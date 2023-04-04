今天是台灣貓節！既萌又傲嬌的喵喵小知識 如何讀懂喵皇語錄？

文／史蒂芬‧蓋茲

為何貓咪喵喵叫？

說來奇怪，貓咪喵喵叫是特別為了與人類交流而產生的，很少（幾乎沒有）用來與其他貓溝通。更奇怪的是，非常明確的喵喵聲在不同的貓和主人之間可能具有完全不同的含義。一隻貓表示「餵我」的叫聲，由另一隻貓發出可能意指「別管我」，貓叫聲的功能似乎是在每隻貓和牠的主人這兩物種的共同生活中發展出來的，可用來表示饑餓、煩惱的感覺，或者渴望關注、撫摸或希望門打開。貓和主人似乎用一種搭擋之間的獨特語言互相培訓演練──被陌生貓對著喵喵叫的貓主人（是的，研究人員確實去研究這些東西）會覺得很難懂牠們想表達什麼。

一九四四年，美國心理學家米爾崔‧默克（Mildred Moelk）對貓的語彙進行研究，確定了十六種彼此不同且具有意義的貓對人、貓對貓語音信號。她的工作成果出奇優異，在今天的研究中仍被廣泛引用，許多生物學家已將其範圍延伸擴大。默克將貓叫信號分為三組：不張嘴的低語、一開始張嘴再逐漸閉上的母音「喵」叫聲，以及最響亮也最緊急的緊繃張嘴叫聲。默克甚至想出一個奇怪的語音系統來發出這些聲音，表示需求的貓叫聲為’mhrn-a’:ou（試試看：確實不是亂蓋的）（註*1）。叫聲之間的差異基本上在於貓叫的持續時間、基本音高（所謂「音符」），以及叫的期間音高是否發生變化。默克大致為每種叫聲歸納出彼此的關聯，組合出六種不同類型的喵喵叫：友好、自信、滿足、憤怒、恐懼和痛苦。

低語：打招呼或表示滿意 1.呼嚕 （’hrn-rhn-’hrn-rhn） 2.表示請求或問候的「啾啾喳喳」 （’mhrn’hr’hrn） 3.呼喚 （’mhrn） 4.肯定／讚許 （’mhng） 母音喵叫聲：請求／抱怨 這組有我們熟悉的喵叫聲，以及求愛的呼喚聲。 1.需求 （’mhrn-a’:ou） 2.乞求 （’mhrn-a:ou:） 3.困惑 （’maou?） 4.抱怨 （’mhng-a:ou） 5.交配叫聲（溫和形式） （’mhrn-a:ou） 6.怒吼 （wa:ou:） 非喵喵聲的高張力叫喊：興奮、攻擊或壓力 這些叫聲有許多不同版本。 1.咆哮和憤怒嚎叫 2.低吼 3.交配叫聲（激烈形式） 4.痛苦尖叫 5.厲聲拒絕──一種哈氣嘶嘶聲 6.啐沫、吐口水

這些高張力的叫聲代表什麼大多是不言自明的，例如貓媽媽會因為小貓的行為太過分而對牠們咆哮。然而，嘶嘶聲所表達的是憤怒，如果你不退讓，兄弟，接下來你可能就要看牠吐口水了。

書名：《貓主子的科學：喵皇賣萌大小事》 作者：史蒂芬．蓋茲（Stefan Gates） 出版社：時報出版 出版日期：2022年4月8日

肢體語言──貓咪究竟想說什麼？

尾巴的語言

尾巴是貓最顯眼的溝通工具之一，不過你得確實知道自己看到了什麼。沒養貓的人常犯的錯誤是認為牠搖尾巴表示開心，然而通常情況恰恰相反。如果貓慢慢地甩動尾巴，往往是一種惱怒的表現，有時牠正準備揮出一隻鋒利的腳爪。「給我退後！」牠是這麼告訴你的，你應該明智地接受這個建議。同樣的，一條毛髮豎直、舒張展開的尾巴也完全表明攻擊意圖。

另一方面，如果一隻貓朝你走來，尾巴朝上但在空中是放鬆的，那麼牠顯然對你有好感──儘管我們不知道牠是想向你表達這種感情，抑或只是因為感覺很親切就把尾巴翹起來，緊接在這種行為之後的經常是用頭磨蹭你的腿。

眼睛

如果你的貓慢慢地眨眼，尤其是半閉眼皮，表示牠現在感覺安全且滿足（以慢速眨眼回應是貓語溝通師的慣用伎倆）。如果牠不眨眼，請仔細觀察牠的瞳孔：如果瞳孔放大，牠可能正感覺興奮或害怕。

舔舐

我的貓幾乎每天早上都會把我舔醒，要求我撫摸牠；如果舔舐還叫不醒我，牠會用爪子半伸展的腳掌輕輕地拍我。許多貓會舔牠們的主人，這可能是一種仿效社交梳理（allogrooming，相互梳理毛髮）的行為，在母貓和小貓之間與熟悉的貓彼此間可以花上很長的時間這麼做，但除了聯絡感情和尋求關注之外有何意義尚無法確定。

以頭牴撞

貓可能用出奇有力的頭槌頂撞來引起你的注意，為了讓你專心溫柔地撫摸牠，或者是因為餵食的等待時間太長，有些不耐煩了，但牠這麼做的同時也會用氣味標記你。這種用頭去頂的行為被稱為牴撞（bunting），是對人有感情的明顯跡象。

為什麼用頭來頂呢？貓的嘴巴周圍、兩側臉頰、沿著尾巴及尾巴周圍都有腺體，最重要的是，貓眼睛和耳朵之間的前額上也有腺體，牠們通常用頭部來撞擊你。這可能不是偶然，這一處也是多數貓最喜歡被主人撫摸的地方：這樣的接觸有助於標記氣味且表達愛意。我們聞不到這些氣味，但它們對你的貓很重要。牴撞時，貓通常會放鬆耳朵，緩慢而平靜地走動且半閉著眼睛。

朝著人臉秀肛門

我養過的每隻貓都非常喜歡用肛門對著我的臉，通常都快貼上來了，我看見我家貓咪的肛門肯定比看自己的要多了幾百次。老實說我想我從來沒有見過自己的，你見過嗎？不管怎樣，我總是想知道展示自己的肛門是否象徵了什麼：也許是不屑？展示力量？純粹找樂子？生物學家在這個問題上沒表示過看法，但人們認為，貓信任你才會轉身背對著你。

●本文摘自時報出版之《貓主子的科學：喵皇賣萌大小事》。