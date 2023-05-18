在家工作難專心？3步驟改變WFH場所，享受效率每一天！

文∕安娜．牛頓

鑑於不用通勤上班的人數正在增加，工作安排也愈趨彈性，我覺得，我會給予全職或是偶爾在家工作的人多些認同與肯定。我曾任職於新創公司兩年多，過去我實在無法相信可以在工作時穿著浴袍跳起狐步舞，況且，又有誰會在乎我在早上七點打開筆電，然後過了十二個小時才關機呢。我沒穿條像樣的褲子就能上工欸！在家工作並當起個體經營戶真的很妙，它就像鬆緊帶，可彈性調整，只不過少了耶誕派對或是職場上的社交活動；它更像過起一種人人覺得你二十四小時都有空，然後只要放假就想跟你碰面的生活。

這麼說吧，我曾經有段時間很迷傑瑞米・凱爾（Jeremy Kyle）的脫口秀，不但節目看個沒完、餅乾吃個不停，還得用力回想「上次出門究竟是什麼時候？」，結果整個人變得腦霧、臃腫，邋遢到非得好好洗個澡不可。這一點都不好玩，也不特別振奮人心。無論在哪裡工作，我們全都會面臨肚子大到彷彿吞下了整個哈密瓜、就是想看《今晨訪談》（This Morning）裡的荷莉和菲力普（Holly and Phil）都在探討些什麼稀奇古怪的主題，然後不去理會待辦事項逐步增加的日子—只不過這些狀況越少，才對我們越好。

我已在家工作約莫七年之久，以下是我的三大黃金法則：

一、別肖想在白天打開電視。離遙控器遠點兒。

二、利用在家時攝取適當的食物、補充營養， 而不是吃了好幾包餅乾就了事。

讓我告訴各位，這麼做是很吸引人， 我自己就有不少嗑掉整包波旁巧克力夾心餅乾（Bourbon）當作午餐的經驗，但若要養成良好的習慣，便請確保一開始就不買餅乾，而只在櫥櫃裡塞滿大量富含營養的食物。我是個嘴巴停不下來的人，所以，請轉而確保我在早上十一點、下午兩點、下午三點和下午四點都有手工點心可吃就行了。我愛點心。

三、天天出門。沒有藉口。即便只在街區附近散步也好。這真會對身心帶來奇效，也有助於打通你感到堵塞了的創意動脈。

發揮作用

好了，不論在家工作或在辦公室工作，你仍然都在某處工作。沒錯，人人怎麼布置工作場所各有不同，但無論你在哪裡布置、布置成怎樣，有些原則將有助於你順利進入工作狀態。你還可以調整這些訣竅，好為你所用。

■ 安全至上

我知道，我聽上去像是正在做一場無聊的健康暨安全簡報，但坐得舒服可是關鍵。你知道那張人體筆直坐著，同時目光與電腦螢幕平行的示意圖嗎？這樣就對了，你的脊椎將來會感謝你的。因此，無論你在做什麼、坐在哪裡，只要確保舒適，不會抽筋，且有個像樣的護腰予以撐托就行了；此外，也請設好螢幕亮度，最好別超過百分之七十五。

在家：你若做不到每半小時，至少確保每小時離開筆電一下，休息五分鐘。我喜歡在「需要筆電的工作」和「不需筆電的工作」之間切換，唯恐自己一整天下來，除了螢幕啥都沒看就要睡了。

在辦公室：大家都很擅長定期開會。你們得要見到其他人欸！請利用這段時間抽離螢幕，而且可能的話，拿起紙筆做筆記，好藉機避開螢幕上刺眼的光。

■ 明智善用午休

我任職於零售業時，午休是很寶貴的，因為，第一，那是休息時間；第二，那意味著我能從購物中心外的廂型車買片披薩來吃。如今，我們因為待辦事項增加、時間不足，往往都會快速省略午休。好了，我並不是建議大家要在午休煮出三菜一湯，而是要強調午休值得細細品嘗，它既然有個「休」字、代表「休息」，大家就別把這段時間浪費在辦公桌前。

在家：不論你在哪裡工作，走開一下，即便只是離開辦公椅、坐在客廳的扶手椅也好，變換環境有助於區隔時間。同時，也請自制，別去吃些劣質且讓你半小時就餓了的東西。你問起我前晚的剩菜？讚喔。

在辦公室：同理，離開辦公桌，並善用你可使用的職員休息區。進食時，克制不去查看公務電郵，但你若真在大快朵頤時拿起手機滑上滑下，便請把握時間向親友更新近況，而別用在商務對話。自備午餐經濟實惠，但你若時間充裕，即使不用買點吃的，也可外出走動十分鐘，讓骨頭攝取些維生素D，並讓肺部呼吸新鮮空氣。

■ 別和身體過不去

你在工作時，除了遞送辭呈，最讓你心跳加速的事情之一，就是請病假了吧，而且這還常常無法如願。但別和身體過不去。頂著感冒或不適完成待辦事項意味著你並沒有賦予身體所需的休息，同時，你處理手上的工作也遠達不到你一般的水準。

在家：你若是個體經營戶，因生病休假一天常會令你左右為難，不過，明白且說服自己接受「你不論需要多久才能康復都要毅然決然『下線』」是很重要的。我們都會生病，而且病了就得休息，所以，把筆電放到一邊，善待自己，並做你的身體正要你去做的事吧—關機。

在辦公室：沒人會喜歡朝九晚五坐在一堆病毒旁邊，所以，盡快讓你的上司知道你人不舒服，然後不是出於病得不輕而得請假休息，就是出於自己決定仍得工作，但因每十分鐘就打一次噴嚏、不想傳染給同事而與公司協商居家辦公。同事們會感謝你的。

■ 同事群

同事有點像是買樂透彩，你不是遇到「你和他都辭職十年了依然交好」的那種，就是「話不投機半句多」的那種，但不論如何，你們仍是同事，而且相信我，你若在家上班，最後甚至還會想念那些自己過去往往刻意錯開用餐時段以免碰上的人。所以，尊重同事，與其建立人際關係，而且整天下來，他們是你生活中唯一確切明白你在工作上經歷了什麼的人。你們可是在同一條船上呢！所以，請致力於適應新的環境，然後融入這個團隊吧。

在家：除非你把客戶和會計師都算進來，否則自由工作者的同事實在很少。不過，你很可能會在當地碰上類似的同行—所以，主動建立關係吧！查看當地團體的臉書，或是使用Bumble Bizz 之類的APP相互交流、彼此連結。建立起大家都能互相支援、提供建議並舉辦耶誕派對的同事群，這麼一來，到了過節前夕，史上最慘的宿醉鐵定少不了你。

在辦公室：團隊工作中有很大一部分在於「意見回饋」，所以，當你給出回饋，請有理有據、保持平靜，而當你接獲回饋，也請勿失態、莊重自持，並在必要時運用回饋，以調整相關做法。一如和朋友相處，當工作夥伴幫了你的忙，請向他們表達謝意；人人都愛收到作為午餐的蛋糕，或是致謝的小卡。

■ 一天結束時

不論你工作場所的格局為何，一天的結束就得是一天的結束。如今，在我們一整天工作下來，業務不但會稀稀落落地出現，還會經常發現自己一醒來就在查看收件匣，到了睡前也還在回覆收件匣裡最後的那幾封信。我們得要停下來啊！一下班就跳脫自己的角色對大家有益，人人都該身體力行才是。 書名：《質感生活編輯術》

作者：安娜．牛頓

出版社：大田出版

出版時間：2023年3月12日

在家：可以的話，請固定在某間房裡工作，因為這讓你得以選擇在一天結束時就把門給關上。若辦不到，退一步在家裡擁有一處專心工作的地點也行；任何一個你能擺入辦公桌的角落，還是說，你能把廚房餐桌的一角轉變成一處舒適的工作場所都好。一天結束時就收拾乾淨，以防你還想再回一封電郵就好。倘若以上這兩個點子都不怎麼吸引人，那麼，你只要踏出家門，把自己安置在當地的咖啡廳、圖書館，或是加入共同的工作空間、可在裡面經常使用共享辦公桌，抑或付費租用專屬辦公桌，就能在一天結束時隔絕所有的待辦事項，而且這麼一來，成本都要比承租個人辦公室來得低廉。

在辦公室：傳統上，你是要在辦公桌前完成工作，然後在一天結束、可以離開時才打卡下班。但現在未必如此：如今，我看過我的朋友都是怎麼把工作帶回家、繼續加班的。

你若要在特定日期前完成工作，或正忙得不可開交以致你認為花上一個週末馬不停蹄地工作將會舒緩壓力，這些我都懂；只不過，藉由週末時不帶公務筆電回家、下班後就把公務手機關機（可能的話），並在每每外出時善用「我・不・在」這三字（且切實遵守），試著別讓加班變得常態化。

●本文摘自 大田出版之《質感生活編輯術：讓48萬粉絲信任的安娜主編， 一點一滴創造你的理想人生》。