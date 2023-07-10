要想成為富者，不要持有太多的帳戶和信用卡！

文／J won（제이원）

金融圈曾帶給大眾錯誤的認知，他們推薦大眾根據用途，開立好幾個帳戶來管理資金，並申辦各種信用卡以取得不同的優惠。 這種做法其實不是為了消費者，而是金融機構的行銷策略。

我曾看過某電視節目中，有個被稱為金融專家的人這麼說：「如果你還不出銀行貸款，最好向銀行據實以告。這樣一來，銀行會為你開方便門。另外，絕對不要拒接銀行的電話。」

聽完這段話，我真是啞口無言。

由於經商的緣故，我從很久以前就與銀行有過各種交易。

假如真的向銀行據實以告，說自己還不起貸款，他們只會催得更過分。要是不加理會，還會採取極端手段，比如暫停交易等。

既然如此，那位所謂的金融專家為何說那種話呢？

全是為了行銷。

胳臂都是往內彎的，銀行從業人員說的當然是對銀行有利的話。不要輕易相信所謂的專家，先弄清楚他的工作是什麼吧。

帳戶和信用卡也一樣，以各種優惠吸引消費者申辦各式各樣的帳戶與信用卡，是一種助長過度消費的行銷策略。事實上，當你擁有各種信用卡後，只會讓管理變得困難，增加不必要的開銷。

為了得到A優惠，申辦了一號卡片；為了得到B優惠，申辦了二號卡片；為了得到C優惠，申辦了三號卡片⋯⋯信用卡愈多，可用額度愈高，支出的金額反而大於收入。

倒不如放棄所有優惠，只留下一張必要時使用的卡片，才是減少過度消費的方法。

請再次閱讀前一節〈不貪小便宜〉，信用卡優惠也是相同的道理。金融機構巧妙運用了消費者貪圖優惠的心理，以行銷策略促使消費者進行不必要的消費。

或許有人會反駁我的話，認為金融機構也需要生存。確實如此，不過，我們不需要為了金融機構的生存，讓自己背一屁股債。金融機構除了信用卡手續費以外，仍有許多收益。相對來說，個人支出則須控制在月薪以內，畢竟大家的收入幾乎都只有月薪而已。如果不顧及這點，恣意過度消費，本金加上利息，債務將會愈滾愈大。

這種習慣絕對無法讓你成為富者。

韓國雖然被稱為IT大國，但需要自己管理的東西實在太多了。帳戶和信用卡多，代表需要管理的東西也很多。不光是浪費時間，也增加了管理成本。此外，隨著持有帳戶和信用卡愈來愈多，想要掌握現金流變得愈來愈難，甚至會讓你放棄控制支出。

倘若帳戶只有一個，想要掌握現金流，只需下載交易明細，用 Excel 按照金額或日期條列，便能立即確認支出現況。但如果有十個帳戶，你必須登入十家網路銀行，每次都要設定不同的 ActiveX 和安全系統，每年還要一一重新登錄與更新電子憑證。這樣有辦法好好管理金流嗎？

書名：《富者的態度：關於工作、投資、關係、金錢的正確心態》 作者：J won（제이원） 出版社：先覺／圓神出版 出版日期：2023年6月1日

無論什麼事情，只要難以管理，就會帶來無形或有形的支出。管理愈單一，愈能減少不必要的支出，也更容易掌握明細。

同理可證，信用卡愈多，愈難管控支出。一○％的折扣優惠，說不定會帶來九○％的不必要支出。更聰明的做法是，索性放棄那一○％，以免除九○％的消費。

其實，富者們通常只有一至兩個帳戶，以及一至兩張信用卡。而且，富者不使用VIP信用卡。這類高額年費信用卡，主要在高收入者年終報稅或者公司行號抵免稅額時使用，真正的富者私下並不會使用。

有必要為了幾個優惠，把辛苦賺來的錢拿來支付年費嗎？

如果不用信用卡，改成現金卡呢？這也是銀行的行銷手法之一。

使用信用卡時，銀行會先付錢給商家，以利息的名義收取手續費。而使用現金卡時，銀行會直接把個人帳戶裡的存款付給店家，同時收取手續費。從銀行的立場來看，哪一種更有利呢？

當然是現金卡。

你說這樣年終報稅可以扣抵更多嗎？

若是好好計算實際扣除率，你會發現事實並非如此，反倒是本末倒置。以結構來說，想要得到更多減免，就要花費更多。換言之，必須創造更多不必要的消費。不管是信用卡或現金卡，都是相同的邏輯。

舉例來說，年終報稅想得到一百萬退稅的話，就要先花一千萬。與其這麼做，倒不如不要拿那一百萬，少花一千萬，更有機會成為富者。簡而言之，大家必須掌握消費主導權，不被行銷手法迷惑。

●本文摘自先覺／圓神出版之《富者的態度：關於工作、投資、關係、金錢的正確心態》