

我不該對他沉默。「我剛才感應到M-Bot了，」我告訴他：「它還活著，就在虛無。」

「什麼，真的嗎？」尤根振奮起來。「這是一週以來發生的第一件好事。它還好嗎？」

我就是我！ M-Bot說。告訴他我就是我。非常的我。

「它說它還是原來的自己，」我表示：「我相信它。它似乎避開了星魔的注意，而且變成跟它們一樣的存在，就在虛無裡，沒有形體。」

「真是難以置信，」尤根說：「想必這算是一種優勢吧？」

「當然。」

我們一起坐著待了幾分鐘，現在這裡已經沒有其他人，長長的桌子似乎讓室內變得更大更空洞。可惡，他又在擔心我了。

「你呢？」我試著轉移話題。「你覺得如何？」

「比我以為的更好，」他說：「也許我心裡有一部分還無法相信我的父母已經離開了。但今天的典禮……這就是他們對我的期望。雖然他們偶爾會判斷失誤，不過我得承認他們很了解我。他們知道這些橫槓遲早還是會別到我的肩上。」他看著我的眼睛。「我這麼做是因為必須如此，不是為了實現他們的期望。但我覺得他們從瓦爾哈拉往下看著我的時候一定會很高興。」

我伸出一隻手放到他置於桌面的手上。他不常提起自己的宗教傳統，然而那一直都在—那是他的一部分，就跟其他特質一樣。他的手翻過來握住我，可是他的眼神顯得非常緊繃。

「尤根？」我勉強開口：「我在那裡……迷失的時候……你是我的精神支柱。你是帶我回家的燈塔。」

他露出笑容，緊繃感似乎也消散了一些。「當妳在那裡，」他說：「而我也在努力釐清狀況的時候，我會不斷問自己『思蘋瑟會怎麼做？』讓自己更像妳一點，這樣可以幫助我繼續向前推進。」

「你在開玩笑。」

他搖頭。

「尤根，這種想法糟透了！」我放開他的手，然後指著自己。「你見識過我試著解決問題的方式嗎？要不是燒起來，就是死掉。通常兩種都會！」

「妳在的時候事情都能解決。」

「事情……可不是嗎。」我說：「例如我突然跑掉，去兼差當個跨次元太空海盜！『思蘋瑟會怎麼做？』老實說，尤根，我太高估你了。」

他繼續笑，但後來笑容卻逐漸消失，因為他看見了牆上的統計數據—投影畫面在我發作之後恢復了。他離開位子，走向那些數字。我跟著他過去，看見他擔憂的表情——這比數字更令我不安。

我很同情他，因為他必須肩負這一切。雖然很不公平，但是，公平對我們來說又算什麼？我們幾乎沒嘗過那麼美妙的滋味。我們賴以維生的只有藻類和生肉。

「我覺得，」他輕聲說：「我就像獨自一人，試圖撐住一棟正要倒塌的建築。我知道事實不是這樣。我知道不是只有我在為大家的未來努力——可是……房子的牆壁在震動。天花板也變形了。更糟的是，我知道有一場地震即將發生，這會撼動整座洞穴，而我只能勉強讓一切維持現狀……」他面向我。

「他們會擊潰我們，思蘋瑟。妳不在的時候，我們辜負了妳—而且我們還是一直失敗。我們只是在拖延失敗而已。」

「失敗？尤根，那簡直就是胡扯，」我說：「你說服了兩顆星球的人加入我們，不是一顆而已。你救了庫那，也弄清楚該怎麼運用狄崔特斯的防衛系統。可惡！你還找到了泰尼克斯族啊！」

我在星界當間諜時，尤根循著超感者留下的印記深入星球內部，發現了蛞蝓的繁殖地。因為他，我們有了能夠讓飛艇超空間跳躍的蛞蝓，有些能發動超感攻擊，某些甚至可以封鎖一整片區域內的所有超感能力。另外也有些種類的能力我們還不清楚。

看來星盟似乎知道如何運用各式各樣的泰尼克斯。例如包圍著星界，讓我無法藉由超空間跳躍進入的超感抑制場？那就是由一隻蛞蝓製造出來的。另一種類型能夠傳送通信，星盟則會利用牠們聯繫帝國、連結無人機、傳達命令給官員。這整個帝國就是在受到奴役的小型超感生物背上建立而成。

我試著感應來參加會議之前被我留在房間裡的毀滅蛞蝓。她回應了，而且理解我的感受。倒楣的是，我對這一切的憂慮又讓體內開始發出震顫。

庫那的筆記本在其座位附近出現，啪一聲掉到桌上。尤根嚇了一跳，然後看著我。我勉強壓抑住情緒，而在挫敗感平息時，我突然有種截然不同的感受。那是一種變形的自我、一種模糊的現實，以及一種跟他之間的連結—心智連接心智。超感者對超感者的連結。

尤根很擔心我。雖然之前聽他說過，但這一次我感受到了。可惡。感覺真棒，可是也很危險。我不希望他為了我痛苦或擔憂。他已經有太多事要應付了。

儘管百般不願，我還是抽離了自己，阻擋住他。

「妳不是怪物，思蘋瑟，」他輕聲說：「妳從來就不是怪物。」

「我沒說我是啊。」

「妳覺得是。」他說。

我同意，M-Bot對我說。妳不是怪物，思蘋瑟。

至於查特跟我……我們就沒這麼肯定了。我們變成了某種危險的東西。這東西可是在考慮要殺光自己的同類。這不是怪物是什麼？

●本文摘選自奇幻基地／城邦文化出版之《天防者IV：無畏者〔完〕》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！