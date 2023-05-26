《好想消失的日子》用我的孤獨，安慰你的孤獨。

文∕金鎮率

今天，好想消失得無影無蹤。

到底要怎麼才能解開這種扭在一起的心情呢？

〈不拚命也無妨〉

不用苦惱要穿什麼衣服，每天只要穿一樣的制服就好；

按照訂好的課表讀書，然後盡情享受比什麼都寶貴的下課時間；

一結束晚自習，便無憂無慮地像擁有全世界般的那段時期。

為了一題五分的數學題，嚎啕大哭得彷彿世界末日降臨；

為了和朋友的小口角，苦惱得頭痛欲裂，

甚至因為不想碰見對方，故意繞遠路，避開平常一起走回家的路。

現在回想起來，明明只是一些雞毛蒜皮的小事，

自己卻實在地為了功課、考試、與朋友爭執，而感到難過、絕望。

隨著年齡的數字逐年增長，

自己能承受的人生考試範圍， 書名：《好想消失的日子（新增彩蛋版）》

作者：金鎮率

出版社：大田出版

出版時間：2023年6月1日

也在不知不覺間變得極廣。

當時的我，卻從不知道，

今天的我，竟會為了生活費、對未來的徬徨、日益減弱的體力⋯⋯

探頭探腦地偷瞄那些曾被自己嘲笑「全是商業手法」的健康食品。

現在我所煩惱的，是值幾分的考題？

置身十年前的大小煩惱，卻變得一文不值的此時此刻，

十年後的我，或許也會覺得現在的煩惱，不過只是漫長人生中的一個小點。

已經走過這段路的大人，看似不經意的安慰，反而成了比什麼都偉大的慰藉。

〈渴盼依靠〉

好想隨便抓個人，靠在對方身上，稍微喘口氣。

就算是一隻路過腳邊的小狗，

只要牠願意靜靜待在我身旁，也足以成為慰藉。

可是，唯一能依靠的地方，卻是一堵冰冷的牆。

〈渴盼依靠〉插圖

〈面無表情〉

因為不想受傷，

因為不想吃虧，

因為不想被利用，

所以築起防禦高牆。

每次因為「人」而受傷時，我總是想：

「明明一天到晚被騙，為什麼我仍然選擇相信？

真希望自己擁有鋼鐵心，無論發生什麼事，都能無動於衷。」

然而，卻在忽然瞥見鏡子裡自己的模樣時，嚇了一跳。

我終於，

變成了什麼也感覺不到的一道牆。

〈面無表情〉插圖

●本文摘自大田出版之《好想消失的日子（新增彩蛋版）》。