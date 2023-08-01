以「創意教養」取代傳統權威！孩子在AI世代成長，父母也要跟著升級！

文／埃亞爾．多倫 （Eyal Doron）

怪獸爸爸，老虎媽媽

你是害怕犯錯的父母嗎？

當你不知所措的時候，該怎麼辦？如果父母為我們示範的是逃得愈遠愈好呢？當我們害怕犯錯的時候，該怎麼辦？例如，哪些話不該說？哪些事不該做？最重要的是，如何避免造成傷害？父母心中的自我對話——不知所措的時候該怎麼辦？——其實相當有趣。彷彿真的有無所不知的父母。我們可以問自己另一個更精準的問題：如果我們知道的不夠多，該怎麼辦？實際上，這是常態。另一方面，我們成為父母的時候並非對教養一無所知。我們已有一些生活經驗與健康的本能直覺，並非毫無頭緒。或許我們沒當過父母，但親子關係說穿了就是一種人際關係。每個人都希望得到基本尊重、被傾聽、被認真對待。

最糟糕的情況是父母害怕犯錯，總是小心翼翼迴避問題；總是環顧四周，想知道別人在說什麼或做什麼。如果父母太害怕犯錯，怕到動彈不得、無法做自己的地步，最後可能會付出更慘痛的代價。是的，我們應該尋求其他資訊與靈感來幫助自己敞開心胸、整理思路。確實有頂尖思想家提出重要準則，也有研究者歸納出經驗法則，有不少前面已經介紹過，後面還會介紹更多。但我們已經知道實際情況：育兒教養只能邊做邊學，如同生命裡的其他事情一樣，我們必須把一般通則轉化成自己的見解，不犯錯就做不到這一點。

年輕家長最令人擔憂的是，他們認為自己缺乏經驗，肯定會犯更多錯誤，而且他們的頭一個孩子將為此付出代價。真是如此嗎？我不敢肯定。有經驗是一大優勢，但是缺乏經驗的年輕父母也有優勢。他們體力更好、力氣更大、腦袋更敏銳，他們可以把孩子扛在肩上走更遠的路。他們仍懷有面對每一個新挑戰的那種好奇心和求知慾。雖然職場重視經驗，但是那種最初的興奮感永遠不會回來，至少不會像一開始那麼強烈。

實話實說，有些人天生擅長當父母，有些人永遠不是這塊料。養兒育女是一種天分，就像學音樂和數學一樣。如果你網球打得不夠好，你可以選擇改打雙打。如果你不擅長為人父母，那就設法重新定位自己，審慎挑選隊友——伴侶、支持的環境、好老師，有些時候你應該後退一步，把主導權交給別人。不過擅長與否和年紀無關，和我們改變、適應、自我覺察的能力更加相關。

書名：《AI世代的創意教養：以色列教育專家全新未來人才培育提案》 作者：埃亞爾．多倫 （Eyal Doron） 出版社：木馬文化／讀書共和國 出版日期：2023年7月5日

如何處理原生家庭帶來的恐懼？

經常有父母悄悄向我吐露他們最大的恐懼：「我們的原生家庭亂七八糟，我們搞不好會複製自己的遭遇。」後天習得的模式不是單純的問題，他們的恐懼其來有自。和多數人一樣，我的原生家庭也是一言難盡。和多數人一樣，成為父親之後，我也曾複製童年時期大人犯過的錯。處理這種挑戰的方法之一，是父母雙方都問一問自己，你們各自從童年經驗裡帶來什麼有用的東西？以此為依據，各自負責家裡的特定領域。這項挑戰邀請你反思自己的童年（包括失望、錯過的機會與憤怒），藉由分析來幫助你了解童年經驗有什麼值得注意的地方，你一定會有所發現：父親或母親的犧牲？個人實例？謙卑？無條件支持？日常行為？注重服裝、衛生與美學？讀書習慣？健康習慣？就算是自私或缺乏安全感的父母身上，肯定也有值得欣賞的特質。

你從童年經驗裡吸收與內化了哪些東西對現在的育兒有幫助？家庭生活的這些部分就由你負責。在父母雙方都覺得自己只看過糟糕示範的部分，先停下來想一想。你們可以尋求特定的諮商建議，而不是一般性的、籠統的育兒教養建議。把這種求助行為當成育兒教養的繼續教育，因為你們的童年經驗在這些方面並未提供有用的做法，導致你們缺乏安全感。這會是更積極的學習過程，而非完全仰賴外人提供唯一的正確答案。大體而言，努力了解自己肯定有用，要找到合適的人提供有價值的、啟發人心的建議得碰運氣。這樣的人很多，只是你不一定很快就能找到他們。

在我小時候居住的社區，到了十二年級還沒看過心理醫生的人都會被認為是怪咖。我每次想起第一次看心理醫生的情況，都覺得很好笑。心理醫生丟出一大堆人名：「你和哈吉（Hagit）同班嗎？黛娜（Dana）也是你同學？」這位心理醫生把職業道德拋諸腦後，直接透露這些同學也是他的病患。療程結束時，他說我的問題是「存在空虛」。他當然沒有時間診治我，因為他的看診時段（被我所有的朋友）約滿了。我必須哀求他為我看診，治療我的存在空虛。直到今天我依然記得自己走在回家的路上，腦中迴盪著他對我說的話。我小時候住的雖然是高級社區，但是主街的街尾有一個江湖郎中。大家面臨的童年風險都不一樣。

了解自己不一定要靠治療。我們應該把這件事定義為培養技能、讓自己變成一個成熟的、不斷演化的人類，這樣的定義才正確。不需要協助或支援的人少之又少。就這一點而言，育兒其實非常有趣——為了養兒育女，我們從未處理過的內在層面一一揭露出來，而且是不得不處理。原本模糊的行為範疇、尚未形成的觀點、隱藏起來的弱點、試圖壓抑的恐懼，全都因為育兒而面臨挑戰。這就是育兒的美妙之處：我們被迫面對自己的本質、自己成為怎樣的大人，以及我們沒有成為的那個夢想中的自己。

●本文摘自木馬文化／讀書共和國出版之《AI世代的創意教養：以色列教育專家全新未來人才培育提案》。