今天是警察節！警察保護公眾 但誰來保護「人民保母」？

6月15日是台灣的警察節！警察為人民服務的工作包羅萬象，管理交通、查緝毒品和賭博、偵辦社會案件等等，全年維護著社會的治安！上個月的「酒醉浩克襲警」事件，及去年的「雙警遇襲命案」，讓大眾對於警察安全掀起熱烈地討論，正當防衛與執法過當的界線到底在哪裡呢？處理完案件帶來的壓力和創傷，是否有正確的諮商管道或事前心理輔導呢？這些議題若在未來能受到重視，就可以減少發生事情後再來後悔和檢討的狀況。（編按）

文／王惀宇

真的能把我們接住嗎？

諮商輔導最重要的是建立對等的夥伴關係，讓當事人產生信任感，因而能真實描述自己的問題，並從中獲得支持。但只要雙方仍是「警官與警員」，就無法達到目的。除非他們是要找出「有問題的人」，建立「關懷輔導對象名冊」，將這些人貼上標籤，三不五時約談。

這些向我們伸來的手，真的能把我們拉起來嗎？

我從警這麼久，沒有一次遭遇攻擊後，有人跑來對我說：「你好，我是心理師，有沒有需要聊聊？」如果連事發後的處理都是如此，就更不用說有什麼事前預防動作。

面對外界的質疑，警政高層一直主張有完整的心理輔導措施，包括有設立心理輔導室、安排心理衛生教育、創傷後心理治療。

但當心理輔導室的主任是局長、執行長是副局長、執行祕書是訓練科長時，有誰會走進去說自己需要協助呢？而所謂的心理衛生教育，也是找衛生局的講師開堂講座，然而很多時候他們的主題與警察無關，無法獲得大家的共鳴。

曾經有一次轄區發生槍戰，分局辦了場心理輔導。

我非常震驚，因為以往無論被車撞、在街頭鬥毆被打、被抗議群眾衝撞、攻堅逮捕持槍犯嫌，我們隔天都是照常上班，不會有什麼心理輔導。

於是，我問被安排去參加的同事有什麼感想。

「感想，就是一個衛生所的社工來跟大家講如何預防自殺。」

不是重大事件後壓力調適嗎？怎麼會是防自殺宣導？我以為找了十幾個人參加，是要做團體諮商？

「也不是，就只是講課而已。真要說起來，參加的人，也沒有當天槍戰事件的相關者，連講者都感到很意外。」同事補充著。

圖片來源：《Watcher 揭密者》

警察的身心狀況，是公共安全問題

這幾年，我參加過機關辦的心理健康講座。雖然講者大都有心理學背景，但是並不懂警察。他們雖然很關心警察的壓力問題，可是沒辦法提供實質幫助。

美國心理學會特別將「警察與公共安全心理學」分類為一個專業的分支，因為他們發現警察的心理問題更為複雜，需要理解警察系統的心理學專家。他們必須知道警察的壓力來源以及脈絡，才能真正幫助到員警。

近幾年，各國警察機關都將心理衛生業務委任給警察心理學專家，而不再由警務人員處理，也是為了提供更專業的協助。

因為警察的身心狀況不只是個人問題，更是公共安全問題。合法持有武裝、可以干涉人民的警察，如果情緒失控，對社會的危害將比任何人都要高。

英國劍橋大學曾經對一萬七千名員警進行調查，發現有百分之十九點四的人有創傷壓力症候群的症狀，而其中有百分之六十六的人不知道自己有相關問題。研究發現，警察創傷壓力症候群的發病率是一般人的五倍。

警察不僅僅只是一般人，某些方面甚至比一般人還要更脆弱。但我們卻一直認為「大家都沒事。」「警察有受過訓練，所以更能承受壓力。」「我們有完善的輔導措施。」這不是自欺欺人嗎？

之前看到美國特勤局人員的訪談，對於這些專業人士是否會有情緒的疑問，他毫不猶豫地說：「當然，我們也是人。」

可是台灣警察長久以來被當成機器。等到發生事件，得打出悲情牌時，長官才會在媒體前說：「警察也是人。」一旦等到事情過去後，基層警察又變回機器了。

書名：《活得像個穿制服的人：我是警察》 作者：王惀宇 出版社：寶瓶文化 出版日期：2023年2月3日

「警察尊嚴」是什麼？從何而來？

第一次世界大戰戰敗的德國建立威瑪共和，但德國人仍然懷念德意志帝國的美好時代，期望一個領袖帶領德國走出敗戰的陰影。

台灣警察不也一樣，依然懷念已不切實際的舊時代，渴望被賦予權力與地位，盼望一個超人為我們改變一切？

如今多數警察執法，並不是因為理解法律本身的意涵，而是因為上級命令我們要做、長官覺得重要，所以我們照辦。

換言之，就算長官的命令有問題，員警還是不會有疑問。

員警服從的是「命令」，而非「法律」；信仰的並非共和民主法治精神，而是體制的權威；整個系統追求的是數字而非價值，強調的是忠誠義務而非法律權利──正如當時威瑪共和缺乏核心價值，導致系統失靈一樣。

最終德國盼來了希特勒，帶來了毀滅。德國人將永遠背負這個共業，直到歷史的盡頭。

那麼台灣警察會等到什麼呢？我們所盼望的「警察尊嚴」究竟是什麼？我們應當追尋的價值是什麼？如果能從養成教育開始，確立警察任務的核心價值，使警察從強調服從與階級的團體，變成民主憲政的守護者。從信仰權力變成信仰權利，遵守紀律變成遵守法律……是否能找到諸位長官企望的「執法尊嚴」，以及我們所盼望的「警察尊嚴」？

不再期待超人拯救世界，而是創造一個不需要超人拯救的世界。

警察不是超人，無法解決社會問題；同樣地，長官也不是，他們無法帶來變革。

台灣警察要真正變革，或許不僅是器物或制度層面，而是得再思考警察應信仰、守護之物。從舊有的框架獲得解放，進而讓警察得以追尋自己的價值。

●本文摘自寶瓶文化出版之新書《活得像個穿制服的人：我是警察》。