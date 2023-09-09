全國熱議！從羅浮宮消失的〈蒙娜麗莎〉名畫失竊解謎之旅！

文／藍色日記本

還給義大利？從羅浮宮消失的〈蒙娜麗莎〉

讓全國痴狂！遭平日進出館內的工人暗中偷走畫作

在第一次世界大戰結束的三年後，一九一一年八月二十日，有位戴著草帽的年輕男子來到法國羅浮宮，他叫做溫琴佐．佩魯賈（Vincenzo Peruggia），居住在巴黎東部。這位以油漆工為生的義大利人，偷走了〈蒙娜麗莎〉畫作。在一九一○年十一月至隔年一月的三個月期間，羅浮宮為了防止有心人士用刀片割傷作品，在重要的畫作外圍進行玻璃防護罩架設工程，而佩魯賈正是施工人員之一，他有數星期的時間得以自由出入館內，因此相當熟悉各展品的位置、館內出入口，以及警衛的值班表等資訊。他在八月二十日這天，混入其他參觀民眾，若無其事地進入館內，並依照計畫趁閉館時躲藏於倉庫中，待了一整個晚上。隔天八月二十一日是羅浮宮的休館日，佩魯賈於是一邊避開施工人員的視線，從倉庫溜了出來，入侵展示〈蒙娜麗莎〉的方廳（salon carre）。

當時的〈蒙娜麗莎〉僅懸掛在掛鈎上公開展示，畫作尺寸為77×53公分，屬於板面油畫作品，要搬運並不是特別困難。佩魯賈拿下〈蒙娜麗莎〉，並拆掉畫框與玻璃蓋，將畫作藏在事先準備好的作業用大衣中，假扮博物館館員走向中庭。當時館內正在進行清潔作業，警衛並沒有緊盯著出入口，佩魯賈便從警衛前方通過，走出博物館。在神不知鬼不覺下，成功將〈蒙娜麗莎〉帶回自家公寓。

過了一天，才有人發現〈蒙娜麗莎〉失竊。在事發隔天的二十二日，有許多民眾前來參觀，但沒有任何人發現〈蒙娜麗莎〉不見了，最後是由經常造訪羅浮宮的畫家路易．貝魯發現失竊。貝魯在這天照慣例來到館內，想要臨摹〈蒙娜麗莎〉畫作，但他看到在安東尼奧．達．柯勒喬（Antonio da Correggio）的〈聖加大肋納的神祕婚姻與聖巴斯弟盎〉與提香（Titian）的〈阿方索預言〉之間，僅剩下紅色的牆面與四根固定畫作的釘子。

首先發現〈蒙娜麗莎〉失竊的路易．貝魯，這是由他所描繪的方廳情景，〈蒙娜麗莎〉陳列於提香與柯勒喬的畫作之間。這幅當時以羅浮宮展間為背景的華麗情景畫，廣受好評。（圖／創意市集《消失的名畫》）

依照往例，館方人員會經常取下館藏，送到攝影室拍照，因此當天來參觀的民眾也覺得〈蒙娜麗莎〉只是暫時被取下而已。但貝魯等了老半天，還是沒看到〈蒙娜麗莎〉被擺回原處，等到不耐煩的他，詢問了警衛隊長，才發現當天並沒有館方人員申請取下〈蒙娜麗莎〉。

〈蒙娜麗莎〉的展示區只剩四根掛勾，顯得十分寂寥；這是1911年的方廳照片。（圖／創意市集《消失的名畫》）

館方終於察覺事態嚴重，立刻廣播請參觀民眾離館，並向巴黎市警察總局報案，包含警察總長等六十名員警，沿著羅浮宮各展間到屋頂等處，展開了地毯式搜索，但還是找不到〈蒙娜麗莎〉。警方也在車站、港口等設下攔檢哨嚴加搜索，法國暫時關閉邊境，羅浮宮也閉館一星期的時間，以配合搜查。

阿波里奈爾與畢卡索也成為嫌疑人

〈蒙娜麗莎〉遭竊的新聞震撼法國全國，由於羅浮宮是法國人的驕傲，這事件的發生也嚴重損害國家的威嚴。新聞媒體以大篇幅報導作品的可能去向與嫌犯特徵，並嚴厲批評博物館鬆散的保全系統。休館日的羅浮宮只有配置十至十二名警衛，其中還有幾人會被派去支援清潔或更換陳列的工作，無法全程緊盯著作品與出入口。

羅浮宮的職員到外包施工人員，都被列為調查對象，但案情並沒有進展。在巴黎市區，有部分市民因為攜帶與〈蒙娜麗莎〉尺寸接近的行李，而被警方盤查，警方也列出許多嫌疑犯。包含高額的破案懸賞獎金，甚至請來有超能力的人來預測犯人身分等，雖然仿間有諸多謠言，但搜查過程沒有明確的進展。

〈蒙娜麗莎〉失竊案持續引人熱議，《旅途日記》畫報刊登懸賞廣告，只要將〈蒙娜麗莎〉交回報社，即可獲得五萬法郎。報社後來收到一封奇怪內容的信件，上面寫道：「我想要歸還在一九○七年從羅浮宮偷走的雕像。」寄件人聲稱他從羅浮宮偷走三件藝術品，把其中兩件作品賣給畫家。《旅途日記》刊登了雕像的實物照片，羅浮宮的研究員看到報導後，透過照片鑑定確認為羅浮宮收藏的古伊比利半島雕像。經警方調查，偷走雕像的是比利時人傑利．彼雷特，他曾擔任法國詩人阿波里奈爾（Guillaume Apollinaire）的秘書。彼雷特表示當初是受人主使偷走雕像，並將雕像交給主使者，巴黎市警察總局便將阿波里奈爾列為主使者並逮捕他。此外，警方也懷疑阿波里奈爾是〈蒙娜麗莎〉案件的涉案人，理由是既然能偷走古伊比利半島雕像，要偷走〈蒙娜麗莎〉也不足為奇。

書名：《消失的名畫：藝術史上歷經磨難或下落不明的世界瑰寶祕辛》 作者：藍色日記本 出版社：創意市集／城邦文化 出版時間：2023年8月17日

而且，彼雷特還曾將兩件雕像作品賣給畢卡索，由於畢卡索與阿波里奈爾私交甚篤，畢卡索因此被警方帶回偵訊。畢卡索與阿波里奈爾兩人均聲稱不知道這些雕像為贓物，但警方認為他們應該知情，卻找不到任何他們指使嫌犯竊取〈蒙娜麗莎〉的證據，也難以找出他們與案件的關聯性，最終不予立案，並取消起訴兩人。

古伊比利半島雕像也給了畢卡索創作的靈感，知名作品〈亞維農的少女〉被視為立體主義的發端之一，畫中的女性臉孔，就是以彼雷特販售的古伊比利半島雕像為原型。

至於偷走〈蒙娜麗莎〉的真凶佩魯賈，在社會一片譁然之中，又有哪些動向呢？沒想到在偷走〈蒙娜麗莎〉的兩年之間，他都將畫作完好地藏在巴黎的公寓裡。

●本文摘選自創意市集／城邦文化之《消失的名畫：藝術史上歷經磨難或下落不明的世界瑰寶祕辛》。