房仲話術大揭密！正在看房的你千萬要注意這四種套路！

文∕徐佳馨

為了促成交易，房仲業者常運用一些話術來刺激買方出價。願不願意被騙是一回事，知不知道被騙是另一回事，建議大家思考一下話術背後的真實面貌。

話術1

「屋主被外派所以賣房子」從房屋細節思考真實性

對於屋主背景的編造，高居話術排行榜之冠，例如：「屋主買給兒子結婚用的，都裝潢好了，年輕人卻不喜歡」、「屋主是有名的設計師，被外派去中國發展」、「屋主是頂客族， 要移民去美國了」⋯⋯這些話術想傳達的，不外乎：這房子風水好，旺屋主，有利事業發展；屋主並非投資客，不會亂整理房子；若非要離開台灣，否則屋主不會割愛，買到算物超所值。

讓我們回歸理性面，剝掉美麗糖衣重新審視。思考第一關：這些陳述是真的嗎？如果「為兒子結婚所買和裝潢」， 可能用很粗糙的建材和木工嗎？如果「屋主並非投資客」， 一般人會選用不耐踩踏的廉價地板嗎？思考第二關：如果陳述是假的，你在乎嗎？若不在乎，對這些話術一笑置之又何妨？

話術2

「從車站走回家只要 5 分鐘」自己走過一次最準

「從捷運站步行回去只要 5 分鐘」、「開車 3 分鐘就能上高速公路」、「到菜市場只要 10 分鐘」⋯⋯這些話術想傳達的，不外乎：生活機能強大、交通方便。

為了取信客戶，曾有仲介約買方實地走一趟進行測速， 從捷運站出口開始步行，果然 5 分鐘抵達家門口。請別忘了， 看屋者對該地區可能陌生，仲介卻很熟悉，他會帶領你穿街串巷，一路抄小路、走捷徑。但冷靜想想：如果你夜間返家， 有勇氣隻身穿梭小巷弄嗎？也不應該教育孩子這麼做吧？比較有建設性的做法是規劃一條安全的動線，用正常步幅走一遍，重新測量比較保險。

話術3

「今天早上有人出價斡旋了」冷處理，別隨之起舞

「我同事的客戶今天早上下訂了」、「另一位買家出 880萬元，賣方正在考慮」、「如果你真的喜歡，添個 20 萬元應該有希望」⋯⋯這些話術想傳達的，不外乎：要你趕緊出價、價格最好高於多少錢。

要不要隨之起舞是你的選擇，我通常會建議冷處理，該考慮、該打聽的步驟一項都不能少，反正房子很多，買不成這一間，會有另一間出現，你的堅持若將就了，未來鐵定後悔。不妨告訴房仲「880 萬元超過我能出的價」、「算了，我放棄，總不好讓屋主蒙受損失」、「有人下訂？那恭喜屋主了！」

話術4

「屋主開的價在這一帶算很低」實價登錄見真章 書名：《買一間會賺錢的房子【暢銷修訂版】：最受信賴的獵屋高手，教你「不後悔的買屋36招」，挑間「增值中古屋」，比「定存」多賺20倍！》

作者：徐佳馨

出版社：采實文化

出版日期：2023/2/22

「這附近的房子很少有人願意出售」、「這是用公寓的行情買大樓，超划算」、「屋主急著脫手才開價這麼低」⋯⋯ 這些話術想傳達的，不外乎：物件很珍稀、錯過就沒了。

如今資訊流通發達，屋主開價是否真的便宜？有沒有灌入頂樓加蓋、露台或車位的坪數？該地區的銷售物件真的很少嗎？逛逛房仲業者和實價登錄網站，答案立見分曉。

買屋和賣屋有時是心理攻防戰，我覺得誠懇是最好的應對方式，此外，抓穩自己的步調，不要因外在說詞而自亂陣腳，這樣即使仲介的話術再漂亮，也不會干擾你的決定。

●本文摘自采實文化出版之《買一間會賺錢的房子【暢銷修訂版】》