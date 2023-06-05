什麼時候是換工作的最佳時機？出現這些訊號，也許你該換個工作

文／郭家齊

大家都知道，賣股票最好賣在高點，但很少人知道，換工作也像賣股票，最好每次脫手都是在公司發展最好的時候，這對個人經歷才會有最大的加分效果。一般人看履歷其實很現實，你之前任職的公司狀況如日中天，大家就會覺得你很不錯；如果公司狀況不好，就算你再厲害，別人還是覺得你應該不怎麼樣。

可惜就像賣股票，多數人總是選擇在低點出手。這是因為多數屬於上升段的公司，待起來都相當舒適，你會聽到各種好消息，感受到薪水福利的增加，再加上外界的一片看好，實在很難找到離開的理由。當公司遇到逆境，感受到各種不好的消息，多數人自然會選擇離開。

當公司快撞上冰山，該趕快跳船嗎？

公司狀況不好的時候，多數人會急著跳船，因為再待下去，連自己的工作都可能不保。其實，公司投資者投入了資金，承受最高的風險，一般工作者的風險不會太高，最糟的狀況就只是失去工作。

公司遇到逆境的時候，其實是「亂世出英雄」的大好機會。我有個同學，他就利用了這樣的機會，在一年內三級跳。公司狀況不好，主管走的走、逃的逃，平時他不會有這樣的機運，但亂世時卻什麼都給他遇上了。當然，他也是憑著自己過人的努力，很快獲得公司高層的信任，先是派他拯救小部門、再接著拯救大部門。

如果你評估公司有機會重返上升段，其實不該離職，而是努力和公司併肩作戰度過危機。如果公司重回榮耀，一起走過逆境的員工，對老闆來說就像當初一起創業的夥伴一樣，是有革命情感的自己人。

當然，你還是該設下停損點，如果完全看不到公司成功的機會、預期公司將無止境下滑，那不如趁熱情被磨光前，早點投身其他公司，好好發揮自己的熱情。

跟上錯老闆，能逃就快逃

選對公司很重要，選對老闆其實也一樣重要。偏偏，多數公司沒辦法讓你選老闆。

好老闆不一定對你最「溫柔」，但他絕對是帶領你職涯成長的貴人。他可能對你很嚴格，會要求你、唸你，但當你回過頭來看，會覺得自己的工作有價值，也因此變成更好的人。在真實世界中，好老闆是瀕臨絕種的動物，所以不要強求自己跟上一百分的老闆，但至少你跟的老闆該有個七十分，否則，最後往往是跟著老闆一起在職場迷失。

如果你的老闆連七十分都不到，短期內也無法調部門或改變現狀，那無論你在一間多厲害的公司，還是建議你趕快逃離這個職務，因為這比身處在錯的職位還要糟糕。也別期望有天老闆會改變，一定年紀的人通常很難改變。趕快逃吧，你要知道，老闆正在阻礙你的發展。

下次面試時，請記得確認未來誰是你的直屬主管，你可以從言談間，了解他是如何看待部屬與工作。選擇跟隨對的主管，和選擇加入對的公司，兩者同等重要。很多在職場取得高成就的人，最厲害的能力並非在工作本身，而是始終可以跟上對的老闆。

我有位朋友是高階主管，過去二十年，他始終把兩位能幹的部屬當成自己人，無論去到哪裡，這兩個部屬就像影子一樣，跟著他形影不離。這位高階主管一路高升，兩位能幹的家臣自然也飛黃騰達。我曾問這位主管，這兩個人有什麼特殊能力，他坦白地告訴我，他們不是最有能力的下屬，卻是他最信任的人。他知道就算他不在，他們也會好好執行他想進行的事。

書名：《至少努力當上主管一次吧：站高一點，擁抱職場新視野》 作者：郭家齊 出版社：方智／圓神出版 出版日期：2023年5月1日

問題多半在自己，換到哪裡都一樣

有些人每次遇到工作挫折，就選擇換工作，最後會發現，無論換到哪都一樣。他沒意識到的是，其實多數的問題來源就是「自己」。

我有個朋友，畢業十年換了十多份不同的工作，每次離職的原因都大致相同，就是和團隊相處不融洽。但每換一份工作後，過段時間，類似的問題又會再度發生。終於，在換了這麼多工作後，他有了一個體悟，原來問題出在自己。他說話和做事的方式，總是會讓身邊的人感覺不舒服。

職場關係就和其他關係一樣，很難要求別人改變，但我們永遠可以從自己開始改變。當我那位朋友認知到自己就是問題的根源，他告訴我，他忽然鬆了口氣。過去，他一直認為是自己運氣不好，沒能找到好公司，現在，他發現只要改變自己，每間公司都是好公司。

職場上，挫折是常態，但多數挫折可以度過，不一定得靠換工作解決。當遇到自己無法解決的挫折時，可以試著和主管討論，好主管有義務協助你解決你遇到的困境。

Ｑ:多常換工作是可接受的？ Ａ:每個人的標準可能不同，以我來說，可以接受的最短時間，大概是在每份工作待兩年。兩年不算很短的時間，這也代表，找工作時得更加謹慎，不要接受一份自己不喜歡的工作。 Ｑ:當公司存在我無法解決的問題時？ Ａ:每間公司都有很多問題，也並非所有問題都一定要被解決，很多問題隨著時間就會過去。如果你把環境的及格標準訂在九十分，那可能會很辛苦。如果這些都是你無法改變的事，不如把及格標準降低到七十分，會開心很多。

●本文摘自方智／圓神出版之《至少努力當上主管一次吧：站高一點，擁抱職場新視野》。