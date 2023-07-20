與人有關的問題，別專注於問題本身，先關注牽涉其中的人吧！

文／曺祐誠（조우성）

兼職代理駕駛的東洙從同事哲久那兒聽說了一個故事。哲久接到呼叫代理駕駛的電話後，替酒醉乘客開車，客人要他把車停在大樓入口旁，說接下來他要自己開，沒辦法給他原先講好的代駕費全額，因此跟哲久發生了口角。

由於沒有收到原本協議的全額費用，哲久一氣之下就偷偷將客人上車駕駛的畫面用手機錄下，並在隔天打電話給客人，對方的聯絡方式是他前一天在接案時拿到的。哲久對該客人說，他手中握有前一晚對方酒駕的影片，並把該影片傳給客人，威脅對方會將酒駕影片交給警察，對此感到害怕的客人便給了他兩百萬韓元。

「聽說那個人在大公司上班，業務上常常需要開車，他非常害怕如果因為酒駕遭受刑事處罰，或是吊銷駕照會對公司造成影響，但其實我也沒打算要威脅他到這種地步。」

幾天後，東洙在深夜時接到呼叫電話，他前往九老洞替酒醉的客人開車。當車子開到了上溪洞後，一開入某條巷子內，後座的乘客便對東洙說：

「幫我把車停在這邊吧，嗝～還要再走一段路才會到我家，到時候你下車會很不方便，接下來我自己開就好。」

東洙詢問對方有喝酒沒關係嗎？客人說沒關係並抓住了方向盤。東洙猛地想起幾天前哲久說的事，偷偷拿起手機拍下那個畫面。雖然他當下沒有預謀要做什麼，只是一看到喝醉酒卻抓著方向盤的客人，便想起哲久說過的話，而急急忙忙地開始錄影。

隔天，東洙反覆看著昨晚拍的影片，考慮了一會兒才小心翼翼地傳了一封附上影片的簡訊給那位客人。

「我拍到了你昨晚酒駕的畫面。」

正在出外勤的車鎮成看著東洙傳來的簡訊許久，無奈的笑了。

「哎呀？看看這傢伙？」

鎮成打給認識的前輩律師，詢問寄送這種簡訊會不會構成什麼樣的問題。那位律師表示，發訊息本身就能看成是一種威脅，如果繼而產生對方要求封口費、不照他的意思辦理就要報警的狀況，甚至能構成刑法上的「恐嚇罪」。

出身大學儲備軍官訓練團擁有軍官頭銜的強烈自豪感，個性熱情、無法忍受不公不義的鎮成打了電話給東洙要求見面，接著假裝害怕的說：

「我該怎麼做呢？我太害怕了，連工作都沒辦法好好完成，您想要什麼請儘管開口。」

東洙躊躇地回答：

「也許您會覺得不太開心，但還是跟我買斷影片比較好，只要給我一百萬、不，兩百萬韓元的車費就行了。」

「啊，兩百萬韓元嗎？好的，請寬限幾天，我會再聯絡您。」

鎮成其實偷偷的錄下了這段對話，既然對方拿酒駕威脅自己說要報警、還開口要錢，這就如同律師所說，這種行為已經構成恐嚇罪！於是鎮成前去拜訪了前輩律師。

「學長，這種傢伙真的欠罵，我有錄音，可以用恐嚇罪告他吧？」

「但如果你也被問責酒駕的事，那就是兩敗俱傷，你覺得需要把事情搞得這麼大嗎？」

「我有問過警察朋友，他說光靠那小子傳的影片要證明酒駕有難度。就算被認定為酒駕，我又不是公務員，只是個走訪全國的自營業者，繳點罰金也沒關係。」

「你開車跑遍全國還要應酬，怎麼不找一位司機？」

「我自己這種狀況要請什麼司機啊？但也確實啦，真的花了不少代駕費。不過這是另一回事，幫我寫一張訴狀吧！真抱歉要用這種小事麻煩你，學長。」

東洙在與鎮成見面後雖然有點不安，但一方面又因即將獲得一大筆錢而感到有些興奮。東洙和媽媽及妹妹秀英同住，做清潔工的母親最近在雪地摔倒、腿部骨折，家中的經濟來源只剩下身為幼兒園老師的妹妹領的月薪和東洙的代駕費，光靠這些收入無法支付媽媽的醫藥費。

東洙在約定當天下午和媽媽去了趟醫院回來後，從幼兒園返家的妹妹把他叫到外面。

「哥，這是什麼？」

秀英拿出東洙的電話，看來是剛剛去醫院時忘記帶走，落在家裡了。

「因為電話一直響我就幫你接了，然後碰巧看到你傳給別人的簡訊跟影片，你為什麼要這麼做？」

東洙太過慌張，一句話也說不出口，妹妹眼眶泛淚道：

「哥，我們就算窮也別這樣吧？我知道你最近很辛苦，但這樣做真的不對。」

東洙抱著頭，羞愧得沒臉看妹妹。

鎮成接到前輩律師來訊，表示訴狀已撰寫完成，他剛拿到訴狀，正打算打電話去大罵東洙時，卻收到東洙傳來的簡訊：

「老闆，非常抱歉，是我錯了。我會把影片刪掉，也請您忘記這件事吧！我大概是瘋了，真的很對不起，非常抱歉。」

抱歉？他都還沒認真把這件事當成恐嚇案件處理，這是怎麼回事？鎮成一頭霧水的打了電話給東洙，詢問他突然改變態度的緣由。

「其實我是在煩惱媽媽的醫藥費……可能是被鬼遮眼了吧，真的非常抱歉。」

聽完東洙伴隨著哽咽的說明後，鎮成也很慌張。

「其實我本來打算要告你恐嚇，既然如此就趁這機會好好處理這件事，我們見個面寫份協議書吧！」

在東洙同意之後，鎮成帶著東洙來到我面前。東洙用十分洩氣的口氣把事情原委告訴了我和鎮成，我便幫他們協調了整件事的後續處置。

「你應該也聽說了，鎮成打算告你恐嚇，也有錄音證據。但因為你已經道歉，鎮成也打算大事化小，所以也請你以後不要再拿鎮成酒駕的事情找他麻煩，我會依據上述內容寫一份協議書，可以嗎？」

東洙點點頭表示同意，我敲打著筆電鍵盤專心撰寫文件，鎮成則盯著東洙看了許久說：

「東洙，我應該可以直接叫你的名字吧？畢竟你看起來跟我姪子年紀差不多。你目前是靠代理駕駛維生嗎？一個月大概可以賺多少？」

「就算努力接案到凌晨，扣掉公司的手續費抽成、交通費和電話費，大概還剩六、七十萬韓元。」 我在完成協議書之後，把文件列印出來放在兩人面前，鎮成看都沒看，就向東洙詢問：

書名：《非常律師的非常選擇【《非常律師禹英禑》援引的真實故事】》 作者：曺祐誠（조우성） 出版社：如何／圓神出版 出版日期：2023年7月1日

「東洙，你擅長開車嗎？」

「是，我在當兵時正是駕駛兵。」

「喔？你是哪個部隊的？」

「九師團運輸隊。」

「那不就是白馬部隊嗎？你是哪一年當兵的？」

一談論當兵的話題，眼睛就瞬間發亮的鎮成把手搭在東洙肩上，變得非常和藹可親。從那天起，東洙便被跑遍全國的營業王車鎮成聘僱為專屬司機。雖然我準備的協議書和訴狀瞬間變得無用武之地，但這的確是個難以複製、非常令人欣慰的結局。我也真心誠意地祈求，帥氣的男子漢鎮成的事業能鴻圖大展。

在遇到問題時，我們會為了解決它而絞盡腦汁，身為直接或間接經歷過無數紛爭的律師，想就此給各位一項建議：

跟人有關的問題，別專注於問題本身，先關注牽涉其中的人吧！讓我很痛苦的那個人，到頭來也是某人的爸爸、兒子或丈夫，也是位努力生活的小市民。他過著什麼樣的人生，他的處境又是如何？他關心什麼、他的苦痛又是什麼？只要掌握這樣針對對方整體人格的觀點與觀察，就能將問題與人分離並獨立思考，找出更多元的解決方案，有時候還能成為轉禍為福的契機。

●本文摘選自如何／圓神出版之《非常律師的非常選擇【《非常律師禹英禑》援引的真實故事】》。