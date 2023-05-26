《好想消失的日子》用我的孤獨，安慰你的孤獨。
文∕金鎮率
今天，好想消失得無影無蹤。
到底要怎麼才能解開這種扭在一起的心情呢？
〈不拚命也無妨〉
不用苦惱要穿什麼衣服，每天只要穿一樣的制服就好；
按照訂好的課表讀書，然後盡情享受比什麼都寶貴的下課時間；
一結束晚自習，便無憂無慮地像擁有全世界般的那段時期。
為了一題五分的數學題，嚎啕大哭得彷彿世界末日降臨；
為了和朋友的小口角，苦惱得頭痛欲裂，
甚至因為不想碰見對方，故意繞遠路，避開平常一起走回家的路。
現在回想起來，明明只是一些雞毛蒜皮的小事，
自己卻實在地為了功課、考試、與朋友爭執，而感到難過、絕望。
隨著年齡的數字逐年增長，
自己能承受的人生考試範圍，
也在不知不覺間變得極廣。
當時的我，卻從不知道，
今天的我，竟會為了生活費、對未來的徬徨、日益減弱的體力⋯⋯
探頭探腦地偷瞄那些曾被自己嘲笑「全是商業手法」的健康食品。
現在我所煩惱的，是值幾分的考題？
置身十年前的大小煩惱，卻變得一文不值的此時此刻，
十年後的我，或許也會覺得現在的煩惱，不過只是漫長人生中的一個小點。
已經走過這段路的大人，看似不經意的安慰，反而成了比什麼都偉大的慰藉。
〈渴盼依靠〉
好想隨便抓個人，靠在對方身上，稍微喘口氣。
就算是一隻路過腳邊的小狗，
只要牠願意靜靜待在我身旁，也足以成為慰藉。
可是，唯一能依靠的地方，卻是一堵冰冷的牆。
〈面無表情〉
因為不想受傷，
因為不想吃虧，
因為不想被利用，
所以築起防禦高牆。
每次因為「人」而受傷時，我總是想：
「明明一天到晚被騙，為什麼我仍然選擇相信？
真希望自己擁有鋼鐵心，無論發生什麼事，都能無動於衷。」
然而，卻在忽然瞥見鏡子裡自己的模樣時，嚇了一跳。
我終於，
變成了什麼也感覺不到的一道牆。
●本文摘自大田出版之《好想消失的日子（新增彩蛋版）》。
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