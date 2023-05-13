缺乏穿搭靈感？怎麼穿都差不多？12題「骨架診斷」找出你的穿衣風格！

文／二神弓子

什麼是骨架分析？

骨架分析依肌肉、脂肪的分佈，分為三種類型，能幫助我們找出適合的穿搭！

時報出版《骨架分析Ｘ基因色彩＝史上最強最美穿搭術（暢銷新裝版）》

藉由骨架分析，我們能從身體與生俱來的「質感」、「線條特色」，找出讓自己的體態最漂亮的設計與材質。分析結果分為「直筒型」、「波浪型」、「自然型」三種。與胖瘦、年齡、身高無關，每個人都能透過骨架分析，掌握適合自己的設計與材質，藉由時尚穿搭來提昇魅力。

選對「設計」與「材質」，每個人都能很美！

有些看起來很漂亮的衣服，穿在自己身上就顯得不美了，妳有過這樣的經驗嗎？這是因為沒有挑到適合自己體態的「設計」與「材質」。利用骨架分析，掌握「適合的款式」，就能提昇挑衣服的眼光，當個優雅的時尚美女。

骨架分析-診斷妳的骨架類型 回答以下12 道題目，在符合的選項內打勾吧。（多找幾位朋友、家人比較身體特徵，會更容易掌握。骨架類型與胖瘦無關。若真的很在意，不妨想成「當我是標準體型時」。） Q1.手（從手腕到手指）的大小特徵是？ a.跟身高和體型比起來偏小 b.跟身高和體型比起來大小剛剛好 c.真身高和體型比起來偏大 Q2.手指關節的大小是？ a.小 b.普通 c.大。通過第二關節的戒指能在手指根部轉圈 Q3.手腕的特徵是？ a.細細的，剖面接近圓形 b.寬而薄，剖面扁扁的 c.骨頭很明顯 Q4.手腕隆起處的骨頭特徵是？ a.很小，幾乎看不見 b.大小普通、看得見 c.非常突出或很大 Q5.手掌的特徵是？ a.手掌厚厚的 b.手掌薄薄的 c.不算厚，但手掌上的筋很明顯 Q6.頸部的特徵是？ a.感覺偏短 b.感覺偏長 c.粗粗的，筋很明顯 Q7.鎖骨的特徵是？ a.很小，幾乎看不見 b.細細的，看得見 c.很大，很清楚 Q8.大腿、小腿的特徵是？ a.大腿粗，小腿細又直 b.大腿細，小腿粗且容易向外彎 c.大腿無肉，小腿骨頭粗 Q9.膝蓋的特徵是？ a.小小的，不明顯 b.不會太大，也不會太小 c.大大的 Q10.身材整體的特徵是？ a.厚厚的，肉肉的 b.薄薄的，不夠前凸後翹 c.骨頭很明顯，沒什麼肉 Q11.腳的特徵是？ a.跟身高和體型比起來偏小 b.跟身高和體型比起來大小剛剛好 c.跟身高和體型比起來偏大 Q12.不適合的款式是？ a.穿布料偏軟的款式看起來會變胖 b.穿運動休閒風感覺土土的 c.穿合身的款式看起來很壯 分析結果：診斷下來，妳的a 、b 、c 哪一個數量最多呢？最多的就是妳的骨架類型。

時報出版《骨架分析Ｘ基因色彩＝史上最強最美穿搭術（暢銷新裝版）》

一、直筒型（Straight）：簡單大方的設計

身材立體迷人、帶有厚度的直筒型人，適合裝飾少、簡單大方的基本款。最好能挑布料有質感的款式，拉出筆直的線條，好讓身體看起來不顯胖。可搭配高雅大方的配件襯托魅力。

👚上衣：挑選胸前剪裁往下拉、讓頸部及胸口看起來清爽的款式。帶荷葉邊或其它裝飾的衣服容易令身體顯厚、顯胖。尺寸要挑不大不小剛剛好的。

○⋯ 基本款襯衫、夾克、V 領針織衫等。×⋯ 蓬蓬袖、一字領上衣等。

👖下著：圓裙顯胖，緊身褲又太肉。建議選不強調大腿、能顯露纖細小腿及臀部線條的窄裙或直筒褲。

○⋯直筒褲、窄裙等。×⋯圓裙、緊身褲等。

👉穿衣關鍵字：簡單、基本款、有質感、清爽。

二、波浪型（Wave）：華麗、輕柔的衣服

身材纖瘦的波浪型人，適合帶有裝飾、能增添份量的款式。選擇適合柔嫩膚質的輕柔布料，強調身體的曲線與腰身吧。波浪型人通常上半身單薄，下半身偏重，所以要以上半身為重心來打扮。

👚上衣：適合穿華麗、帶有荷葉邊等裝飾、具份量的款式，這樣上半身才不會空蕩蕩的。也適合多層次穿搭。

○⋯ 罩衫、針織外套、蓬蓬袖、一字領。×⋯ 襯衫、套頭、高領、運動休閒衫。

👖下著：下半身建議穿圓裙，看起來比較輕盈。膝下裙能讓腿看起來修長，視覺比例佳。褲子不適合寬鬆的款式，若要著褲裝，建議選讓下半身俐落的緊身褲。

○⋯ 迷你裙、百褶裙、繭型裙、老爺褲、緊身褲。×⋯及膝短褲、寬褲、及踝長裙。

👉穿衣關鍵字：華麗、輕柔、合身。

書名：《骨架分析Ｘ基因色彩＝史上最強最美穿搭術（暢銷新裝版）》 作者：二神弓子 出版社：時報出版 出版日期：2023年4月18日

三、自然型（Natural）：慵懶、休閒、不造作的服飾

骨感、苗條的自然型人，適合慵懶、休閒、輕鬆的服飾。寬鬆、不造作的穿搭，能醞釀出成熟的魅力。

👚上衣：適合頸部開口不大但版型寬鬆的款式。例如大一號的T-shirt、翻領毛衣，都是自然型人的首選。

○⋯ 襯衫、長版罩衫、運動休閒衫、套頭毛衣。×⋯蓬蓬袖、領口開太深的上衣

👖下著：適合大而寬鬆的版型，以及質感偏粗的款式。例如用大塊布料剪裁而成的及踝長裙、刷破的牛仔褲。

○⋯ 長裙、七分寬褲、工作褲。×⋯ 及膝短褲、短褲、蛋糕裙。

👉穿衣關鍵字：大一號、長版、寬鬆、休閒、自然。

●本文摘自時報出版之《骨架分析Ｘ基因色彩＝史上最強最美穿搭術（暢銷新裝版）》。