饕客的好時代　穿越時空來一場宋朝飯局！

文／李開周

饕客應該去宋朝

身為資深饕客，我一向奉勸其他饕客：如果你能回到過去，最好到宋朝。

假如到其他朝代，會吃不慣，甚至吃不消。

比如例如漢朝，先不說烹飪手法多麼單一，吃飯時沒有椅子就夠難受了。漢朝人席地而坐，而且還跪坐，吃一頓飯得跪半小時（我們不是日本人，受得了嗎？）。

而魏晉南北朝，聚餐時，每人面前都擺一張小餐桌，分餐制大行其道，誰也不跟誰搶，看似注重衛生。可是喝酒的時候卻共用一隻大酒盅或者大馬勺，你一口，我一口，就像喝交杯酒。所謂「曲水流觴」、「推杯換盞」（其實就是輪流分享彼此的唾液），除了熱戀中的情侶，誰願意這樣？

唐朝好一些，餐桌慢慢高起來，椅子慢慢增多，可以像現代人一樣舒舒服服坐著吃飯，酒杯也不再共用了。可惜胡風太盛，酒席上流行唱歌跳舞，主人跳著騎馬舞，唱著祝酒歌，像吃了瘋藥一樣朝你撲過來，你總得跳個舞、唱支歌回敬主人吧？可是你不懂唐朝歌舞啊，（難道來個周杰倫的《雙節棍》？不被全體客人群毆才怪！）。

至於元、明、清三代，對饕客來說也各有不如意處：元朝的高級飯局老是有酸不拉嘰的馬奶酒，；明朝的高級飯局老是離不開壯陽補腎的虎狼藥，；至於清朝滿人的婚慶大典，酒席上琳琅滿目的肥豬肉，光看一眼就讓纖體成風的現代人血壓上升。

所以說，你要想吃得舒服，吃得健康，以上朝代都別去，要去就得去宋朝。

饅頭不是饅頭，包子不是包子

宋仁宗在位時，有個縣官叫劉永錫，養了一條狗。他喜歡跟狗同桌吃飯，他吃什麼就讓狗吃什麼。有一回他吃饅頭，也用饅頭餵狗。他的學生看見了便說：「老師你太過分了，怎麼能用『珍味』餵狗呢！」

十年前讀到這段，很不理解。不是不理解用饅頭喂狗，而是不理解那個學生的話，他說劉永錫用「珍味」餵狗，饅頭算什麼「珍味」？無非就是蒸熟的一坨麵嘛！

後來我懂了，原來宋朝人說的饅頭並不是饅頭，而是包子（現在溫州人仍然稱包子為饅頭，而稱饅頭「實心包子」）。

包子的種類很多，按餡兒分類，有肉包子也有素包子，有羊肉包子也有豬肉包子，有蟹黃包子也有灌湯包子。宋朝的饅頭（注意，是包子）也有很多種類，有肉饅頭也有素饅頭，有羊肉饅頭也有豬肉饅頭，有蟹黃饅頭也有獨下饅頭。什麼叫「獨下饅頭」？就是用一整枚粉蒸獅子頭裹成的包子，本來叫「獨餡兒饅頭」，叫著叫著就成「獨下饅頭」。

素包子在宋朝是一個大門類，因為佛教在宋朝已經深入各個階層，社會流行吃素，老年蘇東坡，中年黃庭堅都在吃素隊伍裡搖旗?喊，所以素包子很受歡迎。當然，宋朝人不管素包子叫素包子，而是叫「酸餡兒饅頭」，簡稱「酸餡兒」。酸餡兒本來特指雪裡蕻包子（雪裡蕻餡兒是酸的，不信你去街上買一個嘗嘗），由於雪裡蕻包子賣得特別多，所以大夥就稱素包子為「酸餡兒饅子」，如豆沙包子、芥菜包子都被宋人歸類到酸餡兒裡去。現代學者校點宋人筆記和宋朝話本，老把酸餡兒寫成「餕餡兒」，並說餕餡兒就是熟餡兒的意思，這都是不瞭解宋朝飲食所致。

其實宋朝也有包子這個概念，那時候的包子並不是包子，而是菜包，也就是用菜葉裹上肉餡做成的美食。例如「綠荷包子」並非荷葉造型的包子，也不是荷葉餡兒的包子，而是在青綠的荷葉上放滿熟餡兒，再把荷葉裹緊，這樣的成品絕非包子，對不對？

最後做一個簡單總結：宋朝人的飲食概念自成一派，稱包子為「饅頭」，稱饅頭為「炊餅」，稱燒餅為「胡餅」，稱菜包為「包子」。就像當年魯迅從日本留學回來，稱火車為「汽車」，稱汽車為「摩托」，稱摩托為「自行車」……很有趣。

書名：《吃一場有趣的宋朝飯局》 作者：李開周 出版社：時報出版 出版時間：2022年10月13日

宋朝不流行減肥

蘇東坡有個好朋友叫張商英，當過宰相，晚年很注意養生：早上吃半升米、二兩麵，晚上吃半升米、三兩麵，中午什麼都不吃，只喝茶。

宋朝一升相當於半公升多一點，半升米差不多有半斤重。早起半斤米加二兩麵，晚上半斤米加三兩麵，雖然不吃午餐，但是他還是吃了一斤半澱粉。我幫他算了熱量值，再考慮他不是體力勞動者，年紀又大，所以攝入的熱量就超標了。

宋朝人其實並不怎麼懂養生，至少在飲食上不算懂。現在講究「早上吃飽、中午吃好、晚上吃少」，儘量避免攝入高熱量食物；宋朝人則習慣於「早上少吃、中午不吃、晚上多吃」，有條件吃肉的時候就多吃，尤其喜歡吃肥肉。

司馬光經常勸他哥哥司馬旦多吃肉，特別是晚餐，要是司馬旦晚上沒吃肉，司馬光一定會關切地問：「得無饑乎？」吃這麼少，萬一半夜餓了怎麼辦？那時司馬旦已經八十歲，多吃肉是很容易中風的，但是司馬光只懂得孝悌，天真地認為只有讓哥哥多吃肉才好。

宋朝人也不注意鍛煉。陸游晚年在紹興閒居，早上起來先喝一大碗粥，喝完粥再睡個回籠覺。他認為「粥後就枕，則粥在腹中，暖而宜睡，天下第一樂也。」不知這樣最不利於消化。唐末道士呂洞賓的生活習慣可能也跟陸游差不多，因為他寫過兩句詩：「歸來飽飯黃昏後，不脫蓑衣臥月明。」晚上吃過飯就上床，不懂得「飯後百步走，能活九十九」。最讓我百思不得其解的是，這些不懂養生、不懂鍛煉的傢伙卻很長壽，我不知道呂洞賓活了多大年紀，陸游可是活到八十多歲。不過我敢斷言陸游的體型肯定不健美，胖瘦且不論，大肚子應該是少不了的。

男人有肚子，現代女生不喜歡，好在宋朝人的審美觀跟今天不一樣。我看過不少宋朝人物畫，諸如《中興四將圖》、《田畯醉歸圖》、《西園雅集圖》……畫中男子無論貴賤，常有大肚子，特別是《中興四將圖》裡的岳飛，肚子大得跟懷孕似的。（或許那時候肚子越大，越顯得威武雄壯。）

●本文摘自時報出版之《吃一場有趣的宋朝飯局》。