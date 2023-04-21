46歲才開始慢跑，49歲卻完成226公里超級鐵人三項！秘訣是⋯慢點說「做不到」

文∕郝旭烈

隨著時間推移，當你遇到不同的人、事、物，所有的「認知邏輯」都有機會被迭代，或者是被突破。就像我拒絕三鐵，而且漸漸淡忘這件事一樣⋯⋯

從派駐中國淡馬錫控股回台工作的第三年，也就是2015年，我認識了人生中非常重要的一位貴人，也是我生命中一位大天使。那一年我46歲，而這位大天使大哥已經六十多歲了，因緣際會我們在一場音樂會上相遇。

音樂會結束之後，我們相談甚歡，他順勢邀請我去他創業的旅店集團聚一聚、聊一聊。後來我才知道，原來他是擁有11家旅店的大老闆。儘管事業做這麼大，但是言談舉止低調、謙沖，我對他的尊敬之情也油然而生。

在交流的過程中，他一直告訴我，他人生之所以成功，關鍵在於「願意」2個字。因為願意，很多原以為做不到的事情，你會發現只是自己「認為」做不到，是在自己「邏輯」裡認為非你能力所及。

但是透過「願意」，你會從「看待問題」，變成「尋找方法」；你會突破邏輯的框架，有機會認識不一樣的自己。

只要願意，就有機會完成想不到的事

這種從「狹隘」到「無礙」的思維，讓我回想到卡蘿．杜維克（Carol S. Dweck）的著作《心態致勝》（Mindset）。只要有「定型心態」，就會阻礙自己的進步，但是如果有「成長心態」，就會讓自己前行的方向一路無礙。所以，聽完這位天使大哥所說的「願意」2個字後，我不自覺的拚命點頭如搗蒜。

接著，他就繼續分享除了事業之外，自己如何一步步注重健康。從運動開始，透過騎車、跑步、游泳，甚至是在他60歲那一年完成了鐵人三項，而這一切的一切，都是「願意」的結果。

他特別強調，一個人只要願意，就有機會做到你原來想不到的事情。如果用常人的邏輯去思考，反而是個限制，突破限制、突破邏輯，只要去做就對了。

聽到這裡，我整個人激情澎湃，點頭如撞鐘。然後就聽到他說，你「願不願意」下個禮拜來跟我一起騎車？

果然，成功的企業家，一定都是超級厲害的銷售高手，在他持續不斷挑動我情緒，在點頭慣性、還沒有辦法停下來的過程之中，問了我「願不願意」的問題，然後我就自然而然的點頭「願意」了。接著他還補了2句話：

不做，會想一輩子；做了，會講一輩子。

書名：《贏在邏輯思考力》

作者：郝旭烈

出版社：商業周刊出版

出版時間：2023年4月06日

就是這樣，我從騎腳踏車登山，到開始練習長跑，然後練習游泳。過程當中別人一個個接著不斷的推坑，我也是一個個持續的願意，讓我逐漸從自認為32歲配不上標準鐵人的思維，轉變成48歲那一年完成了半超級鐵人113公里，然後在49歲、50歲前夕，完成了超級鐵人226公里。

原以為「年紀」太大是參加鐵人三項的檻，但是當這個認知邏輯被一個比你年紀更大的人打破之後，腦子中的「自認為」就不會有罣礙。

後來這位大哥還問我，有沒有聽過「老吾老，以及人之老？」我說，當然有聽過啊！他說，這句文言文正確的翻譯應該是「老不老，管他有多老」。換句話說，正因為他不把年紀當成問題，才能夠完成別人認為不可能完成的任務。

雖然知道這是一句玩笑話，但是聽完之後認真想想，也是有幾分道理。從「我只能這樣」，到「我不只這樣」，就是一個打破對年紀思考框架和邏輯認定的成見。

●本文摘自商業周刊出版之《贏在邏輯思考力》