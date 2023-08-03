被封為馬拉松之父，一場比賽卻跑了半世紀？「史料」未及的歷史冷知識！

文／Zass17（文史獵奇師）

隨者營養與運動訓練的提升，足以展現人類體能極限的馬拉松紀錄不斷被挑戰及更新，肯亞的基普喬蓋已經締造兩小時內跑完的紀錄，但由於那是為了突破人類極限而精心設計過的非正式比賽，故成績不會列入國際田徑總會的紀錄。

現在奧林匹克競賽史上最慢的馬拉松比賽記錄，是由有日本馬拉松之父之稱的金栗四三，在一九一二年斯德哥爾摩奧運會中締造的，或者說，在事隔多年的一九六七年三月二十一日，才以五十四年八個月六天五小時三十二分二○･三七九秒的時間完成比賽。

這場一百多年前在瑞典索倫蒂納市舉行的比賽，當天氣溫達到北歐罕見的攝氏四十度，六十四名參賽選手中有超過一半的人中暑，高溫加上旅途勞累及對當地食物的不適應，金栗四三在比賽中途失去了意識而昏迷，被當地農戶照料救起的他，醒來時已經是比賽結束後的第二天。

圖／跑了半世紀的馬拉松（圓神出版《真人真事真有事》）

金栗四三在沒有通知比賽官員的情況下返回了日本，在長達五十年的時間裡瑞典奧運會委員會皆認為他已失蹤，甚至已經不在人世，結果在一九六二年編回顧刊物時，意外發現金栗四三不但還活者，而且之後奧運會的馬拉松比賽都沒有缺席。姑且不論一九一六年的奧運會由於第一次世界大戰而取消，之後金栗四三又參加了一九二○年的安特衛普奧運會，並以兩小時四十八分四十五･四秒的成績完賽拿下第十六名，這位馬拉松傳奇還繼續參加了一九二四年巴黎奧運會，但這次已經有些年紀的他就沒有能夠跑完全程。

亡羊補牢的瑞典奧運會聯繫金栗四三，提供了完成那次比賽的機會，當時七十六歲的他欣然接受，並於一九六七年三月二十一日把五十五年前沒跑完里程做個終結。

當事人金栗四三怎麼看？他說這真是一條長路，這期間我已經有五個孫子了。

●本文摘選自圓神出版之《真人真事真有事：那些課本沒有教的小故事、大歷史》。