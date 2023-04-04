象徵勝利與榮譽的世界遺產「凱旋門」最早竟是古羅馬人建造！

文／馬繼康（世界遺產深度領隊、台灣旅行學課程講師）

羅馬歷史中心之一

Historic Centre of Rome

◎羅馬歷史中心（Historic Centre of Rome）

▪入遺年份 1980

▪種類 文化遺產

▪國家 義大利

凱旋門下的血與淚

很多人問我旅行時會不會買紀念品？或是蒐集什麼東西？我沒有特別的戀物癖，也沒有特別喜歡的名牌，早期自助旅行一切行李都以輕便為主，所以也不想當蝸牛揹著沿途的紀念品旅行，甚至連世界遺產都不是用蒐集的心態在造訪，因為也常有人問我去過幾個世界遺產？其實不是每個世界遺產你都會感興趣，只要把去的理由及故事搞清楚即可，如果沒有，就算去過五百個那又如何？

但隨著去的地方多了，也能無意從眾多中找到一些交集項目，比如說各地的教堂，各地的水道橋，這些不是獨一無二，卻又有獨特的故事和時代背景，人類文明就是先有一項發明，用過之後大家就會開始模仿、學習、改良、進階、應用。看羅馬帝國電影時，有時能看到凱旋歸來的場景，那是萬人空巷，集榮耀於一身，更有甚者還蓋凱旋門紀錄這戰功彪炳的一刻，想到凱旋門最有名的當然是巴黎凱旋門，說它是僅次巴黎鐵塔的地標一點也不誇張，但是最早的凱旋門，就是古代羅馬人創建，為慶祝戰爭勝利而建造出來的紀念性建築物。

書名：趣你的世界遺產：關於那些歷史古蹟裡的奇人異事：泡澡、拋披薩、趕羚羊、唱情歌，還有健身大叔……帶你看不一樣的世界遺產 作者：馬繼康 出版社：時報出版 出版日期：2023年02月17日

羅馬有3座凱旋門，最早的一座建於西元81年，是圖密善（Domitian）皇帝為兄長提圖斯（Titus），也是他前一任的皇帝所建，西元66年，猶太人為了反抗羅馬帝國暴政以及羅馬帝國不合理的稅收起義，尼祿（Nero）皇帝派大將韋斯帕先（Vespasian）征討猶太起義軍，後來因為尼祿被刺殺，韋斯帕先趕回羅馬爭奪王位，當上羅馬帝國皇帝後，又派其子提圖斯續攻，西元70年，耶路撒冷被提圖斯攻陷，傳說第二聖殿地下藏有黃金，而被徹底摧毀，如今徒留哭牆。西元135年，猶太人再次起義，被鎮壓後羅馬帝國將所有的猶太人驅逐出猶太地，失去了他們的國土與家園。

提圖斯凱旋門上的浮雕，刻畫著羅馬軍隊興高采烈地炫耀展示從耶路撒冷奪取來的聖殿器物，裡頭的耶路撒冷聖殿7 個分支的燭臺形象，被用在以色列國徽，是摩西以杏花形狀設計的，代表上帝以7天創世紀，是猶太人的象徵。

羅馬另2座凱旋門是西元203年建的塞維魯（Severus）凱旋門，慶祝兩次戰勝安息帝國；另一座是君士坦丁大帝於312年10月28日的米爾維安大橋之役中勝利，使他結束四帝共治成為羅馬帝國的唯一君主，各有其紀念的意義。

除了羅馬外，世界上還有幾座著名的凱旋門，也都是地標建築：巴黎凱旋門是拿破崙為紀念1805 年打敗俄奧聯軍的勝利而建；德里的印度門建於1921年，為的是紀念在一戰和阿富汗戰爭中犧牲的9萬名士兵；寮國永珍的凱旋門建於1968年，原非稱為凱旋門，乃後被寮共為紀念勝利而改名；北韓平壤凱旋門建於1982年，為了慶祝金日成70大壽和紀念他兩次帶領北韓打敗日本及美國，是目前全世界最大的凱旋門，高60公尺。而其中被列為世界遺產的就是前面介紹的羅馬3座凱旋門及法國奧朗日的凱旋門（沒去過），這是我的蒐集跟大家分享，只可惜無法帶回，只能收藏在自己的記憶中。只不過當我們欣賞這些不可一世的豐功偉業時，千萬別忘了自己的凱旋往往是別人的痛不欲生，就算是自己的凱旋也是建立在許多犧牲者的鮮血之上，歷史往往由勝利者所主宰，失敗者就沒有那麼重要了。

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●本文摘自時報出版之新書《趣你的世界遺產：關於那些歷史古蹟裡的奇人異事：泡澡、拋披薩、趕羚羊、唱情歌，還有健身大叔……帶你看不一樣的世界遺產》。