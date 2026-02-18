雨水節氣回娘家：暖心親情禮俗和防治「倒春寒」的養生指南

文／駱思嘉

太陽移至黃經330度。這天是一年中的第二個節氣，也是干支曆中寅月（正月）的中氣。所謂「春雨綿綿」，「雨水」節氣後，降雨量開始增加。氣溫回升，北方地區的冰雪開始融化。《月令七十二候集解》中說：「正月中，天一生水。春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣。」

風俗

認乾親—從前民間衛生防疫能力較差，小孩夭折率高，許多地方的爹娘都喜歡取「雨露滋潤易生長」之意，讓孩子在「雨水節」認個乾爹，好借助乾爹的福，使孩子健康成長，於是形成了「雨水節，認乾親」的風俗，還會認真其事，行叩拜禮，擺酒菜，焚香燭，稟告上天。

回娘家—以往農村，有「雨水節，回娘家」的風俗。出嫁的女兒會帶禮物回娘家探望父母，感謝養育之恩。一般會帶「罐罐肉」（用沙鍋燉了豬腳和大豆、海帶等，再用紅紙、紅繩封了罐口）、兩把藤椅（上纏一丈二尺長的紅帶，稱為「接壽」，祝岳父岳母長命百歲）等禮物回娘家，以感謝父母的養育之恩。岳家會回贈女婿以雨傘，好讓女婿出門奔波時用來遮風擋雨，也有祝願女婿人生旅途順利平安之意。久未懷孕的女兒回夫家前，岳母會為女兒縫製一條紅內褲供其穿着，相信如此可使女兒儘快懷孕生子。

食俗

吃雨水養生粥—江南地區流行於「雨水」吃「雨水養生粥」。用紅豆、綠豆煮粥以進補，配料有銀耳、紅棗等。

吃湯丸（湯圓）—農曆正月十五日元宵，至今很多地區仍有吃湯丸的習俗。傳統北方人吃的湯丸（湯圓）一般較大顆，餡料多是芝麻、花生或五花肉。南方人的湯丸一般都是小小的，多是甜吃。有些則不包餡料，放在蘿蔔、鯪魚肉、蝦米煮的湯內一起吃。

養生須知

雨水時節，還要防治「倒春寒」（持續低溫陰雨）。地濕之氣漸升，加上春雨綿綿，濕邪最易困於脾臟，故雨水前後應當著重護養脾臟，雨具隨身。此段期間，天氣乍暖還寒，一不小心，最易患感冒。

飲食

飲食調養應側重於調養脾胃和祛風除濕。少吃油膩之物，免加重脾胃的負擔。多吃天然蔬果和甜味多汁的食材。

當造（當季）蔬果

芥蘭、油麥菜、韭菜、西洋菜、椰菜花、豆苗、甜椒、茼蒿、芹菜、椰菜（高麗菜）、津菜（大白菜）、春筍、冬棗、本地士多啤梨（草莓）等。

日常宜吃

魚類、蛋類、豆類製品、甘蔗、蘿蔔、百合、沙參、花旗參、白菊花等。還有當造和其他四季都有供應的新鮮蔬果。

書名：《香港樂活節氣文化》 作者：駱思嘉 出版社：圓方出版社(香港)有限公司(聯合電子) 出版日期：2015年2月1日

飲食貼士（TIPS）

椰菜花（花椰菜）忌配牛肝、豬肝

椰菜花、西蘭花盛產於冬季和春季，均含豐富維他命，且有抗癌功能，是初春很受歡迎的食材。兩者均屬十字花科，原產於歐洲，都是由甘藍菜（俗稱高麗菜）變種而來。據文獻報告，椰菜花忌與牛肝同煮，因牛肝中的銅質會令椰菜花中的維他命C氧化，從而失去其營養價值。與豬肝同食的話，則椰菜花所含的膳食纖維，會降低人體對豬肝中所含銅質、鐵質等礦物質的吸收。

椰菜花最宜與糙米同煮，椰菜花中的維他命C與糙米中的維他命E結合，帶來更佳護膚、抗老、防癌的效果。對西蘭花的配搭宜忌，雖無文獻報告，但因同源，可參考前者。

＊以上飲食建議只就一般而論，因每人體質和身體狀況各異，有需要時請諮詢醫學專業人士。

七十二候 雨水之日「獺祭魚」（初候），又五日「候雁北」（二候，亦曰「鴻雁來」），又五日「草木萌動」（三候）。 初候「獺祭魚」：獺，指水獺。此時魚開始肥美且活躍，水獺將魚捕捉後放置於岸邊，仿如排列祭品一樣。這是水獺獨特的習性。 二候「候雁北」：候鳥大雁開始自南方飛回北方。 三候「草木萌動」：原野上的草木開始萌芽。

●本文摘選自圓方出版社(香港)有限公司(聯合電子)出版之《香港樂活節氣文化》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡