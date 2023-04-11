J.J.亞伯拉罕的戰友《星際大戰》剪接師揭開好萊塢幕後祕辛！

讓觀眾「看得懂」

文／保羅．赫希（Paul Hirsch）

在剪接過程中，我有超凡的自主性。我每天使用劇組前一天拍攝的素材進行一場演出，我不光是剪接師通常自稱的「說故事的人」，同時也必須是一名「表演者」，盡可能在電影中放入我的風格與魅力。我以前曾聽別人說，莫札特的音樂能帶給聽眾一種結合驚喜與必然性的感受。聽眾的第一反應總會先是訝異的「哦！」接著心想：「當然會是如此！」我希望我的作品也能如此。

我非常重視「清楚」這件事，我希望每個觀眾都「看得懂」，因為如果他們看不懂，就會失去興趣，接著就會覺得無聊。我的剪接師同儕唐．坎伯恩在指導學生時說：剪接只有兩項規則—不要讓觀眾感到困惑、不要讓觀眾覺得厭煩。

剪接除了必須注重手法流暢與引人入勝之外，還必須為整部電影建立完整的架構。我負責《星際大戰》的剪接工作時，總是志得意滿地認為：視覺特效人員只負責這部電影的一部分、演員也只負責這部電影的一部分，但我必須負責整部電影。

剪接師可以有很多貢獻，有時是為一場戲找出適合的配樂，有時是將前一場巧妙地轉換到下一場。我們偶爾會對我們需要的台詞或鏡頭提出建議：我可以在哪個時間點於攝影機前播映這句台詞？我應該在什麼時候把焦點放在聆聽這句對白的演員身上？如果這個鏡頭中演員表達台詞的口吻不甚理想，但是畫面拍攝得最棒，我就用其他鏡頭的台詞來取代。當我做出這一類選擇時，會覺得自己是世界之王。

如此剪接之後，在尚未交給導演檢視之前，我會想知道某些片段播映出來的感覺。這時我就會找助理陪我一起觀看這一場的畫面，請助理當我的焦點小組。找其他人一起檢視，情況會不一樣。有些時候，他們還沒有開口，我就已經明白自己應該修改哪些地方，就像是本就有一些想法埋藏在潛意識中，和別人一起看片時，那些想法就會突然冒出來，有助於立刻修改。

等主要拍攝工作結束後，我就開始與導演合作，透過剪接與修改，讓這部片子更詳實反映導演的想法。我們會逐段檢討：這場戲有必要留著嗎？如果我們把它拿掉，會變成什麼樣子？我會堅持刪除某幾場，看看刪除後的成效如何。如果那幾個場次真的有必要存在，結果就會一目了然。只要是足夠出色的片段，最後一定可以找到方法重新回到電影中，例如《蹺課天才》校車的那一場戲，我們原本刪掉了，但後來又讓它在片尾的演職員名單中出現。

製作電影有四個關鍵階段，第一個階段是最重要的：寫劇本。如果劇本寫得不好，不太可能拍得出令人滿意的成果。（我參與過許多部結局需要重寫並重新拍攝的電影。有人曾開玩笑地說，那些核准電影開拍的高層主管肯定沒有讀完劇本。）

第二個關鍵階段是選角。如果讓演技不好的演員飾演主角，無論劇本多棒，或者事後以多麼高明的方法修補，都難以挽救整部電影。

第三個階段是拍攝。

第四個關鍵階段是剪接與後製，包括音效設計、配樂和混音。

奇怪的是，最不重要的是第三個階段。倘若劇本和演員都很棒，而拍攝過程不夠用心，最後的成品還是有可能成功。

書名：《剪接室裡的故事大師：縱橫好萊塢50年、操刀《星際大戰》、《不可能的任務》，奧斯卡金獎剪接師的傳奇人生、永不過時的奪金法則及大導演的幕後祕辛》 作者：保羅．赫希（Paul Hirsch） 出版社：麥田出版 出版日期：2020-04-28

身為剪接師的我們可能對電影具有強大的影響，雖然我們的剪接成果可能遭到否決，但我們能夠以非常個人化的方式影響電影最後的成果。英國劇作家兼導演強納森．林恩曾對我說，某任英國首相曾經特別前往白金漢宮，請女王批准他考量的內閣名單。

「我不明白。」我說：「我以為女王對於政府沒有實權。」

「沒錯。」他回答：「她沒有實權，但她有影響力。」

「我懂你的意思了。剪接師就像英國女王一樣！」

相較於導演、製片人和電影公司的高層主管，剪接師沒有實權，但是確實具有影響力。在二○一一年上映的《不可能的任務：鬼影行動》製作會議中，我和J．J．亞伯拉罕、湯姆．克魯斯及導演布萊德．柏德同坐在一個房間裡開會，感覺真的超棒。雖然我無法強迫他們採納我的觀點，但我可以自由表達想法，而且他們往往也認同我的建議，不具有實權反而賦予我更多的權力。

●本文摘自麥田出版之《剪接室裡的故事大師：縱橫好萊塢50年、操刀《星際大戰》、《不可能的任務》，奧斯卡金獎剪接師的傳奇人生、永不過時的奪金法則及大導演的幕後祕辛》。