工作只能配合群體、老是感到心累？你是職場裡「隱形的貓型人」嗎？

覺得公司裡的既定規矩令人窒息？ ‧對於聽令行事、配合群體，老是內心感到不舒坦？ ‧只對自己真正有興趣的事滿懷熱忱，其他都提不起勁？ →不是工作倦怠！你很可能是天性愛自由的貓型人！ 本書指出，組織中的工作風格可分為四種不同類型： ＊獅子→表現卓越，具有統率群體的領導力，典型的傑出領導者。 ＊老虎→不拘泥於框架，憑實力拿出成果；忠於自我使命勝過遵循指示。 ＊狗→對公司忠誠，比起個人想法，更重視順從指令，為常見的傳統作風。 ＊貓→即使隸屬組織，也愛好無拘無束，自我意志明確，未必聽令行事。 可惜的是，許多上班族沒意識到自己原來是「隱藏的貓」， 於是忍耐地「披著狗皮」，以傳統方式工作，而陷入身心俱疲的困境。 本書正是為不適應傳統狗系作風的工作者，指引出恢復貓系本色的工作新方向。（編按）

文／仲山進也

既然如此，我想大家應該會開始好奇自己究竟是狗派還是貓派吧。

為此，我試著製作了一張「組織中的貓程度檢查表」。

請在符合條件的項目上，標註「○」記號。

組織中的貓程度檢查表（圖／木馬文化提供）

你畫了幾個○呢？

符合以上所有項目的人，恭喜你！你在職場上，肯定已經被當成一位怪人來對待了吧（笑）。請你就照現在這樣，繼續走在貓派的道路上。

符合項目不怎麼多的人，恭喜你！只要符合以上十項敘述中的任何一項，你就是那種「如果往後要一直以同樣的方式來工作，便會對健康造成不良影響」的類型。我認為，只要多出「原來世界上還有像貓一樣的工作方式啊」這一選項，就能為心理健康帶來良好效益。

上述項目一個都不符合的人，請你就照現在這樣，繼續走在狗派的道路上。如果你能為了理解「貓型人的生態」而參考閱讀本書的話，那也是我的榮幸。

順帶一提，這十個項目當中，最值得注意的是「⑩ 討厭別人對自己施加從眾壓力，也討厭自己對別人施加從眾壓力」這一點。我想，無論是狗派還是貓派，應該都不會喜歡別人對自己施加從眾壓力；然而，當自己轉換到上司的立場時，會感覺到「利用從眾壓力讓別人行動是件很不舒服的事」的，正是貓型人。

反之，明明曾經抱怨過「那個上司總是對我施加從眾壓力啊」，但等到自己成為上司時，卻不會對「自己向別人施加從眾壓力」這件事感到哪裡不對勁的人，就極可能是帶有「重視組織」這一價值觀的狗型人。

這裡還是要再一次強調，無論狗或貓，只是類型不同而已，並非代表哪一方比較優越。

不過，由於現在已經迎來新的時代，以往不太會得到評價、也不太容易活躍於職場中的貓和老虎，今後能過得更加快活了。因此，本書所期望的，就是能增加工作方式的選項。

先前，我以三角形圖示來區分四種動物類型時，用虛線繪製了一條中心線。之所以這麼做，是因為想表現出「如果隱藏的貓顯露出本性的話，那麼狗和貓的平衡是否就會變成各占一半了呢？ 」這一預測情形。

今後，如果「組織中的貓」逐漸增加，那麼相當於其進化版本的「組織中的老虎」工作方式，也將會比以往更加受到矚目。

其中肯定又會存在與獅子不同的「領導能力類型」。

那麼，這又是什麼樣的類型呢？接下來，讓我們來看看老虎實際的工作方式吧。

書名：《一流的貓系工作術：不從眾、不心累，在公司內做自己，自由又出色！》 作者：仲山進也 出版社：木馬文化／讀書共和國 出版日期：2023年3月22日

上班族是「勇者鬥惡龍」

之前，倉貫先生曾考慮將專為公司內部人員製作的社群平台進行事業化發展。在這樣的情況下，倉貫先生都是用什麼方法來取得公司的批准呢？

「這是我在實際嘗試過後切身體會到的。鐵則就是，如果想在公司中做自己喜歡的事情，不該採取『提案』的方式，而是要以『商量』的形式來與公司交涉。如果以提案的方式交涉，基本上都會被挑毛病，導致最後事情變得不了了之。但如果以『請允許我和您商量一下』的形式來訪問對方，大部分的人都會願意協助自己。當中甚至也有人說起『我以前也曾這麼努力過啊』，讓我拜見那些傳說級的企畫書。」

商量的威力真不是蓋的。

「我和幹部商量之後，又從中獲得許多認識其他幹部的機會。透過介紹，我也接續與幾位幹部碰了面。我總覺得，上班族的世界跟《勇者鬥惡龍》這款遊戲還真相似啊。那感覺就好像是在與『大魔王』戰鬥之前，要依序打倒許許多多的『中魔王』一樣。

不同的是，如果是工作的話，就算被擊倒也不會被開除，不會『Game Over』，頂多就只是被減薪而已。而且要是真的因此感到為難的話，也只要換個工作、歸零再重新開始就好。也就是說，上班族是不會死的。在察覺到『原來我是不死之身啊！ 』之後，我就想通了，我只要放膽去做就行了啊。

社長也很熱心誠懇地聽我說話，並告訴我：『因為你一直都很努力啊，所以這樣也挺好的嘛。』最後甚至還問我：『你想要多少費用呢？ 一億左右嗎？ 』如果是照我原先考慮的方法，根本就不需要那麼多開發費。不過，我還是瞬間有所動搖了。」

那倉貫先生當時是怎麼回答的呢？

「當時在我腦中一閃而過的景象，也是勇者鬥惡龍的遊戲畫面。你知道在《勇者鬥惡龍Ⅰ》當中，和最終魔王『龍王』決戰之前，會被問到『我會分給你半個世界，你要成為我的夥伴嗎？ 』這個問題嗎？ 如果在那個時候回答『要』的話，遊戲就結束了；如果回答『不要』的話，就會開始和龍王決戰。

因為當時我腦中浮現出那個畫面，所以心裡就想，要是現在回答了『我需要一億』的話，那我搞不好一生都將作為奴隸而活了啊！於是我便回答『我不需要』。如果當時回答的是『我需要』的話，說不定我現在過的就是不一樣的人生了。後來我總忍不住想，自己玩過《勇者鬥惡龍》真是太好了呢。」

【虎型人工作方式】藉上班族是「不死之身版本的勇者鬥惡龍」︒具有魔力的咒語是：「可以商量一下嗎？」

●本文摘自木馬文化／讀書共和國之《一流的貓系工作術：不從眾、不心累，在公司內做自己，自由又出色！》。