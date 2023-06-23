歐洲旅遊私房秘技 柏林自由行規劃的第一步！

柏林自由行規劃的第一步！

文／林果

交通

「德國交通規則」絕對是所有歐洲國家中最複雜的國家，沒有之一。做旅歐攻略時，德國交通是讓我最想翻桌，但也最有成就感的挑戰。

到了當地，建議用售票機買票即可，臨櫃購買需多收手續費。雖然德國車票複雜，但售票機有圖文搭配，很好理解，買票不難。

但我們需先轉換一下德國交通術語：S-Bahn（類似台鐵區間車）、U-Bahn（類似台灣捷運）、公車、Straßenbahn（簡稱Tram，類似台灣輕軌）。車票可搭乘所有交通。

售票機買票三步驟 1 ｜先選區域：整個柏林分成ABC 三區，共有AB、BC、ABC 區三種選擇，先選好自己的移動範圍。 2 ｜再選票種：德國人的車票分的很細，多達十幾種票可供選擇。有單人票、學生票、攜帶腳踏車票、團體票⋯⋯旅行者常用的是單程票、單人一日票、團體票一日票這三種，建議可搭配使用。像我們家三人旅行，就可買「團體一日票」，會比買三張「單人一日票」划算。只會搭一次車的日子，例如：到達日和離開日，就買單程票。彈性分配運用。 3 ｜最後付款：德國售票機很方便，零錢紙鈔都可用，也會找零。 註：如果只在柏林市內移動，購買AB 區票就很夠用，如果要去郊區薩克森豪森集中營、無憂宮，才需購買到ABC 三區車票。

住宿

柏林中央火車站是出入柏林的交通門戶，但位於郊區，相對偏僻，並非旅人的最佳住宿地點。要想交通方便，又要省時省錢，我們有更好的選擇。

亞歷山大廣場（Alexanderplatz）才是走跳柏林「正港」交通轉運站龍頭。

此站與中央火車站有地鐵銜接，拉著行李可直達市區。進到市區內，亞歷山大廣場是大站，與捷運、輕軌、公車相連，連觀光巴士100號、200 號，都必經此站。因此，挑選住宿區域時，亞歷山大廣場絕對優於中央火車站。

但若住廣場附近，房價貴，選擇少，於是我往廣場附近延伸，尋找「從廣場出發，只需要搭乘一次車」的住宿，果然房價降了不少。

若遇上房源價格相同，不知該如何選擇時，建議與其比較「距離」，不如用「交通工具法」來決定更佳。因為一搭上車，距離較無感，但行進間的方便度、舒適度會很有感。

在「搭一班車就能到達」的原則上，我偏愛搭乘「輕軌 > 地鐵 >公車」。搭乘輕軌除了行李好上下車、不需要電梯之外，還能欣賞街道風景，較有悠閒感。第二名是地鐵，優勢是班次多，有益時間控制，只要能克服電梯問題，也不失為一好選擇。

書名：《歐洲不貴： 解鎖7國13座城市，高CP旅行大作戰！從規劃到體驗，私房密技大公開！》 作者：林果 出版社：貓頭鷹／城邦文化 出版時間：2023年5月11日

林果經驗談

德國人做事真的很仔細，但也真的很龜毛。

德國房東傳給我整整兩頁A4 的「交通指南」，幫助我們一路順暢找到民宿，但入住規矩也很多，連怎麼開窗都有規定，鑰匙還需押金50歐。我聽說德國開鎖、換鎖相當昂貴，所以能夠理解體諒，但連wifi 都不分享，就難免給人小氣的感覺。但入住期間某幾天，房東又幫我們從小雅房，免費升等為大套房。

該怎麼說呢，無法黑白分明地說喜歡或討厭；總之，是個謎樣的房東。

想知道房源附近生活機能好不好，就看有沒有NETTO 超市。但請留意，對柏林人來說，星期日是神聖的休息日，連超市也不營業，所以到達日最好避開週日，免得無法為糧倉補貨。話說我們到達時，所有商店都已經關門了，好佳在行李中還有台灣帶來的泡麵，危急時刻陪伴我們渡過柏林的第一餐。為免慘案再次發生，我們決定以後在移動日前一天，一定要事先準備一日糧食，避免剛到達新環境，面臨沒有食物可覓的窘境。

●本文摘自貓頭鷹出版社出版之《歐洲不貴： 解鎖7國13座城市，高CP旅行大作戰！從規劃到體驗，私房密技大公開！》。