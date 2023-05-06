結合《一級玩家》末日危機與機器人的科幻故事 反思AI辦不到的事

文／吳在媖（兒童文學作家）

奇蹟，來自於科技，還是來自於人心？

科技在人類每天的生活場景中，占據愈來愈多的比例。不斷推陳出新的科技產品，在家庭、辦公場所及公眾領域中，協助人類的生活更便利。每隔一段日子，我們之前才大為驚嘆的家電用品或運輸工具的改革，便成為我們每天習以為常的生活科技。

這幾年關於科技介入人類生活、影響人類生命走向的小說比以往更多，可見人類與科技會如何走向未來，是許多作家與讀者都關心的事情。

《奇蹟機器狗》是威爾．麥金塔許在寫了好幾本科幻小說後，為少年寫的第一部科幻小說。故事敘述在未來世界，機器人普遍存在的時代，一對十三歲的雙胞胎兄妹威克與塔拉，在爸爸落跑、媽媽意外過世、叔叔嬸嬸說養不起他們之後，流落街頭，在垃圾堆裡撿拾物品，掙扎努力活下去的故事。

威克有氣喘，塔拉有自閉症，十三歲的他們，沒有積蓄、無家可歸，還要隨時面對其他較年長街頭混混的欺凌，生活簡直要過不下去。兄妹倆靠著塔拉的電子天分，組合垃圾堆裡有用的電子零件，製造機器人或機器寵物來賣錢。

有一天塔拉在垃圾堆裡找到一個詭異特殊值得研究的晶片，塔拉把晶片裝在她組裝的機器狗黛西身上，黛西從此有了修復自己、改良自己的功能！這讓黛西的功能一直進步，引起兩位不懷好意的大人注意，他們把威克與塔拉帶去艾爾巴小姐的工廠，強迫他們違法工作，黛西想辦法把他們救了出來。

威克與塔拉發現黛西愈來愈不可思議，不僅像人類一樣思考，還可以領導，艾爾巴小姐跟手下想搶走黛西，掙扎打鬥中，黛西跌入河水，威克與塔拉失去了生命重要的依靠。

威克與塔拉後來與黛西重逢了嗎？還是少年的他們，能反擊艾爾巴小姐與她手下的護衛犬嗎？

在電子產品充斥的時代，少年們沒有父母、沒有金錢、面對迫害，是否能靠自己活下去？現代的大人都知道，生長在科技時代的孩子靠自己摸索，就會使用電子產品，所以，這樣的故事在未來很可能成為事實：年輕的一代，靠著對電子產品的摸索與使用，從廢棄電子產品中，製造出新的科技。

書名：《奇蹟機器狗》 作者：威爾‧麥金塔許（Will Mcintosh） 譯者：陳芙陽 出版社：小麥田出版／城邦文化 出版時間：2023年04月29日

「科技始終來自於人性」是我們常聽到的廣告詞，作者對此做了很深的思考，我們在故事裡看到機器狗成為攻擊他人的可怕武器，也能成為保護人類的防護力。「科技」會為我們帶來幸福，還是帶來更多的垃圾與威脅，其實關鍵點在「是什麼樣的人掌握科技」！

這是一個細思極恐的重大議題，是人類在面對科技日新月異的當下，迫切面對的課題。在科技力量一直前進發展的時代，人類很容易迷失自己。下一代能否回到本心、保有純粹的人性，將決定科技在未來成為世界級的災難，還是為人類帶來現在還無法想像的幸福。

未來機器人與機器狗將往哪個方向發展呢？是殺人利器、軍事武器？還是病人的看護、老人的陪伴、小孩的護衛？視障的導航犬、腦性麻痺的行動車？

助人還是害人，端看製造者與使用者的心性與品性。

科技變化太快速，我們得保持初心，人類的未來世界才可能出現真正的奇蹟。

●本文摘自小麥田出版之新書《奇蹟機器狗》。