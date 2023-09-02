怎麼評斷人生中好日子的比例？「這樣」做活得更快樂

前言 為幸福許願

最好的許願池

文／凱文‧布朗

你會在什麼地方許下願望，生日蛋糕前面？或者是到羅馬特拉維噴泉（Fontana di Trevi）這樣世界知名的許願池前？

我們習慣來到一種場合或地方，透過一種禮敬的儀式，虔誠地許下我們的生命願望。期盼的是上天對我們夢想的應許，成就最美好的幸福人生。牧師葛恩曾經說：「教會是最好的許願池，因為每一個虔誠教友的禱告，上帝都會傾聽並讓你看到見證。」我問兒子保羅和女兒克莉絲汀：「最好的許願池在哪裡？」克莉絲汀說：「對街公園的噴水池，因為那兒有很多人丟錢幣後許下願望。」克莉絲汀的同學曾經在這兒許過申請學校的願望，最後靈驗了，所以她覺得那兒就是最好的許願池。保羅說：「最好的許願池是家裡的洗碗槽。」我和克莉絲汀好奇地問為什麼？「因為每次媽媽洗碗的時候，我跟她說要買的東西，媽媽常常會答應我。」克莉絲汀白了保羅一眼，我聽了哈哈大笑。吉娜是怕孩子吵她，所以小的願望就答應保羅了。

每個人的理想許願池地點都不一樣，你如果問我的答案，我會說，許願池在你自己的心裡。無論我們在哪裡、或是向誰許了心中的願望，透過想法的表達，我們的內心早知道自己最關切的願望是什麼，換句話說，我們已經有了夢想，至少跨出了重要的第一步。所擔心的，只是不知道願望是否有成真的那一天。於是我們希望藉助某一種奇蹟、某一種更高的能力，讓我們如願以償。對願望與夢想質疑，是多數人都有的心態。不同的是，成功的人會從許下願望到成功達成之間，找到方法，堅定信念，縮小夢想與現實的差異，讓自己順利抵達。信念，就是心中最靈驗的許願池，相信自己的生命一定可以遇到幸福；相信自己即便遭遇挑戰，都是暫時的迷霧遮住了盡頭的美麗，只要等霧散去，繼續走下去，很快地就可以到達夢想之境。

好幾年前，我參加的志工組織安排了一趟參觀監獄的行程。除了提供監獄裡受刑人在心靈重建上的可能協助以外，也透過交流了解他們的實際的需求。行程結束後可以提出參訪報告，做為改進獄政管理的參考。我們一行人除了分別與受刑人分組座談以外，也安排了對他們的演講。那次隨行的一位志工平日也是擔任激勵講師，時常在各地進行演講。這位講師準備了投影片進行講演。其中投影片有一行標題，我記得很清楚是：「這裡，囚禁了過去犯錯的身體，囚禁不了未來希望的心。」很棒的說法，是對受刑人很好的對比與鼓勵，我們都有過不好的行為，只是有的人太過嚴重，所以受到處罰進了監獄。但是，這不代表人生從此就見不到生命的陽光。

陽光不會只照射在某些人身上，同樣地，幸福依然會向任何人招手，只要你能真心改過走出黑暗。生命經常會跌倒，會讓你的起步比別人難上許多，但是最可貴的事蹟正來自成功前後的高度落差。越能從谷底的低潮奮起，越能彰顯你努力過程的可貴。

「當你向心靈許下心願的時候，你的人生已經開始有了不同。」葛恩牧師總是這麼說。是的，我們也可以將心理學家馬斯洛（Abraham Maslow）的一段話放在心上：「想改變一個人，必需要做到的是，改變他對自己的認知。」要如何改變認知呢？很簡單，就是尋找一個改變你未來的夢想，告訴自己你會做到。因為夢想是航海的燈塔，會指引你的生命方向。

「可能嗎？我的親友都棄我而去了。」、「社會還可能接受我們嗎？躲我們都來不及了。」不以為然、滿心懷疑的受刑人這麼問講師。「改變你的念頭，就會改變別人的念頭。」講師堅定地回答。

美國女影星妲露拉（Tallulah Bankhead）這麼說過：「若我必需再活人生一次，我仍會犯相同的錯誤，但會犯得更早些。」她要說的，並不是非犯錯不可，而是人生沒有不犯錯誤的，而且經常犯的是同樣的錯誤。她要強調的是，早些犯錯可以讓自己有更多的時間從容彌補錯誤，學到智慧，好好修正人生，而不是坐視了最好的時間流逝之後才開始扼腕嘆息。很多人都對過去的經歷有著或多或少的遺憾與悔恨，總會說：如果人生可以重來，我們會以不同的方式活出更好的人生。

只要檢討過去，不要因為挫敗或是對未來的疑惑恐懼而讓自己畏縮不前。你不需要對過去後悔，只要還有夢想、還有餘生，那就什麼都有可能，這就是生命的偉大與奇蹟的令人神往。

你是真的唯一

「怎麼努力都不對，真不知上帝是不是忘了我了？」、「看看我四周的環境，大家都差不多，沒哪個人是有不同成就的，想這麼多幹嘛，還是算了吧。」、「我出身貧窮的社區，從小就像個棄嬰，說起來就是社會的邊緣人。」每次擔任志工接觸到這些底層的人士，總聽到他們這樣的心聲。

不要這麼想，請相信自己，你不是來這世間被遺棄的，你是受有上帝的使命要來世上完成的。天賦使命的意義是，上天在你生而為人之前給了你一個秘密任務，你的身上留有特殊的印記，你得從賦予你的能力中、性格中、所處的環境中，自己發現一生的任務是什麼。儘管所處的環境非常不堪，但你必須先學著接受、了解、忍受，並且突破挑戰，完成考驗。但是很多人終其一生錯過了完成使命之旅，那同時是錯過了生命中最棒的自我實現機會，錯失了最感驕傲的人生貢獻。這是多麼的可惜、多麼地令人遺憾。

「世界上這麼多人，最高、最漂亮、最聰明都輪不到我。」「對呀，反正每件事情一定有別人可以代勞，有什麼好強出頭的。」我知道你還可能會這麼說，因為從表面上看，好像並沒有錯，自己的特色跟別人比起來，或許真得不算什麼。那聽聽法國思想家盧梭（Jean Jacques Rousseau）給你的答案吧：「我可能不是最好的，但我是世上唯一的，上帝在創造了我之後，就把模子打碎了。」

讀懂這句話了嗎？每一個人都是造物者特別精心打造的特製品，每一個都不同，所以每一個都有特色。不必懷疑自己來此世界的目的與意義，凡存在必有理由，哲學家的說法就是我們每個人來到世界的意義與價值證明。沒錯，或許某部分不是最好，但那是你沒發現自己的最好在哪裡。好，有很多種，分類也很細膩，除了能力天賦以外，還有性格、甚至必須有環境的配合。只要留意就可以找到自己的最好特色，在最合適的場合與機會做最美好的充分發揮。這可是最讓人一生得意的大事。

不要輕視自己、自我否定，要找出自己最棒的地方，沒有什麼心願是不可以許下的。最好的許願池就在你寬闊的心底，大聲堅定地對著心裡喊話，為自己的這一生許下一定要幸福的心願。請相信，只要你想到，就一定會得到。《幸福三部曲》的第三冊，就讓我從「你值得幸福」談起。

結語 清點你的幸福

從財務的制度來說，每到了一個時間階段的終了，都會清算這段日子以來的帳目內容，從整理所得的結論，來理解經營的成效。人生呢？是否也應該同樣清點過去的內容，釐清這段日子以來的得與失呢？

好日子的比例

「你的薪水這麼高，真是很幸福。」泰瑞莎從薪水高低，認為別人很幸福。

「你工作這麼輕鬆，真是沒人像你這麼快樂了。」戴爾邊嘆氣邊對朋友說。

如果走到了人生最後階段，開始清點自己這一生是否快樂幸福的時候，你會用什麼為標準，來給自己答案？

「我這一輩子運氣不錯，錢沒有少賺，過得很富裕，感謝上帝給我的好日子。」

「和別人比薪水，我一輩子不算特別好，可是工作還算輕鬆，仔細想想，大部分的日子都還算不錯。」

「若是要算這輩子的日子過得如何，我認為還算可以，雖然錢賺不多，工作呢也有些辛苦，可是我身體健康，說起來也不須抱怨，過得去就好了。」

「我呢，什麼都沒有，就是有對好子女，很乖巧，而且很認真工作，讓我很放心，這對我就夠了。」

金錢、工作、身體健康，甚至家庭情況，想想若是以這些做為我們一生過得如何的標準，你滿意過去的人生嗎？

我的會計師鮑伯告訴我：每一個人都像是精算師（finance actuary），只是精算的內容不一樣。有的人對於金錢特別在意，有些人則注重工作負擔的多少，也有人在意的是身體健康。

精算師，嗯嗯，很好的比喻。往以後的人生思考，當到了生命盡頭要結算這一生的內容，你精算的結果是「盈餘」還是「負債」呢？你達到了想要的結果了嗎？多數人可能只從一個答案來評論這一生的結果，那就是好日子和壞日子，看哪一個會多些。

「每個人希望擁有的都不一樣，對好日子的定義也不同，當然也就沒有絕對的對與錯，畢竟每個人的價值觀差異很大。」演講座談會上，一位觀眾對我這麼說。

「是的，每個人的價值取向不同，經歷的生活壓力與情境也不同，當然追求的重心也有差別。但是，如果人生只選一堂課，我相信每個人都希望選過得快樂的幸福課。我想像的是，現在的人已經非常辛苦了，若還須絞盡腦汁、仔細精算薪水高低、工作是否輕鬆、還有身體與家庭的狀況，實在很難快樂起來。當然，這些生活的面向還是很重要，但我想告訴各位的是，如果有一種日子，不必等到生命終點進行清算，而是平常就可以很快樂、很滿足，而且重要的是，不僅自己有成就的滿足感，還能將美好的正面感受傳遞給他人，你是否考慮過過這樣的日子，換個更好的幸福生活標準？」我想的是，若能把快樂滿足的重心，不要只在上面的項目打轉，而是盡量轉到另外的思考，讓心中的正面感受自然產生，這不是很好嗎？

●本文摘選自暖暖文化出版之《幸福，從此起步》。