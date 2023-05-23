邪惡是與生俱來的嗎？不要恨你的敵人， 那會影響你的判斷

文／蔡榮裕（精神科醫師）

不要恨你的敵人， 那會影響你的判斷

電影《教父》裡，教父對兒子說：不要恨你的敵人，那會影響你的判斷。那麼邪惡是什麼，是你的敵人嗎？如果是，你如何對待這位敵人呢？不過邪惡代表的範圍相當廣泛，論述時是不太容易聚焦。但我同意本書作者所說，邪惡這詞是值得也需要多認識它，並由此來認識人是什麼。雖然人不會只有邪惡這項人性，或如文中所說：也有人認為邪惡不是人性的必然成份，是後來的社會環境因子的產物。

莎士比亞在他的《理查三世》裡，描繪理查四世出生時就其貌不揚，他覺得自己有資格在後來的人生，要討回的一定得比他失去的還要來得多更多（確實，身為國王本來就能做任何事，包括他人的生死大事）。但是觀眾看戲時，卻可能會同情他的遭遇，而覺得他的邪惡（如果可以這麼形容的話）可能好像有些理由？但這只是戲又不是真的，那麼在觀眾的心裡，什麼才是真的呢？

我曾在松德院區任職三十多年的精神科醫師；長年以精神分析做為觀察、思維和技術的心理工作生涯外，我在精神科教學醫院的日常工作，以及對於在監獄處理性侵者的心理工作者的督導討論，或晚近的成癮防治示範中心的個案督導經驗，都在在讓我愈是覺得所知仍然有限，雖然並非一無所知，但總覺得有著未知讓目前很多困難依舊難以預期結果。

萊儂．科貝特以「邪惡」為名，網羅並整理了很多文獻資料，加上以身為榮格分析師的經驗做基礎，他把張羅來的這些文字大軍，編織成可以閱讀也值得閱讀的內容。作者同時也深入探索邪惡龐大複雜的概念，其系統的整理有助對這個主題有興趣的人理解這些概念，並成為大家可以運用到的工作元素。作者所涉及的層面很廣闊，我相信不同讀者可以從去獲取各自想要進一步伸展的出發點。

作者從宗教、神學、哲學、社會學、心理學等理論集結了各家論述壯盛了顯示「邪惡」的定義是如此廣；它是一種態度、一種想法、一種欲望、或一種行動。它們也可能涉及兩方合意下的行動，但可能被另某人定義為邪惡的。大家可以想像，從一個惡念頭到另一個行動傷害了他人，在我們的歷史裡，可能都曾被或持續被當做是邪惡的，那麼面對這麼廣泛的定義下，「邪惡」這詞要如何走下去而仍會被人們關注呢？我們在書中看見萊儂．科貝特也討論了漢娜．鄂蘭的「平庸的邪惡」這個概念，並說明這概念有所不足的地方，對此我是深有同感。因為在臨床和日常可以觀察得到、且可能更常見的，是理想者以理想為名所帶來的對他人的侵犯。我們也可以觀察到有某些理想者所堅持的理想並非透過準備克服萬難的現實來成功實踐，而只是把成功放在作為理想者自居的攻擊武器。

如果用這來說明納粹的事件，也會是另一個更為重要的觀點，不然如果以「平庸的邪惡」來看，就大致是停頓了，而不是進一步探索某些以過於理想為名所可能帶來的惡運。畢竟以「平庸」為名難以號召他人，但以理想為名才更有號召力，而且以理想為名時，很難以現實來批評理想，因為那只會灌溉更多的能量給那些具有破壞力的理想，讓理想再反轉變成邪惡力道。如果仔細觀察目前網路的認知戰（其實是心理戰）的心理基礎之一，其本質就是召喚出那些無法實現、且極緻高超的理想性，並變成大家覺得理所當然地攻擊不夠理想的他人之基礎。

萊儂．科貝特在第五章中，專程討論了佛洛伊德以降精神分析的看法，引述了不少重要的論點，這些都可以做為有興趣者的起點。由於「邪惡」的概念含括不同精神分析者的理念，因此在實踐上、他們之間在技術上的不同做法，就需要有興趣者再進一步的摸索了。

對於邪惡的「已知之明」和「未知之暗」，我僅以比昂的「未知」做出發，和有著先備已知的知識做起點，但兩者並不衝突，而且可能都需要在自己的基礎上堅信不移，但這種「不移」也包括同時吸納更多新的想法。只是一是往「未知的暗」做著觀察和等待，另一是在已知架構上，以運用實作已有的顯明知識為方向，但這兩者在現實上如同有父有母，能有的話都是需要的。最後僅以一個很挑戰的命題來思索和討論「自殺是邪惡的嗎？」，或者如果有人想著「我死了，但要讓你後悔一輩子！」這又是什麼意思？這算邪惡嗎？

●本文摘選自心靈工坊出版之《理解邪惡：從深度心理學深入解析邪惡的本質》推薦序。