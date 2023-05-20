《星雲大師的身教與言教》每個人和師父都有特殊的因緣

星雲大師是當代佛教重要人物，今年2月圓寂。（圖∕本報系資料照。）

文／依空法師・佛光山文化院院長

緣起

師父圓寂了，如夢如幻，那麼不真實，但是他真的走了！

二○二三年二月五日，上午九點，我和師兄慈莊法師，還有覺培法師三人，到長庚醫院加護病房去探望師父。師父意識清楚，聽到我們的聲音，眼睛睜開，口不能語，手不斷向空中抓取，好似要叮囑什麼？事先告訴自己不能哭，不聽話的眼淚已潸然如雨下。這一見，是五十年師徒的最後一面，要再相見，要等待阿僧祇劫的殊勝因緣。

下午四點多，師父坐著車回到了佛光山開山寮。下午五點，同行的醫生告訴我們：「師父圓寂了！」早在十年前，您發表了〈真誠的告白〉，就告訴我們說：「我準備好了，你們準備好了嗎？」我們永遠也無法準備好接受這天的到來。您像熟睡般端坐在舍利龕中，就像您平時倚靠在椅子上假寐一樣安詳。當圓形的頂蓋嵌合桶身時，我驀然驚覺從此再也無法面對面向您請益，因為您已證入無餘涅槃的甚深禪定之中。

於是各界的讚頌、緬懷、追思如潮水般湧來，文化界以專書來報導您的菩薩行誼。三月十一日，和您有三十多年情誼的方外知交高希均教授、王力行發行人，率領遠見天下集團的同仁，為您舉辦了「星雲大師的光輝紀念茶會」，邀請了趙怡總會長、沈春華真善美媒體得獎人，以及弟子依空、滿謙、覺培我們三人，從不同角度來話說師父的種種。高教授甚有「遠見」，要我們把語言的敘述，轉化成文字的記錄，以享十方的讀者親炙師父的身教與言教。

師父一向教導我們要集體創作，況且三月十四日，我們即將有羅馬梵諦岡之行，心保和尚將率領大家去進行佛教與天主教的宗教交流。面對《遠見》三月底的截稿日期，一個人在時間如此緊迫、行程如此緊湊，主要是師父的成就貢獻是多方面的，如果靠一個人來撰寫師父的一生，實在如以蠡測海，無法觀其全貌。我們決定邀請佛光山五大洲的眾弟子，和師父各有獨一無二的因緣，而且必須是快筆的人來撰稿，以解燃眉之急。隨緣地邀請了三十人，每個人都放下手邊的繁重工作，從歐洲、加拿大、印度、日本、馬來西亞、菲律賓、大陸、台灣等各地，如期地交稿。更有人躺在醫院動手術，忍著傷口的痛奮筆疾書，只為了表達對師父的深深孺慕之情！

三十人，不是特定的數字，佛光山一千多位弟子，每個人和師父都有特殊的因緣，每個人一定私藏有許多和師父的精采公案和故事。希望這本書能夠拋磚引玉，今後能夠有更多闡述師父的書籍出版。這本書倉促之間完成，不管文采如何，每個人都「人真、情真、文真」，真摯真誠地呈現一位大師的偉大典範！是為序！

●本文摘選自天下文化出版之《星雲大師的身教與言教》，未經同意禁止轉載。