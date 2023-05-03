心理醫生給女兒的建議：工作、生活令人焦慮，但那些不會緊張的人，才更令我擔心

文／韓星姬

過去33年期間，我身為精神科醫師，至今接觸過的病患應該超過20萬人，看診時間將近7萬小時。每個人都帶著各自的人生痛苦和煩惱，找我一吐怨氣並諮詢解脫之道。每當遇見和妳年齡相仿的患者，最讓我心疼，因為她們總令我想起妳，深怕有些事情妳會不會也不敢向我開口。

好比幾天前，一位30歲女性，她不發一語，突然就嚎啕大哭了起來，哭到用完一整盒衛生紙也停不下來。大哭一場後，可能多少撫平了一些情緒，才終於開口說話。原來她是約聘人員，這陣子飽受公司隨時可能請她走人的壓力，加上先前原本約定好的婚約，也被男方突然喊卡，所以這陣子很不好受，壓力很大。

最後她還補了一句：「大哭一場，心裡終於舒坦多了，過去一直很想哭，但因為怕父母擔心，總是強忍著情緒。」

當下聽她講完這些話，妳不知道我有多心疼。明明應該是充滿自信與活力的花樣年華，卻過著連哭泣都不敢隨意哭的日子。

人們雖然經常抱怨景氣不佳、民不聊生，但只要年輕人因為沒有正職工作而心裡徬徨，或為了將每月所剩無幾的薪水存起來而備感壓力時，旁觀者們嘴上雖說著感慨萬分的安慰話語，內心卻認為這些年輕人一定是不夠努力才會淪落至此。「明明有手有腳也有大學文憑，卻在家裡當米蟲，一定是他個人問題；一定是因為不珍惜用錢才會存不到錢」……這些都是人們心中最真實的心聲。

這些年輕的孩子一心相信「只要努力就會成功」而全力以赴，卻面對連一個職缺都不願提供的無情社會，因而感到挫折、感到辛苦，而這些問題全都被歸咎於自己太差勁，於是連放聲大哭都不敢。即便埋怨這社會、埋怨他人也沒有用，無情的時間仍然不斷流逝，能承擔這一切如噩夢般痛苦的人，只有自己。

不知從何時開始，我有很多話想對與妳年紀相仿的朋友們說，想叫她們不要太執著於每一件事情都要會。

如果現在感到不安，就代表妳有在認真過生活，不必太過擔心。這些是至今我沒能對那些在診療室裡遇見的年輕朋友們說的話，也是我想對步入婚姻後就要出國的妳說的。於是我開始寫書，過去一年來，我在稿紙上寫了又擦，擦了又寫。

一位62歲的婦人，老公每天賺錢回家，兒女有很好的發展；而她健康無虞、交遊廣闊，積極參與教會活動，過著忙碌的生活。但她每次在我面前，總是憂心忡忡，述說著老公哪些事讓她擔心，小孩哪些事讓她傷神；在教會裡和朋友之間又有什麼問題等……讓她按捺不住心中的煩惱。

「在我看來您沒有任何問題，為什麼要擔心那麼多呢？明明就過得很幸福呀……」

「就是說啊，所以我是幸福的，對吧？」

「是的，您是幸福的。」

「我真的幸福沒錯吼？」

「當然！所以請您別再杞人憂天了。」

女兒啊，妳相信我和她已經重複了三年這樣的對話嗎？至今她還是會為了聽我對她說：「是的，您是幸福的。」而每兩週就跑來找我一次。

成天擔心東擔心西，擔心還沒發生的事，究竟為什麼有那麼多擔憂呢？十幾歲的人擔心進不了大學，二十幾歲的人擔心找不到工作，三十幾歲的人因買房的夢想離自己愈來愈遠而擔憂，四十幾歲的人則是擔心自己隨時可能被公司開除，五十幾歲的人則為退休後的養老生活輾轉難眠。不僅如此，飲食、天災、教育、性暴力等需要擔心的事不勝枚舉，但因為沒有一個明確的解決對策，所以更加令人憂心忡忡。

沒有人可從焦慮中獲得自由

我們的生活似乎沉溺在這份焦慮不安中，沒人能預測自己的未來。曾到訪韓國的瑞士作家艾倫．狄波頓（Alain de Botton），曾在著作《我愛身分地位》（Status Anxiety）中提及：「不安是現代的欲望女傭。」傳統社會缺乏物質而貧困，家庭背景往往能決定一個人的身分，所以不是非常公平。農民與貴族的區別，單純只因「種子」不同，所以貴族有貴族的生活，農民有農民的生活。這樣的結果雖然使生活困苦，心靈卻是平和的。

然而，在現今強調所有事物都應平等的社會裡，普遍認為地位、成就、年薪都操之在己，如果沒有成功爬上高位，就歸咎於個人不夠努力。但職場上高階職缺並不多，要爭奪那個位置，就必須打敗多位競爭者，因此不斷地將自己與競爭者比較。

有位大五的男學生曾說：「之所以累積這麼多的經歷還是會焦慮，是因自己猜想別人同樣累積了許多經歷的關係，為了超前他人，還要累積更多。」至今我依然無法忘記，他在說完這些話後嘆氣的表情。

這讓我想起一位患者，不曉得她最近過得怎麼樣？恩熙小姐在大學最後一學期申請國外留學，回來後有陣子在網咖打工，偶然從臉書（Facebook）上得知原本以為前途不如自己的朋友，竟然在西班牙留學，過著幸福快樂的日子。

「我呢，光看點燃的煙霧就知道是哪個牌子的菸，在暗處猜著客人的香菸品牌，而那位朋友卻在享受她的青春到處遊玩。」她認為到25歲左右就應該和20歲有些不一樣，但回首過往，竟發現自己沒有什麼確切的成績而感到憂鬱。更沒想到親眼目睹原本比自己條件差的朋友，卻過著比自己更好的生活，更加突顯自己的狼狽不堪。

比起沒有成果、年紀大卻沒有絲毫進步的人生，真正讓她感到痛苦的是來自與朋友的比較。「沒能超越其他人就算了，竟然還落後於人，我究竟在這裡幹嘛？」恩熙難以承受突如其來的焦慮。

焦慮是一種沉重的存在，當妳感受到焦慮時，肌肉會瞬間變得緊張，心跳加速並感到頭暈，因此任何人都想從焦慮中掙脫。但只要認真努力爭取到自己想要的東西，焦慮感就會消失嗎？心理學家卡倫．荷妮表示，人類注定要與不安共存，只要活著，內心一角就一定隱藏著不安的情緒。

別推開「焦慮」訊號，傾聽內心

丹麥哲學家齊克果（Søren Aabye Kierkegaard）曾說：「焦慮會使人麻痺，也會使人進步，有無限的可能性。」我個人也這麼認為，因為就結果論，有時焦慮的情緒反而對我們有幫助。焦慮情緒中有種「訊號焦慮」（signal anxiety），會預先通知我們即將發生危險。因為人們必須在一定程度的緊張與焦慮狀態下，才有守護自我的本能。就像開車，如果不擔心發生事故，就不可能小心駕駛。同樣地，就是因為焦慮才會熟讀考試科目；擔心出錯，下決定時才會經過一番深思熟慮。

書名：《心理醫師媽媽給女兒的人生真心話：給已經長大卻害怕未來的妳 關於職場、婚姻、獨處與育兒的幸福抉擇》

作者：韓星姬

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年4月13日



當然，如果已經嚴重焦慮到無法做任何事時，就必須積極處理。安撫焦慮的最佳方式，莫過於找事情做。「最近因為太忙，導致沒有空理其他事情。」只要變得忙碌，就必須專注於解決眼前的事，雜念便會自動消失。

此外，不一定要和他人比較，我們可以跟自己比，只要比昨天進步一點點，那便是很棒的成就。像這樣的觀點也是安撫焦慮的好方法，將關注的對象轉移到自己後，就會將「我」想成是完整的個體。即便有些地方比上不足，但也可能發現自己過人之處，找回對自我評價的平衡，不會輕易與他人比較而信心動搖。

其實比起不斷說著自己好焦慮的人，我更擔心察覺不到自己焦慮的人。通常罹患憂鬱症的患者，最愛說的一句話就是「我一點也不好奇自己的未來」。正因沒有明確活著的理由，才不會有欲望；因為沒有欲望所以不會焦慮，但往往這種時候腦中就會開始浮現自殺的念頭。

因此我認為，人類的欲望其實是一種力量，賦予自己不斷生存下去的動力。感到焦慮時，與其將那樣的訊號推開，不如好好傾聽自己的心聲，因為焦慮不安是心中發出想要成長的訊號，同樣是認真生活的證明。

●本文摘自商業周刊出版之《心理醫師媽媽給女兒的人生真心話：給已經長大卻害怕未來的妳 關於職場、婚姻、獨處與育兒的幸福抉擇》