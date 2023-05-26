《不便利的便利店2》新開張！24小時亮燈的此處，是疲憊靈魂的安慰哨站

文／金浩然（김호연）

上班路上，善淑注意到好幾個人一直對她行注目禮，然後才意識到自己沒戴口罩。她趕緊回家，抓起掛在玄關旁的口罩戴上。明明已經掛在門邊提醒自己，卻還是好幾次忘了戴上口罩就出門……這該死的口罩，都這麼久了還是無法習慣。

口罩跟新冠疫情時代實在讓人難以適應。聽說人類是適應力超強的動物，但面對這次的狀況，號稱超強適應力的物種似乎也無計可施。疫苗沒太大的用處，有效的治療藥物也遲遲未能出現。新聞一直報導一些看也看不懂的怪名字，似乎是變異病毒之類的東西，說有什麼突破性感染，要大家繼續打疫苗。

因為病毒而動盪不安的世界，像善淑這樣的小市民完全跟不上世態變化，著實令她不知該如何是好。 從家裡走到便利商店不過五百公尺，卻讓善淑氣喘如牛。盛夏季節還非得戴口罩，簡直是叫人難以呼吸。對如今身材稍圓潤的善淑來說，出門這下成了一件很不便的事。她現在甚至開始羨慕起不必戴口罩就能出門散步的兩隻小狗。話說回來，她今天得上班到晚上，真不知道有沒有空帶這兩個小傢伙出門散步。

叮鈴，善淑推開店門入內，門上還貼著活動宣傳單、徵人公告以及入內請配戴口罩的告示。幸好，善淑任職的這間ALWAYS便利店裡頭有空調，十分涼爽，她也因此鬆了口氣。待在這間便利店內，能讓她獲得過去經營小酒館、小吃店時所沒有的自在感。每每想到這件事，她就不禁露出微笑。

為什麼會這樣呢？是因為這工作做很久了？是因為習慣這環境了？應該是因為當上店長了吧？當老闆的必須承擔營收和經營的壓力；當兼職人員則要面對薪水太少、隨時可能被開除的不穩定性；至於店長雖然要承擔一些責任，卻不像老闆那麼辛苦，薪水又比兼職人員多，工作也更加穩定一些。 最重要的是，善淑在這裡工作了很久，而這還是青坡洞唯一一間ALWAYS便利店！

如今其他品牌的連鎖便利店都不約而同地四處展店，在各大社區裡激烈競爭，只有ALWAYS便利店的數量一直減少。今年初，淑大正門口的分店收掉之後，這裡就成了青坡洞唯一的ALWAYS便利店。 可是店裡的營收有因此變好嗎？別做夢了。隨著市占率逐漸下滑、總公司在業界的力量逐漸式微，加盟店又怎麼可能好到哪去？那些勢力龐大的連鎖便利店，現在紛紛推出更多活動商品、更便宜的自有品牌，只有ALWAYS便利店連特價啤酒的品項都越來越少。善淑任職的這間店，前陣子甚至徹底失去了一名熱愛「四罐啤酒一萬韓元」活動的常客。那名客人每天下班都會進來買四罐啤酒配下酒菜，還會買快到期的三明治或漢堡等鮮食來果腹，是位相當特別的客人。某天，他突然說要找有麵粉公司商標、鞋油公司商標的啤酒，最後又問有沒有海螺公司商標的啤酒。善淑根本不知道有這些東西，就算知道也沒空去進貨，只能一臉茫然地拚命搖頭。最後客人只留下一句「真可惜啊」便離開了，之後再也沒來過。這讓善淑開始煩惱，是不是要開始訂購這些特殊商標的啤酒？她心想，得回家去問問兒子。

「那些啤酒都很特別啊，還可以上傳到社群炫耀，而且也挺好喝的。」

「你喝過嗎？」

「媽，我是燒酒派啦，不愛啤酒。不過那種東西也只有一開始受歡迎而已，很快就沒人要買了，妳別擔心。」

兒子的話讓善淑感到安慰。雖然無法滿足那名熱愛啤酒的男子，但這世上哪可能事事稱心如意呢？誰不是欠這少那的，想盡辦法撐過每一天。而且這間便利店本來就是以不便利聞名的嘛，還想怎樣呢？堅持不便利，是種一路走來，始終如一的精神！善淑決定，與其擔心是不是要進些她不懂的商品，倒不如更用心服務每一天來消費的客人。

也許是因為為這間店奉獻了很多，以致她非常喜歡這間店。這裡就像她的人生，充滿了不足與匱乏，在艱困環境中苦苦掙扎，即使不斷虧損也要努力堅持下去，簡直就像小市民吳善淑生命歷程的寫照。 在她清點完大夜班交接的現金，打算正式開始一天的工作時，穿著短袖的大夜班店員老郭一邊脫下背心一邊朝她走來。老郭的臉上瀰漫著口罩也遮不住的疲憊，眼中還帶著一絲尷尬。這實在不像平時面無表情的老郭，讓善淑不禁有些緊張。

「店長，我可以跟妳聊一下嗎？」

平時跟老郭搭話，他都只是簡短回答，善淑甚至一度懷疑是不是口罩封印了他說話的能力。真沒想到今日他主動提議要聊聊，但似乎不用聽也能猜到他要說什麼。善淑努力忽視那不祥的預感，直盯著老郭看。

「好，請說吧。」

「很不好意思……我可能只能再做一星期……就是只能做到下週四了。」

果然，該來的還是來了。從他幾天前說要休假一天時，善淑就有預感了。

「郭先生，你找到新工作了嗎？」

善淑發自內心詢問。老郭過去這一年多來都是擔任大夜班店員，但他已經有點年紀，工作能力又不是非常好，實在讓人擔心他能否勝任別的工作。現在他交接時，清點現金的金額就經常出錯，也老是記不清楚每個月更替的店頭活動，而且都做了一年多，還是很不熟悉收銀機的附加功能。他唯一擅長的是抓小偷。任職於便利店期間，他就逮到客人順手牽羊三次，這樣的好眼力確實能證明他曾經當過刑警。

「是啊，我在外縣市找到一個大樓警衛的工作，就決定搬去那邊了。」

「哪裡啊？」

「光州，也是我的故鄉。」

「所以是透過熟人找到的工作囉？」

「休假那天我回老家去參加喪禮，當天跟好久不見的老朋友碰了個面，有個朋友說他有一棟大樓，正好要找新的警衛，又聽說我在首爾的便利店上班，就要我乾脆去他那工作，也趁這個機會搬回老家住。我想了一下，就決定要離開首爾到那邊生活了。只是那邊要我下禮拜就過去上班，所以……這麼臨時，真的很抱歉。」

比起臨時提離職，更讓善淑難過的是，她沒想到老郭這人竟然有辦法一口氣說這麼多話。這些木訥的男人，平時要他們多說幾句話時都沉默不語，還老是鬧出一堆解不開的誤會。老郭也是名木訥的男人，沒有太多閒聊的機會，以致善淑與他的關係始終不怎麼親近。另外還有一個在便利店上晚班的鄭先生，他四個月前到職，邊打工邊等兵單。鄭先生沉默寡言，有如一尊不會說話的石佛，對什麼事情都沒有太大的反應。相較之下，五十多歲的善淑話多又容易激動，對那兩人來說，善淑反倒不是什麼好相處的對象。

「不需要抱歉啦，但我得趕快找人了，我會先跟老闆說一下再貼徵人公告。」

「要勞煩妳費心了。」

老郭鄭重向善淑鞠了個躬，便轉身離開店內。

徵人，徵求人手，善淑必須再度面臨便利店店長最大的煩惱。現在已經要徵週末工讀了，又還得再找平日的大夜班，實在讓她頭痛，也讓她原本充滿活力的一天蒙上一層陰影。

早上到中午時段，善淑一邊接待客人，一邊趁空檔確認商品的有效期限、補足架上缺少的商品，再點收進貨的鮮食並放到架上陳列。她用剛剛過有效期限的三明治和牛奶解決午餐，回神一看發現都到下午一點了，這時間老闆應該已經醒了。

善淑拿出自己的智慧型手機，從最近的通話紀錄中找出寫有「暎淑姐兒子」的電話號碼，並按下撥號。她一直沒把通訊錄裡的名字改成「姜老闆」，只要跟這傢伙有關的事情，她實在不想浪費任何一絲力氣處理。

電話沒有馬上接通，這讓善淑很不耐煩。她耐著性子又等了一下，就在快轉進語音信箱時，電話終於接通。

「怎麼了？找到週末的工讀生了嗎？」

「不是，是郭先生說要辭職。」

善淑以為老闆聽到這句話會先嘆氣，沒想到他竟然沒好氣地說：

「他要多少？那老頭子就是不願意自己來跟我說嗎？真的是……」

「什麼？他只是說他要辭職──」

「唉唷，阿姨，那是要我幫他加薪的意思啦。他肯定是覺得自己都做超過一年了，時薪卻都還沒有調漲，他是想用這種方式抗議啦。只要幫他加薪，他肯定會繼續做下去。」

「不是，他說在老家光州找到一份大樓警衛的工作，對方要他趕快過去上班。」

「他這劇本編得很完整喔，阿姨妳太容易被騙啦。我會再打電話跟郭先生說，就先這樣吧。」

善淑還想說點什麼，但姜老闆已經掛上電話。姜老闆聽起來像是還沒睡醒，再加上絲毫沒把善淑跟郭先生當一回事的發言，都讓善淑很不滿意。郭先生提離職時看起來很認真，但姜老闆憑什麼認為郭先生是耍手段想加薪？他到底都是怎麼看人的？真是讓人失望到了極點！

姜老闆，暎淑姐的兒子，也叫做岷植。

善淑第一次見到暎淑姐這個吊兒郎當的兒子是在教會，當時岷植才三十多歲且相當自以為是。雖然目中無人，但當時的他仍積極經營自己的事業，實在沒料到他最後竟會變成這麼好吃懶做。

如今最大的困擾是，這傢伙成了善淑的老闆，也就是實際經營這間便利店的人。

更可惜的是，他只關心營收，對如何經營便利店一竅不通，甚至完全不為店內的事負任何責任，既不想訂貨，也不想管理員工，一心認定老闆只管收錢，這類瑣事應該交給底下的人負責。於是他升善淑當店長，把這些他口中的雜事交給善淑處理。岷植告訴善淑，便利店就是一種擺好商品、招募好員工，就能自動賺錢的行業，要她想辦法讓這間店能自主運轉就好。但另一方面，他又藉口店的營收不佳，不肯替善淑加薪。所以善淑的月薪只比純兼職時期多了四十萬韓元，卻要多承擔訂貨、管理員工等沉重的業務。

善淑無法拒絕這些安排的理由只有一個，那就是暎淑姐。她還記得暎淑姐曾握著她的手，誠懇地說要把這間店跟岷植都託付給她。

今天晚班的鄭先生休假，善淑沒找到人來代班，只能自己上陣頂替。夜幕低垂，開始有下班的客人順道來到店內消費。從早工作到晚，善淑感到一陣疲憊湧現，無奈之下只好灌了兩瓶她平時不太喜歡喝的能量飲料提神。

就在這時，老郭推門走了進來。善淑抬眼看了看時鐘，發現老郭比平時早了兩小時來上班。老郭說他知道鄭先生今天休假，覺得應該要早點來交班，好讓善淑能早點回家休息。

善淑有些感動，卻又有些不是滋味。既然都有了這個想法，幹麼不主動告訴善淑呢？善淑覺得，老郭如果能多聊聊天、說說笑笑那一定很好……他這麼木訥寡言，肯定連家人都覺得相處起來很鬱悶。一想到這裡，善淑又想起自己那早已離家出走的老公，忍不住嘆了口氣。這些男人真是可惡。

每到這種時候，善淑便會想起那像隻像黃金獵犬的高大男人。仔細想想，在這群男人之中，他已經算是不錯了。那人本來是這間店的大夜班店員，新冠肺炎疫情爆發後沒多久就離職。他如今人在哪呢？過得還好嗎？善淑短暫陷入沉思，但是沒多久便因為積了一天的疲勞與飢餓感而放棄思考，決定趕快回家。

「對了，姜老闆答應讓我離職了。」

見善淑脫下店員的制服背心走出倉庫，老郭隨即開口。善淑這才想起白天的事，她一臉好奇地湊到老郭身旁。

「姜老闆跟你怎麼說？他說要幫你加薪，叫你不要走嗎？」

「對，所以我就跟他說，如果給我時薪五萬我才要留下來。」

「然後他怎麼說？」

「他就說這段時間謝謝我了，還說以後不要再見了。」

「哎呀，這傢伙也太沒幽默感。」

「沒關係啦，他的個性就是這樣，這種事也不是第一次發生了。記得我說要來這間店上班的時候，他也是這樣叫我不准來。」

善淑能感覺到老郭在說這段話的時候，口罩底下的嘴角正微微揚起。

這樣一來，找大夜班的事就迫在眉睫了。善淑放下手上的環保袋，要老郭從櫃檯出來，然後她自己走進櫃檯裡打開電腦，連上尋找兼職人員專用的求職網站刊登徵才資訊，然後將ALWAYS便利店專用的徵人公告列印出來，用原子筆填寫後，再拿透明膠帶貼在公告紙上。然後，她轉身對老郭說：

「今天真的好累，謝謝你提早來交班。」

「別這麼說，臨時提離職，我是真的覺得很抱歉。」

老郭用眼神向她示意，善淑則點了個頭回應。 推開玻璃門走到店外，善淑把剛才印出來的大夜班徵人公告貼在週末兼職徵人公告旁。真是的，竟連徵人公告都搞成買一送一。一口氣徵這麼多人，善淑實在很擔心人們會認為這間店給兼職人員的待遇很差。

●本文摘自寂寞／圓神出版之《不便利的便利店2》。