《國中三年最強父母求生指南》第一線老師教你超前部署！

文／劉軒（作家、講師）

當初認識洛洛老師，是因為《不敗學習力》這本書和課程的計畫。我雖然有學習相關的心理研究和自己在美國大學時期的求學經驗，但我更希望這些理論也能在台灣的國高中環境中，確實幫助到我們的年輕學子們。這個開發過程前後花了約有三年，從最初的田調階段，透過共同朋友的介紹，我認識了洛洛老師，邀請她一起來參與討論。

洛洛老師不但是經驗豐富的國中老師，而且對正向心理學和學習理論也很有興趣。因此，我們一拍即合，有一段時間幾乎每週約一次面談。她提供了我許多寶貴意見和回饋，也讓我的文稿和書中的一些舉例更接地氣。因此，若你翻開《不敗學習力》的版權頁，就在我的名字下面，會見到洛洛老師列為此書的教育顧問。

如今，洛洛老師的第一本著作問世，我當然很榮幸能夠在此推薦給大家！

我們都知道，國中這三年對很多孩子來說，無論是在課業上、在人際關係上，在身心發育上，都是一個混沌時期，也常有突然其來的風雨，往往讓父母們措手不及。因此，這本書被稱為《國中三年最強父母求生指南》，真的是一點也不為過。除了家長們最關心的課業和學習成就之外，我們也能透過這本書理解，孩子在從一踏進校門之後，所面臨到的各種煩惱和焦慮，包括校園內的小社會、孩子們自我認同的探索等等議題。

舉例來說，孩子在班上當股長和幹部，雖然是學習責任感和領導力的好機會，但其實也可能會造成不少壓力和摩擦，而這往往不是孩子們會主動與家人分享的事情。我看了洛洛老師的書稿後，馬上就去問正就讀國一的女兒，有關她之前在班上當衛生股長的經驗，也果然聽到了許多之前沒聽過的故事。洛洛老師透過她第一線的觀察，能帶著家長了解孩子學校生活更多的面向，也因此能創造更深刻的對話機會。

另一個特別讓我受益的章節，就是有關「親師互動」。許多家長在擔心或焦慮時，都希望能夠趕緊聯繫老師，來了解孩子的各種狀況，有些可能聽到了孩子的片面之辭，也可能帶著情緒找老師「興師問罪」。對此，洛洛老師也提供了很實用的建議，幫助家長理解導師會較在意的立場，以及如何才能與老師建立有建設性的溝通。

在這本書中，我們可以同時看到一位班級導師的前線經驗談，也能見到一位教育家的宏觀視角。她在看待教育這件事，並不僅侷限在孩子的課業表現上，也提到在教學的過程中，我們必須讓學生們明白自己為何要學習。她說：「雖然社會上還是能以學歷增加選擇，但重點在在學校學習時，開闊自己的視野，並在過程中不斷發現自己的『專長』與『興趣』，也才能進一步去思考將來想做什麼工作、選擇什麼樣的生活方式。」

我非常認同這個核心觀念。AI將會顛覆許多產業，也會創造許多前所未有的機會。我們如果只懂得督促孩子寒窗苦讀，即便考上了名校，也未必保證他們一輩子有個鐵飯碗，更未必保證他們有良好的心理健康和自信。唯有當孩子透過自我探索，有了更強的自覺力，更清楚自己的興趣、長處和特點，也才能開始為自己做決定和規畫，打造自己的未來。對自己的人生有真正的主導權，才能建立真正的自信。

相較於上一個世代的父母，現在國中生的家長們普遍更願意讓孩子選擇，也更願意與孩子溝通。只不過同時，我們不免也會處於傳統的升學壓力矛盾中，進而把這個焦慮傳遞給孩子。因此，在這本書裡，洛洛老師提供了許多建議和解方：該不該讓孩子補習？如何面對新課綱的會考題目形式？如何為大考做準備、並協助孩子處理自己的緊張和恐懼？如何逐步對升學做規畫，甚或是提早決定要念高中還是高職？這些建議不但務實，也教我們如何面對問題，而不要只是跟風，或陷入焦慮的漩渦中。

看完這本書，我不得不對國中老師們表示深深的敬佩！這三年剛好落在青春期這個充滿困惑和混亂，但也極度關鍵的身心轉變期。孩子在這段日子裡，在校園小社會裡所習得的，關於自己學習、社交、價值觀、自我管理、容貌自信等各方面的經歷，都將會大幅影響他們接下來的發展。老師們天天除了傳授知識以外，還需要面對各種同儕之間的劇場，實在是不簡單！

所以，我今天真的很開心，能夠看到洛洛老師為我們寫出了這麼一本全面的國中學習和生活指南，也推薦每一位家中有國中生的父母，都把這本書放在身邊近處，時時參考，時時受用，讓我們以正向的方針，一起陪伴孩子們成長，也一起協助他們塑造更好的未來。

●本文摘選自聯經出版之《國中三年最強父母求生指南：校園生活、親子溝通、升學讀書，中學老師親授與青少年過招的實用祕笈》。