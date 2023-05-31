不嫁給債主，我爸就要去坐牢...她用這招機智脫身！

文∕布蘭登．羅伊爾

「創意思考」一詞和「水平思考」一詞常被同義使用，水平思考不是新名詞，它源自心理學家愛德華．狄波諾（Edward De Bono），並且因他的同名著作而聞名於世。創意思考這個概念很難講清楚，舉例說明才好懂，看看以下這個故事。

這債主年紀大、長相醜、脾氣差，但債主注意到商人的女兒年輕貌美。於是，債主向商人提出一個既可能免除債務、又能確保其女兒不致因為父親入獄而挨餓的交易。

債主說，有一只空錢袋，他會把一顆白石子和一顆黑石子放進去，讓這漂亮女孩選出一顆。若她從袋子裡取出來的是白石子，她父親的債務可以免除，她也不必嫁給債主；若她取出的是黑石子，她父親的債務將一筆勾銷，但她必須嫁給債主；若她拒絕選擇，她的父親將立刻被送進牢裡。

商人和他女兒被這個處境嚇壞了，知道他們拒絕不了債主。

很快的，見真章的時刻到來。3人走到債主大宅庭院裡的石子路上，債主彎腰撿拾2顆石子。愁眉苦臉的商人女兒注意到，債主撿起的兩顆石子都是黑色的，而且已經放進錢袋裡。

若你是這不幸的女孩，你會怎麼做？若要你給這女孩建議，你會告訴她什麼？你可能相信，仔細的邏輯分析將可解決問題——若有解方的話。但是，傳統的、直線的思考，對這故事中的女孩有沒多大幫助。在傳統思考下，有2種可能性：

1. 這女孩應該取出一顆黑石子，犧牲自己，讓父親免於牢獄之災。

2. 這女孩應該拒絕選石子，直接指出這袋子的2顆石子都是黑色的，揭發債主作弊，要求公平挑選一次。

故事顯示出傳統思考與創意思考的差別。傳統思考者想的是，這女孩必須選石子，不去改變這場「賽局」的決定因素；創意思考者想的是，改變這賽局的焦點或決定因素。傳統思考者以理性觀點看問題，謹慎的運用邏輯來解決；創意思考者傾向以各種不同方式看待問題，而不是接受及採行既定方式。

以下是這個故事的結局：

「請選吧，美麗的女孩」債主說。女孩伸手從錢袋中取出一個石子，然後故意讓它掉落在石子路上，跟地上的其他石子混在一起，「瞧我，笨手笨腳的」，女孩說，她看向債主：「不過，沒關係，看看錢袋裡剩下的那顆石子，就能知道我剛才選中的是什麼顏色了。」

書名：《練好邏輯的一堂課》

作者：布蘭登．羅伊爾

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年5月04日

債主震驚之餘，又不想承認自己不老實，只能讓女孩把錢袋裡剩下的那顆石子取出來，當然是黑色的，「啊，我剛才選中的是白石子！」，女孩欣喜的喊道。

就這樣，運用創意思考，女孩逆轉劣勢。女孩現在的處境其實比債主誠實的在袋子裡放進一顆黑石子及一顆白石子更有利，因為她得救的機會只有50%。運用創意思考與解方，她肯定不必被迫嫁給債主，又能讓父親的債務被免除。創意思考可能得出2種可能性：

1. 既然債主作弊，放進2顆黑色石子，那麼，在挑選石子前，女孩應該要求改變石子顏色相應的結果（亦即改為若選中的是黑色石子，債務免除，她也不必嫁給債主）。甚至，女孩也可以提議改由債主代替她去挑選錢袋裡的石子。

2. 女孩應該選擇一顆石子，然後故意掉下來，混在其他石子裡，然後查看錢袋裡剩下的那顆石子的顏色（就如同她在故事中採行的做法）。

最阻礙我們釋放創意思考能力的是哪些事情呢？答案在於，區別程序性反應及非程序性反應。

基本上，我們日常生活中的事務都屬於程序性反應，使我們不必深度思考就能行禮如儀，例如：去商店買東西、開車，或向他人打招呼說「嗨」時，預期對方會作出我們熟悉的反應。但是，當我們遭遇新情況，程序性反應不管用，就需要非程序性反應。

●本文摘自商業周刊出版之《練好邏輯的一堂課》