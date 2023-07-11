人體最該排的毒就是濕氣！連喝水都胖 四招改善易胖體質

濕胖，喝水都會胖

關於濕氣跟肥胖之間的關係，雖然我們不能直接說濕氣重是引起肥胖的原因，但事實上，肥胖和濕氣重是有必然關係的。比如肥胖中的濕胖類型，這種胖很頑固，減肥困難，甚至連喝水都會胖。

首先，濕氣重的人大都比較怕冷，容易手腳冰涼。怕冷的時候，身體會選擇儲存更多的脂肪來保暖，這樣一來，人就會容易長胖。其次，濕氣重的人一般口味比較重，愛吃肥甘厚味的食物，這種食物大都屬於高油、高糖的食物。如果吃多了高油、高糖的食物，造成身體循環不暢通，會加重體內濕氣鬱積情況，身體就會長胖。

另外，高糖食物會導致大腦無法發出「吃飽了」的信號，而且還會刺激人的食慾，也就是我們常說的「下飯」，人們會越吃越多，自然就會胖得多。 最後，對濕氣重的人來說，脾胃一定會受到損傷。因為受損而虛弱，造成脾失健運、胃失和降、氣血不足、身體乏力、大便不暢等，嚴重影響新陳代謝，從而導致人體發胖。另外，如果脾功能不足，體內水濕運化不暢，就會造成體內水分代謝異常，不能正常代謝的水分蓄留在體內，不僅會使人水腫、變胖，而且會加重身體的濕氣。

對於濕胖體質的人，要想減脂變瘦，一味地節食是無效的。

因為這種濕氣重的情況主要是由飲食不規律、缺乏運動引起的。要想有效緩解濕氣重的情況，可以從以下幾個方面做起：

保持規律飲食

可以多吃一些苦瓜、紅豆、薏仁等，但要盡量做到葷素搭配，營養均衡，不吃辛辣刺激食物，不吃生冷食物，也不要吃甜食，可以多攝取一些新鮮的水果和蔬菜，也可以多吃一些熱性的食物。

保持健康的生活習慣

作息一定要規律，不熬夜，每天睡前用艾草泡腳，可以疏通脈絡，從而有效緩解體內濕氣重的問題。如果體內濕氣很重的話，還可以用艾草煮的水泡澡，但是要注意艾草水是不能加冷水調和使用的。

每天一杯薑汁或薑片茶

生薑性味辛辣，有發汗解表、疏風散寒、溫中止嘔等功效。在祛除體內濕氣上，薑汁主要在兩個方面發揮其作用：一方面薑汁可以促進發汗，其實這樣就可以祛除一部分濕氣；另一個方面是，薑汁可以溫運脾胃，能有效促進脾運化水濕的作用。

運動出汗

瞭解濕氣問題的人應該都知道，運動出汗是最有效、最快速祛除體內濕氣的做法，也是最健康、成本投入最小的方法。建議大家每天可以抽出半個小時到一個小時，做一些適度的有氧運動，加速身體排汗。

書名：《體內排濕：擺脫精神不振、虛胖水腫、胸悶腹脹、關節痠痛等問題，教你培養百病自癒力》 作者：王柳青、翟煦 出版社：悅知文化 出版日期：2023/6/19

還需要特別提醒的是，濕氣重的朋友一定要注意，夏天的時候，別因為運動悶熱而經常、長時間開空調。因為開空調不只會妨礙我們排出汗液而且空調的冷氣會隨著因剛剛運動完還處在張開狀態的毛孔侵入體內，更加重濕氣的積聚。

減肥是我們的目的，祛濕是減肥的方式，也是目的。無論是哪個，我們的最終目標都是身體健康。減肥人士切不可心急，減肥和祛濕是一個漫長的過程，需要改掉不好的生活習慣，堅持良好的生活習慣，並持之以恆，才能真正達到減肥祛濕的目標，讓身體恢復到健康正常的狀態。

●本文摘選自悅知文化出版之《體內排濕：擺脫精神不振、虛胖水腫、胸悶腹脹、關節痠痛等問題，教你培養百病自癒力》