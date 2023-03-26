「做工是件很帥的事！」 泥作職人從工地掙出一片天！

粉絲專頁近14萬人追蹤的泥作阿鴻（鄭志鴻），來自傳統泥作世家，從事水泥工作近30年。國中畢業便踏入工地，不只在業界闖出一片天，他的施工牆面，甚至被設計師及業主請求落款，不斷學習新材料與工法，與國際師匠交流，舉辦講習，受邀到國外示範施工。也讓水泥不僅是工地裡的材料，他開班授課，用水泥製作獨一無二的無框畫，是位把泥作技藝晉升到工藝創作境界的水泥哲學家。（編按）

文／泥作阿鴻（鄭志鴻）

我有兩個小孩，一個兒子、一個女兒，剛好能夠寫成一個「好」字。他們嬰兒時期一定對我這個阿爸感覺很陌生，因為他們還在睡覺的時候，我就已經出門上工；等我回家時，他們已經進入夢鄉。

我每天忙得焦頭爛額，根本沒空陪伴他們。等到他們大了一點，假日要趕工時，我就把他們帶去工地上工。

他們從小跟著我，在工地玩沙、在紙板上午睡，坐在工程車後車廂的工具箱上。雖然工地環境很髒亂，但他們的眼神總是亮晶晶的，對每樣東西都充滿好奇，偶爾還會伸出手，東摸摸西摸摸。

有時候，看著他們這麼天真古錐的模樣，我會很遺憾沒能讓他們含著金湯匙出生。

別人有金湯匙，他們阿爸手裡拿著的卻是木柄沙鏟；別人吃的是山珍海味，他們卻只能跟著阿爸吃稀飯配醬油。別人的爸爸開跑車、穿西裝；他們的阿爸手裡拿鏝刀、腳上穿膠鞋。

別人的小孩是富二代，他們卻是「工二代」。

工二代

「工二代」跟著我在工地打滾可不是白混的，現在長大了，扛得動水泥，會來工地分擔粗重的工作活。

學校沒課的時候，我會問他們要不要來工地「騙工錢」，他們總是一口答應，即使弄得全身髒兮兮的也不怕。

我常常笑他們，真不愧是「做工欸」的小孩，為了賺零用錢，再苦都肯扛。

有時候，別人看小孩跟著我一起在工地做工，還以為我們是泥作家族事業，頻頻稱讚我們很厲害，有人還會問我該怎麼教小孩，該怎麼讓小孩願意吃苦。

其實我哪知道該怎麼教小孩？小孩讀的書都比我還多了，說不定我想教他們，還會被他們「電」到惦惦咧！

我的想法很單純啦！我是想，既然沒辦法給孩子養尊處優的環境，那就只能務實一點，踏實地蹲在工地裡，帥氣地做工給他們看，以身作則，至少培養出他們一點吃苦的能力，讓他們明白賺錢不容易。

有很多人會問他們：「將來要讀什麼學校？打算學什麼科系？」但我只會問他們：「你們學會了什麼？專長是什麼？知道自己的興趣是什麼嗎？」

每個人都期望他們能找份「好」工作，而我只希望他們能工作得「好好的」。我不奢望他們能幹大事，只期望他們能打理好自己的每件小事。

我只要在旁邊默默地觀察、陪伴，跟著他們一起探索世界、一起成長就好。不主導、不介入、不過度干涉，不設限他們的人生，讓他們學會為自己的每一個決定負責。

像前陣子，我女兒在學畫室內設計圖，我一方面很開心他學會了新技能，一方面又想：這下害啊！他將來出師，不就變成我老闆？安餒甘丟？

這輩子就值了

兩個孩子年紀已經不小了，一個二十歲，一個十七歲。不要看我們現在感情很好，其實他們還小的時候，對我這個阿爸的工人身分也是有點抗拒。

他們沒講，但我都看在眼底，常常回想起來，也是會對他們覺得很心疼、很捨不得。

像我用工程車載他們上學，就是貨車啦，只能讓他們坐在後座。他們就是坐在工具箱、工作用的桶子上。想當然耳，那個桶子每天在工地拿進拿出的，一定很髒。

他們下車的時候，車門總是開一道很窄很窄的縫，剛好容得下身體側身過去。我知道，他們這樣小心翼翼的，是深怕被同學看見自己搭貨車來上學。

可是，他們下車的時候，因為坐在工作桶上的緣故，褲子早就髒了。即使當下沒被同學看見，進教室後可能也會被同學取笑。

我想，只要是小朋友，一定都會這樣經歷排斥和抗拒的階段，就連我小時候，也曾有過這段對家人不諒解的時間。

一直到再更懂事了一點，他們才變得比較不在意同儕的眼光，比較習慣我在工地的角色，應該說是不得不接受了啦！

到後來，我在粉絲頁稍微做出了一點點成績，有了一點點名氣之後，兒子的同學竟然在寫作文〈我的志願〉的時候，說自己想當「泥作阿鴻」。我到現在想起這件事還是覺得很不可思議、很有趣。

我想，如果有一天，能夠讓小孩以我為榮，或是能夠成為他們的驕傲，我這輩子就值了！

本書作者泥作阿鴻（鄭志鴻）（圖／三采文化提供）

背後的天空

坦白講，我會帶小孩到工地上工，其實是出於不得已，很無奈。因為泥作的工作型態比較不穩定，有時候工班彼此間配合不來，或是時機比較差，工作往往有一天沒一天的，比較難留住固定的師傅和學徒。

那當時機好的時候，每個師傅的檔期都滿滿滿，就會發生捧著錢也找不到師傅的狀況。

還有一種情形是，偶爾會遇到很難搞的施工案場，沒利潤賺就算了，甚至有可能虧錢……那我總不能要求師傅們共體時艱、不計酬勞吧？師傅們也要養家活口啊！

這時候，我偉大的家人們就要出動了！老婆不只要包辦家務大小事，還要任勞任怨地到工地來幫我，小孩們還得推掉同學的假日邀約，陪著我灰頭土臉地趕工。

沒有人願意一生貧窮、日子難過，那既然我們是小人物、小螺絲釘，就把自己的本分做好，一家人同心協力，靠自己的雙手，打造美好的生活願景。

孩子們從小看我做工，心裡比誰都清楚，雖然他們阿爸的衣服上有鹽粒，身體上有灰塵和汗臭，模樣很狼狽，但他們的阿爸絕對耕耘得比任何人都勤勞；為家人打拚、遮風擋雨的決心更是絕對不輸人！

做工就做工吧！蹲著又怎樣？我帶孩子們從小蹲著，只要能夠踏實的存在著，也許有天他們能跳得比我更高！

也許別人認為我們必須仰著頭，看著別人的鼻孔，但其實，我們看到的是背後的那片天。很遼闊、很美！

●本文摘自三采文化出版之《我扛得起水泥，扛得住人生：泥作阿鴻，工地裡的水泥哲學家》。