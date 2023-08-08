27歲從百人企業高層到破產 認清職場：總有人教你長大但不值得感謝

想贏，就按遊戲規則來

這就是現實又殘酷的生存之道 #關於現實

曾經以為只要在二十幾歲很努力，到了三十幾歲就能成為理想的大人。就是那種「知道所有事的正確答案，能給出所有正確決定」的那種大人。

果不其然，二十如此而勵，三十當然要邁向「而立」之路啊，去你的三十而慄！

先說說我吧，典型的「偏執性人格」。在那日以繼夜拿肝用腦打拼的二十多歲，有著比別人多那麼一丟丟的迷之信念。特別相信時光一定不會負努力，青春也絕對不會負自己。只要當下做好每件事，傾盡努力，磨刀霍霍，總會等到揮刀那一日的。

是不是！故事就要這麼感人勵志才行，電影不是都這樣演的嗎？沒錯，劇情確實超展開……。

如果奇蹟就是努力的另一個名字，那麼在逐夢的路上，二十七歲的我有幸遇上大佬伯樂，空降百人企業高層，確實讓自己在人生起飛的跑道上多了光環加持，更在主流價值的期待下，有了如夢一般的華麗開場。

那是段特別風光的日子。生活不乏讚美與尊重，更多的是各種友好與陪伴，大家遇上任何疑難雜症都不忘找我出謀劃策，公事私事也要我一起商量參謀給意見。隔三差五都有生意夥伴找喝咖啡約吃飯，週末假日親朋好友都不忘邀約同樂相聚，過年過節過生日，賀禮伴手禮生日趴替，到哪也是一呼百應。

那也是段特別沸騰的日子。哪怕工作再忙再辛苦，但正因為享受到努力帶來的回報和驚喜，所以也更是相信「越努力越幸運」。而對生活極致熱愛的表現，是一副不畏現實，堅守原則和理想的模樣；是一副滿心壯志，野心勃勃只想改變世界的姿態；更是一副只要愛我及我愛的人永遠都在，沒有什麼事情可以難倒我的……浪漫。

當時我真的很單純的以為，只要努力強大自己，我對別人好，別人也對我好，那所有辛苦都是值得的。自己就這樣一路茁壯，一直想著要帶大家一起飛，直至創業……，故事就這樣結束了嗎？

努力──奮鬥──再努力──開花──結果──成蔭──THE END？

等等，還沒賺上大錢，怎麼能結束，精采才正要開始呢。看來每一條往上爬的路，都有它不得不跋涉的理由；而每一條走下坡的路，也有它不得不那樣選的方向。但也只有在登高的路上才會了解，有些事情，不是拚了命就一定有用。如同信任就是一把刀，把刀給別人最後的結局，它不是保護你，就是捅向你。

自己終究還是太嫩了。一旦遇上非己所能控的人心，也只能眼睜睜看著一切崩塌而無能為力。破產、負債、強制命令、存證信函如雪片般飛來……我都還沒來得及緩過神，合作都不談了，專案也都喊停了，員工該散也散了，公司也早就空了，你們能想像到的破事，是的全都有，所以也就不多加贅述了。

而人一旦不得志，所有的人與事就像來到了外太空，好像我連呼吸吐氣都能把他們彈飛到火星去，更別說那些平常週末不見就對你特別思念的朋友，莫名就也三個月不見了，那些所有特別友好的關係，也都漸行漸遠了，剩下來的也只剩那些未經查證的流言蜚語和落井下石。

最後當事實全剩下情緒，很多真相也無需被理解或解釋。這已不只是生存面上的失去，是連心靈上也瞬間被掏空。

如果說「義」字倒過來就是「我王八」，那些家裡沒讓我學會的道理，還是社會來給我上了一課。

原來我們都知道得太多，懂得卻太少

我十八歲的時候一定沒想過自己三十幾歲會活成這樣，明明用盡全力奔跑，在本該感到豐收的年紀，得到了心靈及生存上的一無所有。那感覺就像是在拉屎，你明明已經很努力很用力了，結果出來的只是一個「屁」。

這不只讓我頹靡了好長一陣子，還浪費了一些歲月。直至清醒那一瞬間才明白，有些事情是一輩子都想不通的，人與人之間的情感不是公式，永遠沒有正解，畢竟這不是雞湯，這叫做現實！

最後喚醒自己的，都不會是情義，而是南牆；能刻骨銘心的，也不是什麼道理，而是經歷。總有人會教你長大，但方式不值得感謝。

現實的背後，就是遊戲規則

說到底這就是「現實」，而這個現實的背後，就是遊戲規則。

既然走入了這場遊戲局中，要麼不願流俗，繼續忠於自我，那麼心情也別輕易被影響，該吃吃該喝喝，想怎樣都可以，就是別期待得到理解與同情；要麼就承認自己會在乎，就是想要被認同，就是想要被擁護，就是需要這些虛情假意來擁抱（看清楚）這世界。

你以為只要有理想有抱負，滿腔熱血和熱愛人生，就會被這個世界善待；但事實上別人的示好和在乎，大多是因為一個人的能力、關係及金錢所帶來的一切資源和好處。所以當擁有上述那些資源時，你就像是全世界最幸福的孩子，是最受歡迎得到疼愛的團寵；一旦失去後，就成了廢物，哭喊著委屈都沒用，難不成是還想被人回收好利用？

後來才明白，自己覺得膚淺或刻意的東西，恰恰就是那些這社會上有價值的東西。

覺得用外表看一個人實在膚淺，偏偏這個社會「顏值即正義」，外型條件好的人更容易獲得好處；覺得交際應酬特別虛情假意，偏偏這個社會拿人手短吃人嘴軟，世界最穩固的關係就是各取所需。

所有會去抱怨這個社會充滿現實與功利的人，都是非既得利益者才會有的愁，那麼與其抱怨規則，不如把自己變得更強大，適應規則，甚至去改變規則。唯有內心先真正接受了這現實背後的遊戲規則，方向越清楚，心才會跟著通透許多。

如果人們的普世價值不外乎「錢」與「權」與「名」。當「金錢」可以收買人心，那就學著借力使力，借勢造勢，槓桿賺更多的錢；當「權力」能換取更多資源，那就努力變強拿權登高，爬到有話語權的位置；當「名氣」可以改變事實，那就產出內容，製造流量，來換取更大的影響力。把那些能用「成績」說話的，能用「實力」來證明的，全轉換成人們心中的實際價值。

反正，是人就多給點利，是佛就多燒點香，總結來說，這現實的背後，承認的也是你的努力。強，才有價值；越有價值，就是越強。

當人們對我視若無睹的時候，就是說明我現在還不夠好，那就得更加努力；當大家開始諂媚邀約的時候，也是代表我又更好了。哪怕這樣的好人緣是因努力而來，這聽起來似乎是個悲傷的故事，那也無妨，長大後的我們，不就更要活成最好的樣子。

用世故對待世界，把真心留給值得，其他的也就看破不說破了。

畢竟對某些人而言，「離開」是因為你讓他忠誠的籌碼不夠，「陪伴」也只是因為你給的誘惑值得他陪坐。沒看懂遊戲規則，沒搞清楚被判出局，不小心犯規，所有苦跟委屈就是自己吞。我們改不了人心，那就學會去看清，這都是長大的必修課。

當看明白了現實背後的關係，不也會發現人們深受其害，卻也樂在其中。既然打不過，就加入；不然天真的人，真的不適合混跡江湖。

書名：《去你的三十而立：致那些陳腔濫調，混出來的人情世故》 作者：力口木木 出版社：悅知文化 出版日期：2023年07月03日

不過，真的千萬別誤會了我本意，這並非推崇功利主義，也不是看淡每份真心與實意。

只是當人生上半場劇本已是開高走低，還翻黑躺平過了。那不管之後是谷底反彈或東山再起，哪怕是震盪重挫或短線拉回，想想不就都是個K線圖的事兒。況且我也不是誰，哪來的資格對人說教。說到底人生最後還是得自己戰鬥，殘局也都得自己收拾。

這就是現實又殘酷的生存之道，還是要繼續戰鬥啊！

●本文摘選自悅知文化出版之《去你的三十而立：致那些陳腔濫調，混出來的人情世故》