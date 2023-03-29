翻轉財務困境！七步驟打造零債務、安穩退休的生活

文∕戴夫・藍西

◎償還卡債，逆轉財務困境

約翰和瑪蒂結婚時，雙方都已有小孩，組成了七口之家，不久後兩人還生了一個孩子。但有一件事他們沒有談好，就是兩人經濟狀況，約翰不曉得瑪蒂有多為錢發愁。

瑪蒂的前一段婚姻籠罩在虐待與控制的陰影下。每當她生氣、壓力大或和約翰吵架時，就會藉由瘋狂消費來自我治療，而且都是狂刷信用卡。結果她債台高築，直到紙包不住火……

有一天，約翰拿出他的信用卡帳單，發現上頭有2萬美元的卡債，約翰質問瑪蒂時，她承認以約翰的名義偷偷辦了幾張信用卡。約翰心碎不已，覺得遭到背叛。過了幾年，雙方哭也哭了、談也談了，約翰終究提出了離婚。

幸好，他們的故事並沒有就此結束。約翰和瑪蒂第一次按規定見完律師後，同時從正對面的門離開大樓，但卻在外頭的樓梯上又碰到彼此。兩人四目相接，成了這段關係的轉捩點。約翰和瑪蒂知道他們仍彼此相愛，其實兩人都不願意離婚。

不久後，我有位朋友邀請瑪蒂參加了「金錢大翻身」（Total Money Makeover）現場活動，我分享了嬰兒學步致富法。她當時不認識我，也不想參加活動，但最後她還是來了，那天她驚覺金錢本身根本不是問題，她的問題在於自己。瑪蒂靈光一閃，離開活動後，她很清楚自己必須改變，這是瑪蒂長年來首次產生希望，認為她和約翰可以在理財方面達成共識，進而挽救兩人的婚姻。

約翰和瑪蒂讀完我的書，在教會參加了課程。就在那時，他們發現自己困在30多萬美元的債務中，可謂龐大的經濟壓力，但他們現在有了償債計畫，而且要加倍奉還。在這整個過程中，約翰和瑪蒂的婚姻有了徹底的轉變。約翰看到瑪蒂改變心態，她幹勁十足，決心要盡快還清所有債務。

兩人埋頭苦幹，賣掉基本家具以外的東西，也徹底改變生活方式，在短短五年多內，償還了所有的債務，就連房貸都繳清了！他們當時忙著償還房貸時，完全沒發覺這段期間他們投資成長的幅度。後來才終於注意到，自己不但債務都還完了，還成了不折不扣的千萬富翁！

上述故事的有趣之處在於，他們開始真的一無所有，沒有做任何花俏的事，只是遵照計畫，也就是嬰兒學步致富法，然後堅持下去，最後就成為千萬富翁，我們稱他們為「平民千萬富翁」，一群像你一樣按部就班成為千萬富翁的團體。他們的故事和這整本書要告訴你的是：你也可以辦得到！

◎反覆測試與實證的理財法

這本書寫了三十年，並不是因為我很了不起，而是因為我做過蠢事，後來負債累累。我在二十多歲時賺到了生平第一桶金，但用錯方法，最後破產，但我從中學會了新的理財方式，嬰兒學步致富法就此誕生。我運用這些步驟，再次成為千萬富翁，而這次方法對了。從此以後，我的失敗經驗讓我懂得同理別人，並且協助他們累積財富，導正我也犯過的錯誤，或甚至完全避免犯錯。 書名：《有錢人和你不一樣的致富紀律》

作者：戴夫・藍西 (Dave Ramsey)

出版社：天下雜誌

出版時間：2023年3月29日

我的節目《藍西秀》（The Ramsey Show）已播出三十年，讓我有機會每週帶領聽廣播、Podcast或在YouTube上觀看節目的2,000多萬人。我們的課程已教會將近千萬人應用這個理財最佳實務。我們至今賣出了2,000多萬本書，想到這件事，我就覺得莫名激動！這些銷售數字背後代表的讀者証明，現今嬰兒學步致富法最能幫助人們還清債務、累積財富。

這就是本書主旨：幫助更多像你一樣的人變得富有，實現夢想，再大方地奉獻。這本書不是在揭露有錢人的秘密，甚至沒有菁英專屬、複雜難懂的概念。說穿了，這本書的資訊直接且實用，還可能有點無趣。但我可以向你保證：假如你執行了本書所說的最佳實務，你的人生絕對不會無趣。準備好了嗎？我們開始囉！

●本文摘自 天下雜誌 出版之《有錢人和你不一樣的致富紀律》。