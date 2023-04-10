有錢人和你想的不一樣？無關學歷、薪水、富爸爸照樣可以累積財富！

文∕戴夫・藍西

本書的「千萬富翁研究調查」反駁了一般人對於富人的常見謊言和刻板印象。與大多數人所想的恰恰相反，執行嬰兒學步致富法的千萬富翁不見得擁有高薪的工作或專業領域。

很有意思的是，醫生居然沒有進入前五名，銀行家也沒有，律師也只排第五名。可能最鼓舞人心的是排名第三的教師。你沒想到居然有在美國薪資並不高的老師吧！但我見過太多次了。

同樣值得玩味的是，排名第四高的千萬富翁中，只有15%是資深主管、7%是最高層主管。這可以顯示，頭銜和職涯都無法決定是否會成為千萬富翁。實際上，18%的平民千萬富翁都是自雇者，頭銜和職涯都是由自己決定。這與頭銜或職涯本身完全無關，甚至與你賺多少錢無關！沒錯，你沒看錯。我們在調查中最吃驚的發現之一是，33%的千萬富翁從未有過六位數美元的家庭所得。

因此，假如特定的頭銜、職涯和薪水都不能讓你成為千萬富翁，那成為千萬富翁的條件為什麼呢？成為千萬富翁最重要的兩大因素是信念和嬰兒學步致富法。

我們再來談談信念的力量。參與這項研究的1萬多名千萬富翁中，97%表示，他們相信命運最終掌握在自己手中；在同一項調查中，只有69%的受訪民眾相信命運最終掌握在自己手中。兩者有很大的差異！這表示，在成為千萬富翁的過程中，信念真的很重要。

◎選擇你的往來對象

甚至有科學顯示，你的收入很可能會受到交友圈收入的影響。尼古拉斯．克里斯塔基斯（Nicholas Christakis）博士和詹姆斯．福勒（James Fowler）博士利用佛拉明罕心臟研究（Framingham Heart study）統整的資料集，針對社交影響的程度進行了首次重大研究。佛拉明罕心臟研究是有史以來規模極大、持續時間又長的健康研究，分析了肥胖在人與人之間傳播的性質和程度。你沒看錯，確實有證據顯示，你真的可能「傳播」肥胖。

根據他們的發現，如果你有朋友變胖了，未來兩到四年內，你體重增加的機率高出45%。但更令人震驚的是，如果你朋友的朋友變胖了，你體重增加的機率也會增加20%，就算不認識朋友的朋友也一樣！而且信不信由你，變胖的影響還會再往外一層。研究顯示，如果你朋友的朋友的朋友變胖了，那你體重增加的機率高出10%。克里斯塔基斯和福勒發現，這項結果有個極為有力的解讀：常態化。如果你身邊的朋友都是胖子，你對於可接受體型和行為的認知也會相應調整。

書名：《有錢人和你不一樣的致富紀律》

作者：戴夫・藍西 (Dave Ramsey)

出版社：天下雜誌

出版時間：2023年3月29日

認識自身社交影響力有多強大和普遍後，不難理解朋友確實會對你的理財過程產生影響。你應該藉此好好檢視交友圈，問問自己：我最要好的朋友（以及他們的朋友）正在順利累積財富嗎？他們抱持正向信念嗎？還是他們只想當大環境下的受害者？想培養累積財富的信念，重點之一就是與相同信念且努力實踐的人來往。

美國電影製片人麥克．塔德（Mike Todd）說過：「我從來沒有窮過，只是破產過。貧窮是心態問題，但破產只是暫時。」有時我們面對的最大障礙就是自己的腦袋：我們的心態。貧窮是一種心態，信念也是一種心態，兩者都可以塑造你的腦力、知識、熱情和能量匯聚方式，促使你採取行動。受害者心態會給予你偷懶的藉口，信念的心態會讓你不惜一切代價贏得勝利。信念會讓你克服困難，成為自己故事中的英雄。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《有錢人和你不一樣的致富紀律》。